Что известно об испанском спонсоре ФБК

Минюст России признал Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом на основании того, что одним из двух зарубежных спонсоров этой организации оказался испанский предприниматель Роберто Фабио Монда Карденас. ФБК категорически отрицает наличие каких-либо связей с этим человеком, хотя признает, что перевод от фирмы из Испании действительно пришел на счет фонда - правда, уже после его блокировки российскими властями. Обычно, как объяснил директор фонда Иван Жданов, в таких случаях ФБК возвращает деньги, но с заблокированного счета это сделать невозможно. DW попыталась выяснить, кто стоит за именем Роберто Фабио Монда Карденас.

Здание, расположенное по адресу компании Moto auto Monda SL

Владелец двух компаний

В регистрационном списке испанских компаний, опубликованном в интернете, действительно фигурирует некто Монда Карденас из Мадрида. Ему принадлежит фирма Moto auto Monda SL, позиционирующая себя как крупный торговец автомобилями и мотоциклами в Испании, а также занимающаяся импортом-экспортом этой техники. Вторая мадридская компания, зарегистрированная на Монда Карденаса, - Fabrilad Contratas SL - якобы занимается строительством крупных жилых и промышленных комплексов, а также выполняет ремонтные работы.

Между тем в списке фигурировали лишь почтовые адреса компаний Монда Карденаса и отсутствовали обычно публикуемые предприятиями данные о годовой прибыли, номера телефонов, электронные адреса и адреса рекламных сайтов. При этом в Испании любая, даже самая мелкая, фирма рекламирует свою деятельность в интернете и публикует контакты для связи с клиентами.

Кто вы, сеньор Монда Карденас?

Таким образом, оставалось только отправиться по указанным адресам. Однако, на улице Франсиско Суареса, 9, где должна была размещаться торговля автомототехникой, оказался престижный жилой комплекс, охранники которого пояснили, что во вверенном им объекте никто ничем не торгует, а о господине Монда Карденасе они никогда не слышали.

По адресу строительной компании Fabrilad Contratas SL - юридическая контора

Ничего не слышал о данной личности и секретарь юридической конторы Espacio Hurbano, расположенной в здании на улице Орфила, дом 5, где, согласно регистрации, должна была находиться штаб-квартира строительной компании Монда Карденаса. Одновременно секретарь пояснил, что в Испании регистрируется (порой в сомнительных целях) немало фирм без какой-либо легальной деятельности. Выяснением мотивов их регистрации занимаются правоохранительные органы, но только если для этого есть весомые основания.

Впрочем, некоторые реальные следы Монда Карденаса обнаружить все же удалось. Как оказалось, он не так давно пытался устроиться на должность рядового полицейского в муниципальной полиции мадридского пригорода Махадаонда. Правда, не удалось - не прошел по конкурсу.

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