Чеченки в Берлине: между табу и свободой

Слишком тесен мир чеченских беженцев в столице Германии - городе, который в этом году впервые в своей истории официально празднует Международный женский день. Они отказываются фотографироваться, очень просят не называть их фамилии, а иногда и имена. А также не разглашать любые детали, по которым можно определить их личность или адрес. Они то ли боятся, то ли стесняются. Слишком высок, похоже, риск быть узнанной и найденной. Что значат западные представления о равноправии для кавказских женщин, волею судеб оказавшихся посреди самой либеральной столицы Европы?

"Лучшее из обеих культур"

Каково быть чеченской женщиной в Германии? "Это лучшее, что может с тобой произойти!" - отвечает Элина (имя изменено. - Ред.) и громко смеется. Ей 24 года, она учится на врача, в Германии она живет уже 15 лет. Она прекрасно говорит по-русски, но на вопросы предпочитает отвечать по-немецки. "Я беру лучшее из обеих культур - чеченской и немецкой, и использую это в зависимости от ситуации".

В качестве примера она приводит немецкий способ достижения целей - более спокойный и дипломатичный чем методы, принятые на Кавказе. "У чеченцев все решают или правила, или личные симпатии, или деньги. В Германии так не работает", - говорит она.

Главный вопрос - за кого выйдет замуж дочь

Себя Элина называет "очень эмансипированной" - по чеченским понятиям. Ее внешний вид нисколько не выдает ни ее происхождение, ни вероисповедание. И это при том, что она выросла в очень консервативной семье, и родители всячески стремились и стремятся контролировать то, как она проводит свое свободное время.

"Самый конфликтный вопрос в чеченских семьях - за кого выйдет замуж дочь", - рассказывает Элина. Ее родители настаивают на том, чтобы ее спутником жизни стал обязательно чеченец. "А мне самой пару лет назад казалось, что с моим характером я не смогу ладить ни с одним чеченцем - я слишком немецкая, таких чеченцев нет". Но недавно она слышала истории о чеченцах, которые "интегрировались" в немецкие нравы настолько, что платят по отдельности со своими девушками, если идут в ресторан или ночной клуб. Нормальная для Германии практика, и немыслимое на Кавказе дело.

Определенные вещи для женщины - табу

Впрочем, сама Элина в ночном клубе ни разу в жизни не была. Единственная попытка незаметно от родителей сходить в клуб на день рождения лучшей подруги с треском провалилась. Ее отец начал, не переставая, звонить, и девушки развернулись на полпути в клуб. "С тех пор моя лучшая подруга перестала быть моей лучшей подругой", - рассказывает Элина.

Не хватает ли ей обычных развлечений немецких подростков? Нет, говорит она. "Просто ты с детства растешь с пониманием того, что определенные вещи для тебя - табу. Например, ночные клубы". Строгий контроль со стороны родителей за поведением детей Элина объясняет принятыми в чеченской (и шире - мусульманской) культуре представлениями о том, что за поведение и судьбу девушки до замужества полную ответственность несет прежде всего ее отец.

"Чеченская община - очень маленькая и тесная, все друг друга знают, и потому слухи разлетаются мгновенно", - говорит Элина. Ей прощают ее эмансипированность, поскольку она считается образцово-показательной чеченкой - образованной, верной традициям, интегрированной в немецкое общество.

Споры о праве на самоопределение

Вопрос о праве чеченских женщин на самоопределение буквально взорвал мирный ход конференции по вопросам интеграции чеченских беженцев, которая проходила в Берлине под эгидой "Мемориала" осенью прошлого года. Известная московская правозащитница спросила, почему чеченцы, бежавшие с Кавказа в Европу в поисках свободы, отказывают в праве на эту самую свободу в выборе будущего мужа своим женщинам.

Среди участников конференции была и Асет (свою фамилию она просит не называть), уроженка села Старые Атаги и мать восьмерых детей. Она перенесла два инфаркта и шесть операций. Она живет в Берлине восемь лет и участвует в работе чеченского совета старейшин. На семью из семерых человек у них в общей сложности имеется полторы тысячи евро социальных пособий в месяц. Не густо даже по берлинским меркам.

"Мне этот вопрос не понравился", - говорит Асет. "Это больной вопрос, - соглашается ее подруга Лена, бежавшая с семьей из Грозного шесть лет назад. - Мусульмане не женятся на представителях других религий. Это не мы придумали, это религия".

Семья важнее, чем государство

В культуре, веками формировавшейся в отсутствие государственных структур и системы социального обеспечения, семья, религия и традиции играют куда более важную роль, чем в Западной Европе. "Проблемы решает семья, а не госструктуры", - говорит Асет.

Но как сочетается традиционный чеченский уклад с соблазнами большого города? "Ничего страшного", - говорит Лена. Но рассказывает о случаях бегства чеченских подростков из семей при поддержке ведомств по делам молодежи. Школьники не возвращаются с занятий и прячутся в приемных немецких семьях, обрывая все контакты с родителями.

"Роль женщины? Жена, мать, сестра"

Какой она видит роль женщины? "Роль женщины - быть сестрой, женой, матерью. Воспитывать детей и сохранить домашний уют", - говорит Асет. В Германии, продолжает Асет, "мои дети сыты, одеты и обуты. Они учатся и занимаются спортом. Что еще матери надо?" Асет говорит, что ее дочери будут сами выбирать своих будущих мужей - и тут же добавляет: "При моем участии!"

Она переживает за брата, оставшегося в Чечне - он слишком мало зарабатывает, имея шестерых детей. И может позволить себе купить мясо лишь раз в месяц.

"Иногда очень домой хочется"

Лена говорит, что жена должна слушаться мужа, ведь, в конце концов, "женщина создана из ребра мужчины". И что неписаные законы соблюдались до тех пор, пока чеченцев не разметало по Европе: "Женщины увидели свободу и начали делать, что хотят".

Она вспоминает первый в ее жизни визит к русскоговорящему психологу в Берлине. Визит был коротким и закончился скандалом, поскольку первым делом ее попросили… пожаловаться на мужа. "У меня идеальный муж", - вспоминает свой ответ Лена. "Странно, все чеченские мужчины злые и агрессивные", - удивился психолог.

Комфортно ли им в Германии? "Не всегда, - говорит Лена. - Иногда очень домой хочется, к тому же про чеченцев говорят и пишут только плохое".

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