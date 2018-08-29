Чем живет сегодня немецкая молодежь

Представители молодого поколения немцев открыты миру, толерантны, озабочены проблемами экологии, довольны своей жизнью в Германии и, несмотря на беспокойство в связи с изменением климата на планете и ростом терроризма, с оптимизмом смотрят в будущее. Таковы главные итоги масштабного исследования компании Shell "Молодежь - 2019", обнародованные в Берлине. Участниками опроса стали жители Германии в возрасте от 12 до 25 лет.

Интерес к политике и экологии

Возросший в начале нынешнего тысячелетия интерес к политике остается у молодежи высоким и сегодня. Юные немцы придают чрезвычайно большое значение активному участию в политической деятельности. Причем число приверженцев такой позиции особенно быстро растет среди девушек.

Как показало исследование Shell, ни одна проблема не вызывает такого беспокойства у проживающих в Германии девушек и юношей, как загрязнение окружающей среды. Для 71 процента опрошенных важна экологическая сознательность в жизни (в 2002 году экология волновала только 60 процентов).

Более половины опрошенных с оптимизмом смотрят в будущее Германии.

Половина респондентов положительно относятся к Евросоюзу. Отрицательно воспринимают ЕС лишь восемь процентов опрошенных. Как показал опрос, доверие к ЕС за последние полтора десятка лет возросло, и в первую очередь - благодаря свободе передвижения граждан, культурному многообразию. Позитивную оценку молодые немцы дают и тому, что за период с 2006 года в ЕС заметно выросло экономическое благосостояние общества и усовершенствовалась система социального обеспечения населения.

Многообразие и толерантность

68 процентов опрошенных считают, что об иностранцах в Германии лучше ничего плохого не говорить, иначе тебя будут считать расистом. По результатам исследования Shell, западные немцы и молодежь с высшим образованием более космополитичны, нежели жители восточной части страны, а также люди без высшего образования. Немцы отличаются толерантностью, выступая за многообразие культур в обществе. Большинство живущих в Германии девушек и юношей положительно относятся к представителям самых разных общественных групп, этнических и сексуальных меньшинств.

При этом каждый десятый опрошенный согласен с целым набором высказываний популистского характера, которые были предложены исследователями с целью понять, насколько потенциально "падки" немецкие юноши и девушки на громкие заяления политиков-популистов. Эксперты сделали выводы, что немецким школам стоит в этой связи больше внимания уделять ознакомлению молодежи с основами политического устройства общества и политической риторики в целом.

Демократия и религиозность

Более двух третей респондентов довольны уровнем развития демократических институтов в стране. На западе Германии таковых 78 процентов (на один процент больше, чем в 2015 году), а на востоке - 66 процентов (на 12 процентов больше, чем в 2015 году).

Свыше двух третей девушек и юношей критикуют политиков за то, что те недостаточно защищают интересы молодежи. Среди инстанций, пользующихся наибольшим доверием молодых немцев, на первом плане оказались полиция, конституционный суд, природоохранные организации. Гораздо меньше доверия опрошенные испытывают по отношению к крупным компаниям, церквям, политическим партиям и банкам.

При этом большинство опрошенных являются членами различных религиозных общин. В то время как христианские конфессии своих прихожан из числа молодежи постоянно теряют, ряды мусульман, а также прихожан других нехристианских общин пополняются.

Ценностные ориентации

Дружба, партнерство, семья, - таковы главные ценности для подавляющего большинства респондентов. А вот высокий уровень жизни и материальные блага утрачивают былое значение. При этом у молодых немцев растет стремление к власти и осуществлению своих намерений. Молодое поколение становится все более амбициозным.

Семья для современной молодежи по-прежнему ценна. Отношения с родителями у большинства (92 процента) молодых немцев хорошие. Бóльшая часть опрошенных (74 процента) видит в своих родителях образец для подражания. Среднестатистический немец в возрасте от 12 до 25 лет в перспективе хочет создать собственную семью и иметь детей. При этом девушки и юноши, проживающие на западе Германии, придерживаются установки, что главным либо даже единственным кормильцем в семье должен быть мужчина. 97 процентов опрошенных указали также, что в их жизни очень важную роль играют друзья.

Смотрите также:

На каком языке говорят молодые немцы Ehrenmann/Ehrenfrau - слово года В Германии назвали молодежное слово 2018 года - Ehrenmann/Ehrenfrau. Так принято говорить о том, кто пользуется уважением, кто держит слово и остается верным своим принципам. В молодежную среду оно пришло не без помощи рэперов, правда, они используют это понятие в ироничном ключе. Bushido (на фото), Kollegah и его напарник Фарид Банг (Farid Bang) посвятили не одну песню "человеку чести".

На каком языке говорят молодые немцы Verbuggt В списке фаворитов было слово "verbuggt" пришло из жаргона айтишников. "Verbuggt" или "buggy" - "с багом" - употребляют по отношению к программному обеспечению, которое дало сбой. Немецкая молодежь использует этот слово, критикуя кого-то. Можно перевести как "У тебя не все дома". Кроме того, в топ-10 любимых слов молодых немцев вошли...

На каком языке говорят молодые немцы Glucose-haltig Немцы, особенно женщины, любят говорить "Wie süß", что означает "Как мило" или "Какой милый". Теперь для выражения своего умиления подростки все чаще использует более конкретное обозначение: "glucose-haltig" - "содержащий глюкозу". Глюкоза, как известно, - самая простая форма сахара.

На каком языке говорят молодые немцы Lauch В "Приключениях Чиполлино" был персонаж Лук Порей. Жена хватала его за длинные усы, а он преспокойно сидел у себя на балконе. Усы были натянуты вместо веревок, и на них сушилось белье. Этакий болван - лук-порей. Немецкая молодежь использует это слово вместо "идиота".

На каком языке говорят молодые немцы Auf dein Nacken! Если вы окажетесь в молодой компании в Германии и услышите это выражение, это значит, что сегодня вы проставляетесь, и все гуляют за ваш счет. Auf dein Nacken! - буквально "На твою шею".

На каком языке говорят молодые немцы As fuck Молодежь использует сокращение "AF", произнося как "а-эф", чтобы подчеркнуть какое-то качество. Ну, очень красивый, очень крутой. Вместо "очень" употребляется "as fuck".

На каком языке говорят молодые немцы Sheeeesh Все зависит от ситуации. Собеседник может быть удивлен, раздражен, огорчен. Sheeeesh. Синонимы на русском: "не может быть", "правда?!", "да ладно", "ты шутишь".

На каком языке говорят молодые немцы Ich küss dein Auge Этой фразой молодые немцы выражают большую благодарность. "Целую твои веки". Скорее всего, эта фраза пришла в немецкий язык из арабского или турецкого, по другой версии, она использовалась - в Европе в Средневековье. Такую высокую похвалу получил футболист Месут Озил от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после скандальной истории с фотографией.

На каком языке говорят молодые немцы Snackosaurus Так молодежь говорит о людях со зверским аппетитом. Произошло оно от двух слов: "снек" и "динозавр". Ненасытный и прожорливый экземпляр.

На каком языке говорят молодые немцы Lindnern Этот глагол обозначает бездействие во избежание ошибок или просто отказ, например, прийти на вечеринку - "отлынивать". Слово образовано от фамилии политика Кристиана Линднера, партия которого покинула переговоры о создании правящей коалиции осенью 2017 года. "Лучше не управлять страной, чем управлять неправильно", - его фраза. Конкурс на "Молодежное слово года" проводит издательство Langenscheidt. Автор: Марина Борисова



О чем думают немецкие студенты Семья - главное для студентов Международная консалтинговая компания Ernst & Young провела опрос в 27 университетских городах Германии, чтобы выяснить, что важно немецким студентам. Первая тема - работа и личная жизнь: для 77 процентов девушек и 62 процентов парней главное в жизни - это семья.

О чем думают немецкие студенты Карьера - не приоритет Карьера по важности стоит лишь на четвертом месте - после друзей и досуга. А материальное благосостояние и социальная активность для немецких студентов практически не важны.

О чем думают немецкие студенты Студенты хотят равняться на Илона Маска В пятерке кумиров немецких студентов: Илон Маск, Билл Гейтс, Стив Джобс, Нельсон Мандела и Барак Обама. На шестом месте - канцлер ФРГ Ангела Меркель. В своем окружении примером для подражания студенты считают маму и папу.

О чем думают немецкие студенты Надежда на высокую зарплату Студенты-гуманитарии руководствовались личными интересами при поступлении в университет. А у будущих медиков, инженеров, экономистов и юристов основная причина выбора специальности - высокая зарплата. При этом 69 процентов студентов-медиков уверены, что после выпуска найдут работу, которая будет соответствовать их ожиданиям.

О чем думают немецкие студенты Первая зарплата После окончания университета студенты в среднем рассчитывают на годовую зарплату в 37900 евро до вычета налогов. Больше всех намерены получать юристы - около 45 тысяч в год. В конце рейтинга - литературоведы: они надеятся на 33 тысячи.

О чем думают немецкие студенты Опыт и связи решают По мнению немецких студентов, построить успешную карьеру им помогут контакты и пройденные стажировки. Интересное резюме и хорошие оценки в дипломе тоже могут повлиять на решение работодателя. Но будущие специалисты не собираются долго задерживаться в одной фирме: большинство намерены поменять рабочее место уже через четыре года.

О чем думают немецкие студенты Надежность работодателя - главное Служебный автомобиль и возможность трудиться из дома - это хорошо, но не так уж важно при выборе работодателя. Студенты немецких университетов считают, что прежде всего нужно обращать внимание на надежность, хорошую зарплату и дружный коллектив.

О чем думают немецкие студенты Стабильность евро студенту не важна Немецких студентов волнуют войны и международные конфликты, права человека и защита климата. Именно эти темы опрошенные назвали значимыми для себя. Реже всего молодые люди задумываются о стабильности евро и экономических кризисах.

О чем думают немецкие студенты У студентов в Германии все хорошо В целом немецкие студенты довольны своей жизнью: девять из десяти опрошенных удовлетворены личной жизнью, финансовым и семейным положением, перспективами после университета. Автор: Ксения Сафронова



________________________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"