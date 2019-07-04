 Чем так опасны для планеты лесные пожары в Сибири и на Аляске | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.07.2019

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Россия

Чем так опасны для планеты лесные пожары в Сибири и на Аляске

Горящая Арктика и дошедший до Поволжья сибирский дым становятся символами все более серьезных последствий глобального изменения климата. И предвестниками его дальнейшего ускорения.

Тушение лесного пожара на Аляске

Тушение лесного пожара на Аляске

Все последние дни горит Арктика. Огнем охвачены огромные территории на севере Канады, в Гренландии и в США, на Аляске, а также в России, где полыхают к тому же и различные районы Сибири. За одним лишь Полярным кругом на планете со спутников зафиксировано уже более 100 особо крупных лесных пожаров. Всего же их число идет на сотни. Это в разы больше, чем в предыдущие годы, забила тревогу еще в середине июля финансируемая Евросоюзом служба мониторинга атмосферы CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) в британском Рединге. 

Аномально высокие температурыв арктических широтах

Масштабы пожаров "пугающие", отметил в беседе с DW и Штефан Крузе (Stefan Kruse), научный сотрудник Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI) в Потсдаме. Вообще-то возгорания в Заполярье в летние месяцы, по его словам, довольное частое явление. Их вызывают, как правило, удары молнии, хотя порой они происходят и по вине человека.

Горит тундра на Аляске

Возгорание тундры в труднодоступной части Аляски

"Однако нынешний год - совершенно особый", - указал ученый. Пожары начались намного раньше, чем обычно, и это связано с аномально высокими температурами в арктических широтах, из-за которых быстро высохла и теперь легко вспыхивает растительность.

На Аляске, к примеру, необычайно тепло было еще весной. Поэтому начало ледохода оказалось в этом году самым ранним за последние сто лет. А в первых числах июля в Анкоридже, столице самого северного штата США, столбики термометра поднялись до рекордных 32,2 градуса. В результате - рекордное число пожаров. В настоящее время их на Аляске около 250, причем примерно 200 распространяются неконтролируемо, сообщили местные власти.

"Ситуация в этом году беспрецедентная", - рассказал корреспонденту немецкого информационного агентства dpa Норм Макдональд, глава пожарной службы на Аляске. Число пожаров в два раза выше, чем в обычные годы.

Иркутская область и Красноярский край: два бедствия в один год

Последствия изменения глобального климата, вызванного человеческой деятельностью, становятся все более очевидными, подчеркнул в беседе с DW Штефан Крузе. По его словам, из-за потепления на планете меняется высотное струйное течение в тропосфере (jet stream), и это ведет к погодным эксцессам: где-то подолгу идут ливневые дожди, вызывающие наводнения, где-то, наоборот, дело доходит до засухи, оборачивающейся лесными пожарами.

Наводнение в Иркутской области

Иркутская область, лето 2019: в одних районах ливни и наводнения, в других - засуха и пожары

Россия столкнулась в этом году в Сибири и с тем, и с другим. Причем больше всего от смертельных в буквальном смысле слова последствий разбалансировки глобального климата пострадали Иркутская область и части Красноярского края. Сначала регион потерял десятки человеческих жизней и понес огромные материальные потери из-за тяжелейшего наводнения, ставшего результатом аномально сильных и продолжительных ливней, теперь в другой, засушливой его части загорелись леса.

Причем так сильно, что дым от них 25 июля добрался за четыре тысячи километров до Поволжья. "Обширный и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Татарстан", - говорится в сообщении татарстанского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Иными словами, на огромной территории от Ангары до Волги и миллионной Казани люди вынуждены теперь днем и ночью вдыхать "продукты горения".

Штефан Крузе счел нужным предупредить читателей сайта DW: "Подобные экстремальные ситуации в ближайшие годы, по-видимому, будут происходить все чаще и чаще". И это ужасно, добавил немецкий ученый.

Таяние вечной мерзлоты: "Может рвануть так…"

Особый предмет его беспокойства - состояние вечной мерзлоты в арктических и более южных регионах планеты, особенно в России, где почва никогда не оттаивает почти на двух третях территории страны. Вернее, раньше никогда не оттаивала.

Контекст

Быстрая деградация земель становится все более зримой проблемой российского Севера, рассказал DW Матиас Ульрих, изучающий в Якутии последствия глобального потепления. (03.12.2018)

В Сибири и на Дальнем Востоке продолжают бушевать лесные пожары, из-за которых многие города затянуло смогом. Причины возгораний - жара и человеческий фактор. (26.07.2019)

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Почти все крупные города мира к 2050 году столкнутся с резким потеплением. В северном полушарии климат будет похож на территории, которые лежат на 1000 км южнее. (11.07.2019)

Но теперь ускоряющееся изменение климата привело к крайне опасному "замкнутому кругу": вечная мерзлота тает, это ведет к выделению в атмосферу огромного количества метана, который образовался из доисторических растений, но до сих пор был законсервирован в толстом слое льда. Этот парниковый газ вызывает дальнейшее потепление климата, из-за чего таяние вечной мерзлоты и выделение метана все больше ускоряются.

"Может рвануть так, что всему земному шару мало не покажется", - так весьма популярно объяснил перспективы этого процесса для человечества президент Российской академии наук (РАН) академик Александр Сергеев, выступая в апреле этого года на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге. Так что в России на уровне экспертного сообщества проблему осознали.

Но что же делать? Штефан Крузе из Института полярных и морских исследований в Потсдаме дает такой ответ: человечество должно всеми силами как можно быстрее сократить выбросы в атмосферу углекислого газа СО2 и тем самым остановить потепление на планете.

Но первым делом, естественно, нужно постараться как можно быстрее потушить пожары. Не только для того, чтобы спасти леса, имущество и здоровье людей. Но и для того, чтобы остановить связанные с ними гигантские выбросы СО2. Штефан Крузе ссылается на подсчеты, согласно которым из-за одних только пожаров на Аляске в этом году в атмосферу попали уже 50 миллионов тонн углекислого газа - больше, чем от всех возгораний в Арктике за последние десять лет. Последствия сибирских пожаров для планеты пока еще никто не подсчитывал. 

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:31

Тающая мерзлота: немецкий ученый о последствиях изменения климата для Якутии

 

 

Контекст

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

DW публикует фотографии, предоставленные немецким географом Матиасом Ульрихом. Он наблюдает в Якутии за все более убыстряющимся процессом деградации вечной мерзлоты. (30.11.2018)  

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