Что будет, если коронавирус придет в "ДНР" и "ЛНР"

На фоне распространения COVID-19 по всему миру самопровозглашенные республики Донбасса кажутся островками эпидемиологического благополучия. По данным пророссийских сепаратистов, в "ДНР" и "ЛНР" пока не выявлено ни одного случая коронавируса, а местные "чиновники" утверждают, что больницы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) готовы к вспышке инфекции.

В то же время эксперты, занимающиеся проблематикой Донбасса, сомневаются, что коронавирус обойдет его стороной. "Не может быть, что в Украине на подконтрольной правительству территории есть вспышка коронавируса, в России тоже есть, а там нет", - считает координатор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова. Она отмечает, что проконтролировать людей, которые находились за границей, а потом вернулись в "ДНР" и "ЛНР", практически невозможно: "Ведь они въезжали туда (в самопровозглашенные республики. - Ред.) по внутренним паспортам".

По словам Веры Ястребовой, на данный момент нет достоверных данных о наличии тестов на коронавирус на контролируемой сепаратистами территории. Поэтому среди многочисленных жителей ОРДЛО, которые обратились в больницы с симптомами ОРВИ или были госпитализированы с пневмонией, могут быть и зараженные COVID-19, отмечает правозащитница. По ее мнению, руководство "ДНР" и "ЛНР" может и намеренно скрывать случаи инфицирования, чтобы избежать паники среди населения.

Вспышка коронавируса в "ДНР" и "ЛНР" реальна

При этом карантинные меры, которые ввело руководство "ДНР" и "ЛНР", гораздо менее жесткие, чем на подконтрольной Киеву территории, и в силу они вступили позже. К примеру, школы в "ДНР" перевели на дистанционное обучение только 19 марта - к тому моменту в учебных заведениях остальной Украины уже несколько дней действовал полноценный карантин.

В Донецке до сих пор практически в обычном режиме работают торговые центры, кафе и транспорт, а люди ходят на работу как и в "докоронавирусные" времена, рассказал DW житель города, пожелавший остаться неназванным. При этом в самопровозглашенных республиках осталось очень много пожилых людей, входящих в группы риска при заболевании COVID-19.

Есть ли в Донецке зараженные коронавирусом, не знают даже международные организации

Вместе с тем, руководство "ДНР" и "ЛНР", ссылаясь на угрозу коронавируса, прекратило пропуск людей через линию разграничения с подконтрольной украинскому правительству территорией. Россия же, закрывшая границы для иностранцев, сделала для жителей ОРДЛО исключение, "руководствуясь принципами гуманности". При этом Москва в очередной раз обвинила украинские власти в "экономической и транспортной блокаде" подконтрольных сепаратистам районов.

Кто поможет жителям "ДНР" и "ЛНР" в случае эпидемии

Вера Ястребова из "Восточной правозащитной группы" допускает, что Россия может использовать угрозу эпидемии, чтобы поддерживать лояльность жителей самопровозглашенных республик. "Я думаю, в ближайшее время мы увидим какую-нибудь пиар-акцию российских политиков - мол, Россия передает все необходимое и не оставляет людей в ОРДЛО один на один с этой ситуацией, - объясняет правозащитница. - Но в России тоже есть нехватка того, чего не хватает во всем мире - и тестов, и масок, и перчаток".

Украинское правительство пока тоже не предложило механизма, как обеспечить необходимыми для противодействия эпидемии средствами граждан, оказавшихся в условиях оккупации, отмечает Ястребова. По ее словам, помочь жителям самопровозглашенных республик в случае вспышки эпидемии могут разве что международные гуманитарные организации - в частности, Красный Крест.

Реальной ситуации в "ДНР" и "ЛНР" не знают даже в Красном Кресте

Объективными данными об эпидемиологической ситуации в "ДНР" и "ЛНР" не владеет даже Международный комитет Красного Креста (МККК) - одна из немногих международных организаций, работающих по обе стороны линии фронта в Донбассе. По словам представителя делегации МККК в Украине Александра Власенко, сведения о ситуации Красный Крест получает из открытых источников.

"Я видел в СМИ информацию, что они (пророссийские сепаратисты. - Ред.) готовы к встрече с COVID-19 и им ничего не нужно. Но насколько это соответствует действительности, я не могу сказать, - рассказал Власенко DW. - У нас нет данных, проводятся ли там тестирования людей, которых подозревают на коронавирус, есть ли там вообще эти тесты".

По его словам, у МККК есть возможность передать в "ДНР" и "ЛНР" медицинское оборудование, в том числе тесты на коронавирус.

Но инициатива должна исходить от представителей самопровозглашенных республик: "Что касается неподконтрольной (Киеву. - Ред.) территории, я не знаю, будет ли туда осуществляться доставка. Это будет зависеть от диалога с людьми, которые должны нам дать разрешение на ввоз этих тестов - с теми, кто принимает решения в Луганске и Донецке ". Сейчас этот диалог, отметил Александр Власенко, находится на "базовом уровне".

Сепаратисты препятствуют работе международных организаций

Тем временем о предоставлении Украине гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом объемом в 33 млн долларов сообщили в Организации Объединенных Наций. Средства предназначены и для поддержки людей на оккупированной территории, отметил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко. "Речь идет о реализации гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны линии разграничения в таких направлениях: учреждения здравоохранения, продовольственная безопасность и товары первой необходимости, пожилые люди и люди с инвалидностью, дистанционное школьное образование", - написал он в Facebook.

Воспользуются ли пророссийские сепаратисты возможностью получить международную помощь для борьбы с коронавирусом, неизвестно. "ДНР" и "ЛНР", ссылаясь на карантин, уже начали ограничивать доступ на свою территорию представителям международных организаций. Даже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая в силу своей деятельности пользуется большей свободой передвижения в самопровозглашенных республиках, сообщала, что ее наблюдателей в последнее время туда не пропускали.

На ограничения, которые пророссийские сепаратисты под предлогом карантинных мер создают для международных организаций, на этой неделе уже отреагировал Евросоюз. "Крайне важно, чтобы Россия и вооруженные формирования, которые она поддерживает, предоставляли СММ ОБСЕ, агентствам ООН, неправительственным организациям и МККК свободу передвижения через линию соприкосновения", - отметила в своем заявлении Европейская служба внешних связей.

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