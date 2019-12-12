 Число немецких компаний в России продолжает сокращаться | Новости из Германии о Германии | DW | 29.12.2019

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Германия

Число немецких компаний в России продолжает сокращаться

Германо-российская внешнеторговая палата сообщила, что за прошедший год из России ушли 8 процентов немецких предприятий.

Глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп

Глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп

Число немецких компаний в России продолжает снижаться из-за западных санкций и ослабления российской экономики. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщили в Германо-российской внешнеторговой палате (AHK) в Москве. С конца 2018 года количество фирм с германским уставным капиталом в России уменьшилось на 8 процентов - до 4274. При этом AHK ссылается на информацию российских налоговых органов. До начала войны в Украине в 2014 году в РФ их было зарегистрировано около 6200, отмечает dpa.

Контекст

Бундестаг включил Газовую директиву ЕС в законодательство ФРГ, но внес одно изменение. DW разбиралась, сделано ли оно в угоду "Газпрому" и облегчит ли оно завершение газопровода. (14.11.2019)

"Америка должна прекратить раскручивать спираль санкций за счет немецких и европейских предприятий, как это в последний раз произошло в ситуации с санкциями Вашингтона в отношении "Северного потока - 2", - заявил глава AHK Маттиас Шепп (Matthias Schepp). Ранее он говорил, что необходимо ввести против США контрмеры в ответ на пакет санкций, одобренный Дональдом Трампом в связи с проектом газопровода "Северный поток - 2", который должен связать РФ и Германию.

По словам Шеппа, этот трубопровод усиливает энергобезопасность Европы, гарантируя ей низкие цены на энергоносители в сравнении с более дорогим американским сжиженным газом. "США хотят с помощью санкций нарастить поставки своего сжиженного газа в Европу. Между тем Германия нуждается в низких ценах на энергоносители, чтобы позволить своей энергоемкой промышленности выстоять в мировой конкурентной борьбе", - отметил глава AHK.

Санкции в связи с "Северным потоком - 2"

Утвержденные Трампом санкции предусматривают ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Положение о штрафных мерах прописано в военном бюджете США на 2020 год.

Эксперты считают, что включение санкций в оборонный бюджет США связано с тем, что американские законодатели хотели ввести эти ограничения как можно скорее, а на разработку закона им потребовалось бы дополнительное время.

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    Автор: Андрей Гурков


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