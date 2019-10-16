 Чего ждать от продолжения ″Рассказа служанки″? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.10.2019

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Культура и стиль жизни

Чего ждать от продолжения "Рассказа служанки"?

Роман Маргарет Этвуд "Заветы", продолжение знаменитого "Рассказа служанки", сразу после выхода в свет получил "Букера". И сразу был переведен на немецкий. Так оценивают его эксперты.

Красные робы женщин из телесериала Рассказ служанки стали символом протеста

Среди многих тысяч книг, которые представлены сейчас на Франкфуртской книжной ярмарке, есть, безусловно, книги-звезды. Их больше всего обсуждают, о них больше всего пишут, их награждают и, конечно, выпускают огромными тиражами. Одна из таких книг - новый роман известной канадской писательницы Маргарет Этвуд "Заветы". Роман был опубликован всего месяц назад, но уже успел получить Букеровскую премию. Его сразу перевели на несколько языков, в том числе - на немецкий.

Контекст

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"Заветы" - это сиквел самого знаменитого романа Маргарет Этвуд, интеллектуального бeстселлера "Рассказ служанки", по которому сняли телесериал, ставший культовым. В "Заветах" действие происходит спустя 15 лет после событий предыдущего романа - в патриархально-тоталитарном государстве Гилеад (или Галаад), где женщины лишены всяких прав. Главное их предназначение - быть секс-рабынями и рожать детей.

Антиутопия "Рассказ служанки" - пессимистическая книга. Женщины бессильны, любая попытка сопротивления жестоко подавляется."Заветы" - другая книга, "неожиданно оптимистическая", как написал один из критиков.

Заветы и свидетельства от Маргарет Этвуд

Основной стилистический прием в "Заветах" - тот же, что и в "Рассказе служанки": мы как бы имеем дело с архивными документами, с записями рассказов женщин, живущих в Гилеаде. Английское название романа "The Testaments" означает и "заветы", и "свидетельства". В русском переводе выбрали первое, в немецком - второе: роман Этвуд назвали по-немецки "Die Zeuginnen" - "Свидетельницы".

Главные действующие лица нового романа: Агнес, которая искренне верит в то, что мужчины действительно являются высшими существами, Дэйзи, с подростковой страстностью участвующая в протестах против нарушений прав человека в Гилеаде, и тетка Лидия - знакомая нам по "Рассказу служанки" надзирательница. Она сделала карьеру и даже удостоилась прижизненного памятника. Тетка Лидия следит за всеми и в преддверии неминуемой смерти составляет список тех, кого собирается "взять с собой". Вот она-то и пишет заветы - в отличие от свидетельств, написанных другими женщинами.

Маргарет Этвуд

Маргарет Этвуд

В финале "Рассказа служанки" дверь фургона захлопывается за главной героиней, завершая ее рассказ. Читатель, как и она, не знает, что ее ждет. Свобода? Тюрьма? Смерть? Спустя 30 лет Маргарет Этвуд написала продолжение. Все прояснилось? Разгаданы все тайны? Нет. Правда, скажем, рецензент немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, как и некоторые другие немецкие критики, считает, что Этвуд все же заполнила многие белые пятна первого романа и более четко связала повествование с проблематикой сегодняшнего дня. Но и автор Süddeutsche Zeitung, и другие рецензенты сожалеют, что осталось немало недоговоренностей - в частности, в том, что касается мужчин Гилеада. Все ли они такие "нехорошие"? Возникают ли у них сомнения в том, что женщина - существо низшее, что ее даже грамоте учить вредно? Каково вообще их отношение к патриархальному обществу?

Новый роман Маргарет Этвуд - без мужчин

Мужских персонажей в новом романе, как и в "Рассказе служанки", очень мало. Представлены они довольно схематично. Однако не это вызвало критику многих рецензентов. Претензии - очень разные. Так, автор статьи в немецкой газете Die Tageszeitung считает, что "Рассказ служанки" был более глубоким, а "Заветы", как она выражается, - это "ловко написанный приключенческий роман".

Обложка немецкого издания романа

Обложка немецкого издания романа

Рецензент еженедельника Die Zeit читал "триллер Этвуд" с удовольствием, но подчеркивает, что его раздражали "гротескные сопроводительные поучения". А журналистка из швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung назвала сюжет романа "абсурдным" и сравнила его с мыльной оперой. А ее главная претензия: почему действие "Заветов" происходит в некоей западной стране, а не в мусульманской, где, по мнению критика, положение женщин намного хуже?

Вывод: продолжение "Рассказа служанки" надо читать!

Странно предъявлять к антиутопическому роману подобные претензии. Да и далеко не все немецкие рецензии на книгу столь критичны. Так, автору статьи в немецкой газете Frankfurter Rundschau "Заветы" представляются "лучшей литературой", чем "Рассказ служанки". Журналистке нравится саркастический стиль, стремительный темп повествования, увлекательно закрученная фабула. А что касается слишком придирчивых рецензентов, то она считает совершенно естественным, что о новом романе судят намного строже, чем о "Рассказе служанки": тогда Этвуд еще не была столь знаменита.

Рецензенту Frankfurter Rundschau вторит автор передачи радиокомпании Deutschlandfunk, который даже ставит "Заветы" в один ряд с классическими антиутопиями мировой литературы, а Маргарет Этвуд - рядом с Джорджем Оруэллом и Олдосом Хаксли. Так или нет, но читать роман надо! По-русски он должен выйти в марте 2020 года.

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    Автор: Дарья Брянцева


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Ссылки в интернете

Роман "Рассказ служанки"

Маргарет Этвуд

Джордж Оруэлл

Олдос Хаксли

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