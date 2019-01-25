Чего ожидать российскому ученому в Германии

Работа на переднем крае науки, постоянные конференции, неплохая зарплата - преимуществ у карьеры ученого на Западе множество. DW расспросила российских ученых в Германии, а есть ли сложности?
Многие ученые из России выбирают карьеру на Западе, в том числе и в Германии. И здесь их рады принять - как правило, россияне отличаются хорошим университетским образованием. Но если плюсы европейской научной системы очевидны, то о ее подводных камнях говорят не так часто.
Смена темы исследования
Олег Ковалев в 1999 году получил диплом магистра геологии в Санкт-Петербурге и спустя год переехал в Германию вместе с семьей. Здесь он решил продолжать научную карьеру: поступил в докторантуру Рурского университета и занялся кристаллографическими исследованиями микропористых соединений. Звание доктора или PhD (в российской системе можно провести аналогию со званием кандидата наук) - первый шаг в научной карьере ученого за рубежом. После окончания докторантуры Олег решил уйти из академической среды и занялся индустриальными исследованиями в области технической минералогии.
"Конкуренция в научном сообществе Германии очень высокая. Как в индустриальных исследованиях, так и в университетах и научных институтах", - рассказывает Олег. Это связано с постоянным притоком талантливых студентов из-за рубежа и с борьбой за исследовательские гранты.
Немецкое государство и промышленность охотно вкладывают ресурсы в перспективные разработки. Но как только интерес пропадает, финансирование сокращается и рабочие места для ученых исчезают. Так еще недавно в Германии шли активные исследования в области солнечной энергетики. Но несколько лет назад бум спал, и многие проекты закрылись. Такая же участь постигла и разработки с модным когда-то словом "нано".
Ученые в Европе должны быть готовы сменить тему исследований и применить свои навыки в новой области. "Все время приходится учиться чему-то новому, отслеживать свежие публикации и налаживать контакты со специалистами, которые могут тебя проконсультировать", - подтверждает Олег Ковалев.
Его карьера яркий тому пример. В течение 15 лет он занимался минералами в качестве строительных материалов и адсорбентов, утилизацией специфических отходов и свойствами "жидкого стекла", использующегося, например, при производстве кислотоупорных материалов и канцелярского клея. Сейчас он работает в лаборатории компании Alpha CALCIT, где описывает свойства тонкодисперсных порошков минералов.
Жизнь ученого: переезды и никаких гарантий
Кирилл Никонов закончил физический факультет СпБГУ и поступил в аспирантуру в Петербургский институт ядерной физики (ПИЯФ). Но через несколько месяцев получил приглашение в университет Майнца как PhD.
"Эта была возможность работать в научной группе, которая имеет мировую известность. Она была одной из первых, кто начал изучать барионную спектроскопию, которой я занимаюсь. К тому же в Майнце есть свой ускоритель элементарных частиц. Соответственно, я быстрее получаю доступ к данным экспериментов", - объясняет свое решение сменить место работы молодой ученый.
Но это только первый переезд в его карьере. В Германии не принято оставаться в альма-матер после защиты. К тому же нежелание сменить научную группу подпортит резюме молодого ученого. Обычно искать новое место работы начинают как только становится известна дата защиты.
"Мои знакомые отправляли по 50-60 резюме, а получали всего пару ответов, - рассказывает Кирилл. - Даже если ты очень хорошо защитил кандидатскую диссертацию, найти место работы оказывается не так-то просто. Часто это удача". Кириллу повезло. Во время PhD он сотрудничал с научной группой из Боннского университета, и сразу после защиты получил там место в постдокторантуре.
Что типично, работодателем ученого является не университет, а профессор, который выиграл грант на научное исследование. Из этих денег научный руководитель назначил Кириллу стипендию на год с возможностью продления еще на год. За это время молодой ученый должен "прокачать" свои навыки и набрать портфолио для поиска следующей позиции постдока.
Гарантий западная система не дает: иногда зазор между контрактами может составлять несколько месяцев. Иногда новую позицию найти вообще не удается. И чем дольше ученый сидит без работы, тем меньше становятся шансы ее найти. "Тогда с научной карьерой придется распрощаться, - говорит Кирилл. - В этом плане в России намного легче, ты всегда можешь остаться на кафедре".
Для научной карьеры так же важен опыт работы за рубежом - в США, Австрии, Швейцарии, Австралии. Это должен быть университет, лидирующий в мировых рейтингах. Ученый постоянно меняет место работы, участвует в конференциях, знакомится с лидерами в своей научной области и быстрее развивается как специалист.
От молодого ученого до профессора
Когда квест из двух или трех постодоковских контрактов пройден, ученый может вступить в борьбу за постоянную позицию в университете. Для этого ему нужно пройти хабилитацию - процедуру, сравнимую с получением в России доктора наук. В Германии оценивается не только текст диссертации, но и вся научная деятельность ученого. И снова ротация кадров: после хабилитации в одном вузе исследователь может занять место приват-доцента только в другом учебном заведении.
После приват-доцента в немецкой научной иерархии идет позиция молодого профессора, а затем и профессора. Последняя позиция самая желанная, потому что лишиться ее практически невозможно.
Но и молодой ученый может получить независимость. В Германии есть престижная программа Emmy Noether, которая позволяет спустя уже 4 года после защиты PhD получить деньги на собственную исследовательскую группу на шесть лет. Человека с таким грантом рад заполучить любой вуз, и теперь выбирать место работы будет уже ученый.
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