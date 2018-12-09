Чего требуют от Душанбе таджики в Берлине

В Берлине пасмурно, с неба падают снежинки, но половина участников акции протеста у посольства Таджикистана - в солнечных очках. Многие отворачиваются от камер, натягивают капюшоны на голову, скрывают лицо. Они не хотят, чтобы их узнали. У них в руках - плакаты в поддержку арестованных и приговоренных к длительным срокам тюремного заключения таджикских политических активистов. "Озоди!"- скандируют участники акции протеста на таджикском языке. В переводе на русский это означает "Свобода!".

Акция в День прав человека

От посольства Таджикистана их отделяет перекопанная улица - из-за строительных работ на проезжей части полиция перенесла акцию протеста от ограды посольства на противоположный тротуар.

Таджикские мигранты съехались на этот пикет со всей Европы - из Литвы (15 часов на автобусе) и Польши, из Австрии, Франции и Нидерландов. Выбор на Берлин пал неслучайно - здесь, во-первых, есть посольство Таджикистана (которого, например, нет в Варшаве), а во-вторых, столица Германии в силу географических причин удобно расположена для встречи таджикских мигрантов из Западной и Восточной Европы.

Участники акции протеста в Берлине с требованием освободить Зайда Саидова

Повод для акции, которая проходила во всемирный День прав человека, символический - полгода назад комиссия ООН по правам человека призвала правительство Таджикистана безоговорочно освободить троих политзаключенных - основателя оппозиционной партии "Новый Таджикистан" Зайда Саидова, заместителя председателя Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Махмадали Хаита, а также адвоката Бузургмера Йорова, занимающегося защитой гражданских активистов в судах.

На митинг в Берлине многие приехали из Польши

Одна из участниц акции представляется только по имени - Гульбарк. В начале 2016 года она с детьми перебралась из Таджикистана в Варшаву, после того, как ее мужа и двоюродного брата арестовали, а затем в ходе закрытых судебных процессов приговорили к длительным срокам тюремного заключения за участие в деятельности ПИВТ, признанной в Таджикистане террористической организацией, и затем запрещенной. По словам женщины, власти Польши предоставили ей разрешение на пребывание в стране. При этом никаких контактов с мужем у нее нет.

Участник акции протеста у посольства Таджикистана в Берлине требует Душанбе освободить адвоката Йорова

Из Польши на акцию в Берлин приехал правозащитник и политический активист Мухаммаджон Кабиров. По его словам, основное требование протестующих - освобождение политзаключенных, в том числе Зайда Саидова, Махмадали Хаита и Бузургмера Йорова.

РФ и ситуация с правами человека в Центральной Азии

Как говорит Кабиров, счет политзаключенным в Таджикистане идет на сотни. Многие оказались за решеткой после закрытых судебных процессов. Правозащитник надеется, что мировое сообщество, Европейский Союз и Германия обратят внимание на несправедливые судебные процессы и введут санкции против таджикских властей.

Джамшед Йоров, брат арестованного таджикского адвоката и правозащитник из амстердамского фонда Human Rights Vision Foundation, говорит, что цель акции - потребовать от правительства Таджикистана соблюдения всех тех обязательств, которые оно взяло на себя в рамках международных пактов о гражданских и политических правах.

Как говорит Йоров, ключевую роль в ситуации с правами человека в бывших странах СССР в Центральной Азии играет Россия. "До сих пор правителями этих стран, в основном, являются не избранные народом люди, а старая коммунистическая номенклатура".

И, по словам Йорова, "все они находятся под прямым воздействием российского правительства. А России выгодно контролировать этот регион. Диктатура является самым удобным способом удержать контроль над Средней Азией". По мнению правозащитника, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, правящий страной уже более двух десятков лет, внимательнее всего прислушивается к тому, что говорят в Москве.

Призыв освободить активистов

В итоговой декларации акции у посольства Таджикистана в Берлине участники призвали таджикские власти освободить всех политических заключенных, в том числе председателя "Демократической партии Таджикистана", руководителя движения "Молодежь за развитие Таджикистана", активистов ПИВТ.

Кроме того, протестующие призвали правительство внести ясность в вопрос о судьбе таджикского блогера Эхсона Одинаева, который, предположительно, был похищен в Санкт-Петербурге и переправлен в Таджикистан. А также опубликовать полный список убитых и раненых в ходе подавления мятежа в колонии номер 3/3 в Худжанде в ноябре 2018 года и прекратить практику пыток в тюрьмах.

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