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Магнитогорск
Город в России, второй по величине в Челябинской области.
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Контекст
Суд обязал "Новую газету" удалить статью по требованию ФСБ
Суд обязал "Новую газету" удалить статью по требованию ФСБ
Суд удовлетворил иск ФСБ к "Новой газете", сообщившей о пытках задержанного по делу о взрыве в Магнитогорске.
Политика
26.04.2019
26 апреля 2019 г.
В Магнитогорске обрушилась часть взорвавшегося дома
В Магнитогорске обрушилась часть взорвавшегося дома
В результате обрушения никто не пострадал. Жителей других подъездов о демонтаже конструкций не предупреждали.
Общество
20.01.2019
20 января 2019 г.
СК России опроверг версию о теракте в Магнитогорске
СК России опроверг версию о теракте в Магнитогорске
Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске.
Политика
18.01.2019
18 января 2019 г.
Спасательная операция в Магнитогорске объявлена завершенной
Спасательная операция в Магнитогорске объявлена завершенной
Под завалами жилого дома в Магнитогорске обнаружены тела 39 погибших, в том числе шести детей.
Политика
03.01.2019
3 января 2019 г.
Взрыв в Магнитогорске, или Трудности эпохи тотального вранья
Взрыв в Магнитогорске, или Трудности эпохи тотального вранья
Даже грамотно действуя в непростых ситуациях, власть не может рассчитывать на доверие людей, полагает Александр Плющев.
Александр Плющев
Комментарий
Политика
03.01.2019
3 января 2019 г.
Власти отрицают связь двух ЧП в Магнитогорске
Власти отрицают связь двух ЧП в Магнитогорске
Из-под завалов извлечены тела 38 погибших. Следователи сообщили, что отрабатывают "все возможные версии".
Политика
03.01.2019
3 января 2019 г.
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