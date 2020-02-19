 Число новых заражений вирусом COVID-19 в Китае за сутки упало вчетверо | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Число новых заражений вирусом COVID-19 в Китае за сутки упало вчетверо

Национальная комиссия здравоохранения объясняет сокращение выявленных случаев заражения коронавирусом сменой метода диагностики. Уже свыше 2100 человек в Китае стали жертвами COVID-19.

Врачи в защитной одежде и пациент в больничной палате

В Китае существенно сократилось число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки подтверждено 394 новых случая заражения, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР в четверг, 20 февраля. Днем ранее власти сообщали о 1749 новых больных. Спад обусловлен изменением метода диагностики инфекции, объяснили в комиссии. В целом в стране вирус обнаружен у 74576 человек.

Кроме того, за последний день в Китае еще 114 человек скончались от воспаления легких, вызываемого новым вирусом. Таким образом, с начала вспышки в стране погибли уже 2118 человек.

Скончались двое пожилых пассажиров лайнера Diamond Princess

Тем временем в Японии скончались два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, зараженных коронавирусом. Больные, мужчина и женщина, были старше 80 лет, заявило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Контекст

О том, как прошла первая неделя коронавирусного карантина у россиян, эвакуированных на родину из Китая, DW рассказала студентка Марина Зайцева. Она была в одной из первых групп, доставленных домой. (12.02.2020)

Днем ранее первые 500 пассажиров, у которых не был выявлен вирус нового типа, начали покидать судно после окончания двухнедельного карантина. Однако несколько сотен пассажиров остаются на борту. Каждый, кто вступал в контакт с больными, должен провести в карантине еще 14 дней.

Ученые назвали вероятного промежуточного хозяина коронавируса

Вспышка легочного заболевания, вызываемого вирусом нового типа, была зафиксирована в китайском городе Ухане в провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. Случаи заражения за пределами КНР были с тех пор выявлены более чем в 25 странах. Ряд государств, включая Германию и Россию, начали вывозить своих граждан из Китая и помещать эвакуированных в двухнедельный карантин.

Группа ученых в КНР сообщила, что вероятным промежуточным хозяином коронавируса является панголин. До этого высказывались мнения, что источником заражения могли стать змеи или летучие мыши.

Смотрите также:

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Две больницы за две недели

    Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Балет разноцветных экскаваторов

    Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Больницы из сборных модулей

    Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

    Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Смотреть видео 02:53

Почему число зараженных коронавирусом в Китае увеличилось в 10 раз

Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Чем эпидемия коронавируса в Китае грозит "Газпрому"  

Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?  

Также по теме

Coronavirus - Japan - Diamond Princess Kreuzfahrtschiff

На круизном лайнере Diamond Princess закончился коронавирусный карантин 19.02.2020

Первые 500 пассажиров в среду начали сходить с судна после 14-дневного карантина. Экипаж Diamond Princess пройдет коронавирусный карантин после того, лайнер покинут все пассажиры.

Japan | Coronavirus | Kreuzfahrtschiff «Diamond Princess»

В Японии эвакуируют пассажиров лайнера Diamond Princess 17.02.2020

США, Канада, Южная Корея и некоторые другие страны возвращают на родину своих граждан, находящихся на борту лайнера Diamond Princess. С начала февраля он стоит в порту Иокогамы из-за вспышки коронавируса на борту.

Japan Yokohama Kreuzfahrtschiff Diamond Princess unter Quaratäne

Коронавирусом заразились еще 70 пассажиров Diamond Princess 16.02.2020

Всего на карантинном лайнере Diamond Princess коронавирус обнаружили у 355 человек. На борту судна находятся более 3500 человек.

Реклама

Самые читаемые

Андрей Макаревич: Зеленский - не ворюга, не врун и не жлоб  

Стрельба в немецком Ханау: 8 убитых и 5 раненых  

Трамп предлагал Ассанжу помилование в обмен на сделку по России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно