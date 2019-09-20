Черепашки возвращаются в Германию (фото)

Висбаден • Когда жители Германии видят где-то на городских прудах черепашек, многие уверены, что в здешние водоемы они были выпущены нерадивыми любителями рептилий, решившими от них избавиться, а родина этих пресмыкающихся находится где-нибудь на другом континенте. В большинстве случаев так оно и есть. В городских водоемах Германии сейчас обычно встречаются американские пресноводные черепахи, например, красноухие, импорт которых давно запрещен, но в 1970-е годы их можно было купить в любом зоологическом магазине.

В свою очередь, единственными исконными обитателями немецких водоемов из этого отряда пресмыкающихся являются европейские болотные черепахи. В Средние века они в огромных количествах попадали здесь на столы и тарелки во время церковных постов - их мясо считалось постным продуктом наравне с рыбой.

Европейские болотные черепахи, выведенные в рамках программы немецких экологов

Ареал распространения европейских болотных черепах достаточно широк - от Марокко до Литвы и Приаралья. В большинстве этих мест они чувствуют себя вполне комфортно. Лучше всего - в Швейцарии, где в окрестностях Женевы на каждый гектар в среднем приходится более шестидесяти таких обитателей дикой природы.

Однако в Германии они находятся под угрозой вымирания - из-за осушения болот и вырубки лесов, гибели во время сезонной миграции под колесами автомобилей и немалого количества вполне естественных врагов, которые очень любят полакомиться новорожденными черепашками до затвердения панциря (кабанов, барсуков, лис, воронов, грачей и коршунов). В воде молодым черепашкам угрожают сомы и щуки. Взрослые черепахи могут стать добычей размножившихся в Германии американских енотов, способных вскрывать их панцири.

Эти черепашки обитают не в Германии, а в соседней Австрии на Данае

О том, как сохранить, вернее - восстановить популяцию этих рептилий в Германии, немецкие экологи задумались еще около двух десятилетий назад. Сейчас подошло время выпускать в дикую природу очередную партию черепашек, выведенных в неволе в рамках специальной программы. Как сообщает агентство dpa, она осуществляется в двух федеральных землях - Гессене и Рейнланд-Пфальце, на территориях вдоль Рейна и притоков этой реки. Первых выпустили в 2002 году.

Почему это важно? Экологи называют болотных черепах санитарами водоемов - они поедают погибших рыб, улиток и так далее, что помогает сохранять чистоту и поддерживать равновесие экологической системы в целом. В Гессене, например, в рамках программы было выпущено около 450 черепашек - примерно половина от общей цели в тысячу экземпляров. Несколько лет назад ученые уже смогли обнаружить в водоемах их потомство, выведенное в естественной среде обитания.

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