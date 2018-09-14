Что делал Сергей Лавров в Берлине?

Поводом для приезда Сергея Лаврова в Берлин в эту пятницу, 14 сентября, стало формальное завершение "перекрестного" российско-германского года регионально-муниципальных партнерств. По этому случаю в МИД Германии была устроена торжественная церемония с участием министров иностранных дел обеих стран и сотнями муниципальных деятелей из десятков немецких и российских городов-партнеров.

Торжественная церемония без политики

Лавров и его немецкий коллега Хайко Мас (Heiko Maas) сказали много хороших слов: о "многообразии двусторонних контактов на местном уровне", "широте и интенсивности наших отношений" (Хайко Мас), о "развитии народной дипломатии", "атмосфере доверия и добрососедства" (Сергей Лавров).

На торжественной церемонии в МИД ФРГ

В дополнение к десяткам уже существующих договоров о партнерстве между немецкими и российскими городами на торжественной церемонии в актовом зале МИД Германии были подписаны еще несколько: между Выборгом и Грайфсвальдом, Туапсе и Шведтом, Звенигородом и Ларом.

О серьезных проблемах, существующих в отношениях между Германией и Россией на правительственном уровне, на этой церемонии не говорили. О них шла речь на двух других этапах визита Лаврова в Берлин.

Adlon: игра на своем поле

Начал он с выступления в фешенебельной гостинице Adlon перед аудиторией влиятельной неправительственной организации Германо-российский форум.

Публика в госинице Adlon была доброжелательная

Эта организация ставит своей целью укрепление дружеских связей между двумя странами и старается воздерживаться от критики действий российского руководства. Многие члены форума симпатизируют Кремлю, поэтому не случайно российского министра зал встретил аплодисментами, хотя не очень бурными.

Лавров говорил о перспективах общеевропейского пространства от Лиссабона до Владивостока, с идеей которого, напомнил он, выступали еще в первой половине XX века Николай Трубецкой, Петр Савицкий, Георгий Вернадский. Их Лавров назвал "первыми идеологами евразийской интеграции".

Лавров о кознях Запада

После окончания холодной войны все препятствия для сближения России и Евросоюза исчезли, но не происходит оно, продолжал министр, исключительно по вине Запада.

Повторяя расхожие тезисы российских СМИ, он говорил о "неизжитых исторических фобиях", о том, что Россию в ЕС "представляют как некую угрозу европейской безмятежности, европейскому образу жизни", и даже уверял, что Запад ведет гибридную войну против России.

Лавров сетовал на "попытки учить нас тому, как обустроить свой собственный дом", и на "менторский тон", которым, мол, говорят с Россией. Третий энергопакет, доказывал российский министр, ЕС инициировал исключительно для того, чтобы создать проблемы "Газпрому", а санкции за Крым и Донбасс ввел против России себе во вред "по прямой указке из-за океана".

Российская армия и деревянные беспилотники

Лавров признал, что отношения России с Евросоюзом испортились из-за конфликта в Украине, стали, как он выразился, "заложником украинского кризиса", но, как и прежде, отрицал какую-либо сопричастность Москвы к ситуации в Донбассе.

На пресс-конференции после переговров Лаврова и Маса

Говоря о событиях в Киеве в феврале 2014 года, Лавров "забыл" напомнить о бегстве Виктора Януковича в ночь накануне решающего дня, а рассуждая о "референдуме" в Крыму, - о присутствии на полуострове российских военнослужащих.

Отвечая на вопрос о действиях России в Сирии, и, в частности в провинции Идлиб, Лавров заявил, что никакого наступления сирийских войск при российской поддержке на Идлиб нет. "И сирийские войска, и мы только реагируем на вылазки из зоны Идлиба", - заявил глава МИД РФ.

Под "вылазками" он подразумевает и "беспилотники, которые десятками взлетают из Идлиба, а один даже смог сбросить взрывчатые вещества". Многие из таких беспилотников, добавил Лавров со знанием дела, изготовлены из дерева, а потому "их очень трудно засекать обычными средствами противовоздушной обороны".

Что же касается возможности применения сирийской армией химического оружия, то Москва, по словам министра, располагает фактами, что в Идлибе готовится провокация: "белые каски", мол, сами применят хлор с тем, чтобы спровоцировать удар США, Франции и Великобритании по правительству Асада.

Полемика двух министров на пресс-конференции

Обе темы - конфликта в Украине и ситуация вокруг Идлиба - обсуждались и на переговорах Лаврова с Масом во второй половине дня.

Оба министра, называющие друг друга по именам - "дорогой Сергей" и "дорогой Хайко", согласны в том, что альтернативы минскому процессу нет, хотя и по-разному оценивают причины, по которым этот процесс застопорился. Лавров винит Киев, Мас настаивает на соблюдении режима прекращения огня.

Идлибу, по оценке немецкого министра, грозит гуманитарная катастрофа для миллионов людей в случае широкомасштабного наступления правительственных войск, и он просит российского коллегу оказать воздействие на режим Асада с тем, чтобы предотвратить применение химического оружия.

Но острая полемика между двумя министрами на итоговой пресс-конференции возникла из-за вопроса, который задал корреспондент DW Хайко Масу на совсем другую тему - о том, получил ли Берлин от Лондона убедительные доказательства российского следа в отравлении Скрипалей в Солсбери.

"В деле, о котором вы спрашиваете, мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Великобритании, мы получили от них много информации, и у нас нет причины этой информации не доверять", - лаконично ответил немецкий министр, которому был адресован вопрос. Но высказаться на эту тему счел нужным и Лавров.

Он убежден, что Лондон просто пытается "ошельмовать Россию и восстановить против нас всех своих европейских партнеров", и ничего "выходящего за рамки того, чем они пользуются для голословных обвинений", у англичан нет. Одновременно Лавров заявил, что Москва готова к "серьезному разговору на эту тему на основе международного права".

Германия также заинтересована в прояснении ситуации, заметил снова взявший слово Хайко Мас. "Каждый может внести в этой свой вклад, - заметил он, - предоставив сведения, например, о подозреваемых, которые объявлены в Великобритании в розыск".

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