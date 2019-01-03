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Магнитогорск

Город в России, второй по величине в Челябинской области.

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Контекст

Печатные экземпляры "Новой газеты"

Суд обязал "Новую газету" удалить статью по требованию ФСБ

Суд обязал "Новую газету" удалить статью по требованию ФСБ

Суд удовлетворил иск ФСБ к "Новой газете", сообщившей о пытках задержанного по делу о взрыве в Магнитогорске.
Политика26 апреля 2019 г.
Разрушенный дом в Магнитогорске

В Магнитогорске обрушилась часть взорвавшегося дома

В Магнитогорске обрушилась часть взорвавшегося дома

В результате обрушения никто не пострадал. Жителей других подъездов о демонтаже конструкций не предупреждали.
Общество20 января 2019 г.
На месте взрыва

СК России опроверг версию о теракте в Магнитогорске

СК России опроверг версию о теракте в Магнитогорске

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске.
Политика18 января 2019 г.
Обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске

Спасательная операция в Магнитогорске объявлена завершенной

Спасательная операция в Магнитогорске объявлена завершенной

Под завалами жилого дома в Магнитогорске обнаружены тела 39 погибших, в том числе шести детей.
Политика3 января 2019 г.
Часть квартиры разрушенного в результате взрыва газа подъезда жилого дома в Магнитогорске

Взрыв в Магнитогорске, или Трудности эпохи тотального вранья

Взрыв в Магнитогорске, или Трудности эпохи тотального вранья

Даже грамотно действуя в непростых ситуациях, власть не может рассчитывать на доверие людей, полагает Александр Плющев.
Александр Плющев
Александр Плющев
Комментарий
Политика3 января 2019 г.
Обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске

Власти отрицают связь двух ЧП в Магнитогорске

Власти отрицают связь двух ЧП в Магнитогорске

Из-под завалов извлечены тела 38 погибших. Следователи сообщили, что отрабатывают "все возможные версии".
Политика3 января 2019 г.
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