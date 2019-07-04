Чем так опасны для планеты лесные пожары в Сибири и на Аляске

Все последние дни горит Арктика. Огнем охвачены огромные территории на севере Канады, в Гренландии и в США, на Аляске, а также в России, где полыхают к тому же и различные районы Сибири. За одним лишь Полярным кругом на планете со спутников зафиксировано уже более 100 особо крупных лесных пожаров. Всего же их число идет на сотни. Это в разы больше, чем в предыдущие годы, забила тревогу еще в середине июля финансируемая Евросоюзом служба мониторинга атмосферы CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) в британском Рединге.

Аномально высокие температурыв арктических широтах

Масштабы пожаров "пугающие", отметил в беседе с DW и Штефан Крузе (Stefan Kruse), научный сотрудник Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI) в Потсдаме. Вообще-то возгорания в Заполярье в летние месяцы, по его словам, довольное частое явление. Их вызывают, как правило, удары молнии, хотя порой они происходят и по вине человека.

Возгорание тундры в труднодоступной части Аляски

"Однако нынешний год - совершенно особый", - указал ученый. Пожары начались намного раньше, чем обычно, и это связано с аномально высокими температурами в арктических широтах, из-за которых быстро высохла и теперь легко вспыхивает растительность.

На Аляске, к примеру, необычайно тепло было еще весной. Поэтому начало ледохода оказалось в этом году самым ранним за последние сто лет. А в первых числах июля в Анкоридже, столице самого северного штата США, столбики термометра поднялись до рекордных 32,2 градуса. В результате - рекордное число пожаров. В настоящее время их на Аляске около 250, причем примерно 200 распространяются неконтролируемо, сообщили местные власти.

"Ситуация в этом году беспрецедентная", - рассказал корреспонденту немецкого информационного агентства dpa Норм Макдональд, глава пожарной службы на Аляске. Число пожаров в два раза выше, чем в обычные годы.

Иркутская область и Красноярский край: два бедствия в один год

Последствия изменения глобального климата, вызванного человеческой деятельностью, становятся все более очевидными, подчеркнул в беседе с DW Штефан Крузе. По его словам, из-за потепления на планете меняется высотное струйное течение в тропосфере (jet stream), и это ведет к погодным эксцессам: где-то подолгу идут ливневые дожди, вызывающие наводнения, где-то, наоборот, дело доходит до засухи, оборачивающейся лесными пожарами.

Иркутская область, лето 2019: в одних районах ливни и наводнения, в других - засуха и пожары

Россия столкнулась в этом году в Сибири и с тем, и с другим. Причем больше всего от смертельных в буквальном смысле слова последствий разбалансировки глобального климата пострадали Иркутская область и части Красноярского края. Сначала регион потерял десятки человеческих жизней и понес огромные материальные потери из-за тяжелейшего наводнения, ставшего результатом аномально сильных и продолжительных ливней, теперь в другой, засушливой его части загорелись леса.

Причем так сильно, что дым от них 25 июля добрался за четыре тысячи километров до Поволжья. "Обширный и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Татарстан", - говорится в сообщении татарстанского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Иными словами, на огромной территории от Ангары до Волги и миллионной Казани люди вынуждены теперь днем и ночью вдыхать "продукты горения".

Штефан Крузе счел нужным предупредить читателей сайта DW: "Подобные экстремальные ситуации в ближайшие годы, по-видимому, будут происходить все чаще и чаще". И это ужасно, добавил немецкий ученый.

Таяние вечной мерзлоты: "Может рвануть так…"

Особый предмет его беспокойства - состояние вечной мерзлоты в арктических и более южных регионах планеты, особенно в России, где почва никогда не оттаивает почти на двух третях территории страны. Вернее, раньше никогда не оттаивала.

Но теперь ускоряющееся изменение климата привело к крайне опасному "замкнутому кругу": вечная мерзлота тает, это ведет к выделению в атмосферу огромного количества метана, который образовался из доисторических растений, но до сих пор был законсервирован в толстом слое льда. Этот парниковый газ вызывает дальнейшее потепление климата, из-за чего таяние вечной мерзлоты и выделение метана все больше ускоряются.

"Может рвануть так, что всему земному шару мало не покажется", - так весьма популярно объяснил перспективы этого процесса для человечества президент Российской академии наук (РАН) академик Александр Сергеев, выступая в апреле этого года на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге. Так что в России на уровне экспертного сообщества проблему осознали.

Но что же делать? Штефан Крузе из Института полярных и морских исследований в Потсдаме дает такой ответ: человечество должно всеми силами как можно быстрее сократить выбросы в атмосферу углекислого газа СО2 и тем самым остановить потепление на планете.

Но первым делом, естественно, нужно постараться как можно быстрее потушить пожары. Не только для того, чтобы спасти леса, имущество и здоровье людей. Но и для того, чтобы остановить связанные с ними гигантские выбросы СО2. Штефан Крузе ссылается на подсчеты, согласно которым из-за одних только пожаров на Аляске в этом году в атмосферу попали уже 50 миллионов тонн углекислого газа - больше, чем от всех возгораний в Арктике за последние десять лет. Последствия сибирских пожаров для планеты пока еще никто не подсчитывал.

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