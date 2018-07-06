Число мигрантов на средиземноморском маршруте снизилось вдвое

Число мигрантов, прибывающих в Европу по Средиземному морю, сократилось вдвое. С января по начало июля этот путь проделали 46 449 человек, в прошлом году за тот же период - 101 200 человек, сообщает в пятницу, 6 июля, Международная организация по миграции (IOM). В 2016 году за то время в Европу по Средиземному морю прибыли около 231 тысячи человек.

Большинство из прибывших таким образом беженцев оказались в Италии (16 707 человек), затем следуют Испания (15 626 человек) и Греция (13 826 человек).

Всего в июне этого года в Италию прибыли 3 141 человек (для сравнения - в июне 2017 года были приняты 23 524 мигранта).

Средиземноморский маршрут по-прежнему остается опасным. В этом году здесь погибли 1412 мигрантов, за тот же период в 2017 году - 2340.

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