 Черепашки возвращаются в Германию (фото) | Кадр дня | DW | 23.11.2019

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Кадр за кадром

Черепашки возвращаются в Германию (фото)

В Средние века от этих черепах ломились прилавки на рынках - в постные недели. Сейчас популяция в Германии находится на грани исчезновенияя, но их пытаются спасти.

Европейская болотная черепаха

Европейская болотная черепаха

Висбаден • Когда жители Германии видят где-то на городских прудах черепашек, многие уверены, что в здешние водоемы они были выпущены нерадивыми любителями рептилий, решившими от них избавиться, а родина этих пресмыкающихся находится где-нибудь на другом континенте. В большинстве случаев так оно и есть. В городских водоемах Германии сейчас обычно встречаются американские пресноводные черепахи, например, красноухие, импорт которых давно запрещен, но в 1970-е годы их можно было купить в любом зоологическом магазине.

В свою очередь, единственными исконными обитателями немецких водоемов из этого отряда пресмыкающихся являются европейские болотные черепахи. В Средние века они в огромных количествах попадали здесь на столы и тарелки во время церковных постов - их мясо считалось постным продуктом наравне с рыбой. 

Европейские болотные черепахи, выведенные в рамках программы немецких экологов

Европейские болотные черепахи, выведенные в рамках программы немецких экологов

Ареал распространения европейских болотных черепах достаточно широк - от Марокко до Литвы и Приаралья. В большинстве этих мест они чувствуют себя вполне комфортно. Лучше всего - в Швейцарии, где в окрестностях Женевы на каждый гектар в среднем приходится более шестидесяти таких обитателей дикой природы.

Однако в Германии они находятся под угрозой вымирания - из-за осушения болот и вырубки лесов, гибели во время сезонной миграции под колесами автомобилей и немалого количества вполне естественных врагов, которые очень любят полакомиться новорожденными черепашками до затвердения панциря (кабанов, барсуков, лис, воронов, грачей и коршунов). В воде молодым черепашкам угрожают сомы и щуки. Взрослые черепахи могут стать добычей размножившихся в Германии американских енотов, способных вскрывать их панцири.

Эти черепашки обитают не в Германии, а в соседней Австрии на Данае

Эти черепашки обитают не в Германии, а в соседней Австрии на Данае

О том, как сохранить, вернее - восстановить популяцию этих рептилий в Германии, немецкие экологи задумались еще около двух десятилетий назад. Сейчас подошло время выпускать в дикую природу очередную партию черепашек, выведенных в неволе в рамках специальной программы. Как сообщает агентство dpa, она осуществляется в двух федеральных землях - Гессене и Рейнланд-Пфальце, на территориях вдоль Рейна и притоков этой реки. Первых выпустили в 2002 году.

Почему это важно? Экологи называют болотных черепах санитарами водоемов - они поедают погибших рыб, улиток и так далее, что помогает сохранять чистоту и поддерживать равновесие экологической системы в целом. В Гессене, например, в рамках программы было выпущено около 450 черепашек - примерно половина от общей цели в тысячу экземпляров. Несколько лет назад ученые уже смогли обнаружить в водоемах их потомство, выведенное в естественной среде обитания.

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    Лягушки-путешественницы

    На территории Германии встречается около двадцати видов амфибий. Среди них - травяные и прыткие лягушки, обыкновенные жабы, чесночницы, квакши, тритоны и саламандры. В марте-апреле, как только ночные температуры перестают опускаться ниже пяти градусов, они дружно направляются для нереста к родным водоемам. Однако во многих местах на пути их сезонной миграции оказываются дороги.

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    Лягушки-путешественницы

    Полностью избежать попадания этих путешественниц под колеса, увы, нельзя, но немцы предпринимают много мер, чтобы максимально уменьшить число амфибий, гибнущих по весне на асфальте. Одними такими знаками дело не ограничивается. Ставят их не только ради спасения жаб и лягушек. Наезд на них, особенно в дождливую погоду и на большой скорости, может привести к заносу машины и закончится аварией.

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    Лягушки-путешественницы

    Так что, увидев предупреждение "Krötenwanderung", следует сильно сбавить скорость. Какие меры еще предпринимаются? Согласно законам, анализ маршрутов сезонной миграции амфибий является обязательной задачей при планировании новых дорог в Германии. Там, где это необходимо, во время строительства трассы устанавливают направляющие заграждения и прокладывают специальные туннели под проезжей частью.

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    Лягушки-путешественницы

    Минимальная высота заграждений - 40 сантиметров, а на пути прытких лягушек - еще на треть выше. Оптимальное расстояние между туннелями на таких участках, как рекомендуют эксперты, должно составлять примерно полсотни метров. Лучше всего их следует прокладывать с небольшим наклоном и так, чтобы… в конце был виден свет. Такими туннелями лягушки и другие амфибии пользуются более охотно.

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    Лягушки-путешественницы

    Ответственность за них несут автодорожные службы - следят, чтобы заграждения не зарастали (иначе амфибии полезут по веткам и стеблям), а туннели не засорялись. Однако в Германии есть много дорог, проложенных до принятия этих законов. В особо оживленных местах, если нет других вариантов, движение на них могут ограничить или перекрыть до тех пор, пока лягушки не закончат свои весенние дела.

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    Лягушки-путешественницы

    Во многих опасных местах на помощь амфибиям приходят добровольцы из экологических организаций, например, немецкого объединения NABU. Этот снимок сделан в Рурской области под Эссеном. Туннеля здесь нет, а заграждение поставлено временное.

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    Лягушки-путешественницы

    Следуя вдоль сетки, лягушки попадают в пластиковые ведра, закопанные в землю. В этих же ведрах их затем переносят на другую сторону. Называют все это шуточно "жабьими такси" (Krötentaxi).

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    Лягушки-путешественницы

    Пользуясь случаем, экологи также производят учет амфибий, а данные размещают в интернете. Во многих местах в это весеннее время проводят экскурсии для детей, устраивают доклады и другие мероприятия. На фотографии - эксперт NABU Йорг Доровски (Jörg Dorowski) и пара обыкновенных жаб.

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    Лягушки-путешественницы

    В программе по защите амфибий немецкого объединения NABU по всей Германии сейчас участвует около четырехсот общественных групп.

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    Лягушки-путешественницы

    Отметав икру, лягушки отправляются в обратный путь. Вскоре в этих водоемах появятся первые головастики.

    Автор: Максим Нелюбин


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