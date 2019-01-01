 Число жертв взрыва в Магнитогорске возросло до восьми человек | Новости из Германии о России | DW | 01.01.2019

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Россия

Число жертв взрыва в Магнитогорске возросло до восьми человек

Спасатели извлекли тело восьмого погибшего при взрыве подъезда в жилом доме в Магнитогорске. Разбор завалов приостановлен из-за угрозы обрушения здания. 2 января объявлено в Челябинской области днем траура.

Обрушившийся подъезд жилого дома в Магнитогорске

Обрушившийся подъезд жилого дома в Магнитогорске

Спасатели во вторник, 1 января, извлекли из-под завалов тело восьмого погибшего в результате взрыва в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске. "Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна", - говорится  в сообщении МЧС России по Челябинской области.

Поисковая операция и разбор завалов приостановлены

На месте взрыва приостановлен разбор завалов, заявил глава МЧС Евгений Зиничев. Причиной является возникшая "реальная угроза обрушения части здания", добавил министр. "Стена 7-го подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным", - объяснил он.

Контекст

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Специалисты Минстроя предложили демонтировать верхние этажи дома. Срезание нависающих конструкций может занять почти сутки, сообщили в пресс-службе МЧС. Разбор завалов и поисковая операция продолжатся лишь после устранения угрозы обрушения, подчеркнули в ведомстве.

2 января день траура в Челябинской области

Утром 31 декабря в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел взрыв. В результате обрушился один из подъездов здания, в котором было прописано более 100 человек. По информации МЧС, 35 квартир разрушены полностью, еще 10 - частично. 2 января объявлено в Челябинской области днем траура.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, "приоритетной версией является взрыв бытового газа".

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    Автор: Екатерина Венкина


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