 Число мигрантов на средиземноморском маршруте снизилось вдвое | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.07.2018

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Мир

Число мигрантов на средиземноморском маршруте снизилось вдвое

В этом году по Средиземному морю в Европу прибыли 46 449 беженцев. За тот же период в прошлом году их было 101 200.

Беженцы пересекают Средиземное море

Беженцы пересекают Средиземное море

Число мигрантов, прибывающих в Европу по Средиземному морю, сократилось вдвое. С января по начало июля этот путь проделали 46 449 человек, в прошлом году за тот же период - 101 200 человек, сообщает в пятницу, 6 июля, Международная организация по миграции (IOM). В 2016 году за то время в Европу по Средиземному морю прибыли около 231 тысячи человек.

Контекст

Цифры красноречивы: наплыв мигрантов в Евросоюз позади, число вновь прибывающих резко падает. Однако в ЕС уже не осталось стран, готовых к проведению политики открытых границ. (28.06.2018)

За три года число ходатайств о предоставления убежища в Германии, Австрии, Венгрии и Швеции упало, а в Греции, Италии и на Кипре - выросло. Данные по всему Евросоюзу - у DW. (28.06.2018)

Большинство из прибывших таким образом беженцев оказались в Италии (16 707 человек), затем следуют Испания (15 626 человек) и Греция (13 826 человек).

Всего в июне этого года в Италию прибыли 3 141 человек (для сравнения - в июне 2017 года были приняты 23 524 мигранта).

Средиземноморский маршрут по-прежнему остается опасным. В этом году здесь погибли 1412 мигрантов, за тот же период в 2017 году - 2340.

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    Автор: Ирина Филатова


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Ссылки в интернете

Сайт Международной организации по миграции

Аудио- и видеофайлы по теме

На саммите по беженцам решат строить "крепость Европу"  

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