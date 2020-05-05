Церкви, в которых благодарят за избавление от эпидемий

В разные эпохи принимались разные меры, чтобы быстрее прекратить распространение опасных болезней: чумы, холеры, коронавируса. Сейчас к таким мерам относятся самоизоляция, маски, дистанция в полтора-два метра, а в средние века, к примеру, люди давали торжественное обещание построить церковь, когда эпидемия, наконец, закончится.

Иль Реденторе, Венеция

Так случилось и в 1576 году в Венеции - во время самой долгой эпидемии чумы, охватившей город. Треть населения скончалась. На строительство собора выделили 10 тысяч дукатов и поручили это важное дело знаменитому архитектору Андреа Палладио. Еще до того, как город избавился от "черной смерти", он представил проект церкви Иль Реденторе (итал. Il Redentore - Спаситель) в честь благодарения Спасителя.

Церковь Иль Реденторе

Место на набережной острова Джудекка, прямо напротив дворца Дожей, как и вытянутая форма церкви, были выбраны не случайно. Здесь должны были проходить торжественные процессии в честь избавления от эпидемии. И уже в мае 1577 года, когда только-только заложили первый камень и еще не было официально объявлено, что чума закончилась, дож возглавил первую такую процессию.

С тех пор они проходят каждый год - в третье воскресенье июля, когда в Венеции празднуют Феста дель Реденторе. Специально для этого строят временный понтонный мост, соединяющий площадь св. Марка с набережной острова Джудекка. Венецианцы очень надеются на то, что праздник - с процессией, регатой, фейерверком - сможет пройти и в июле этого года, тем более, что повод на сей раз был бы очень подходящий.

Санта-Мария делла Салюте, Венеция

Но есть в Венеции еще одна церковь, построенная в знак благодарности за прекращение мора, и она даже больше известна, чем Иль Реденторе. Это собор Санта-Мария делла Салюте - Святой Марии Спасительницы. Роскошное барочное здание находится в непосредственной близости от площади св. Марка. Ее решили построить в октябре 1630 года - в самый разгар эпидемии чумы, от которой умерло более 80 тысячи жителей Венеции, в том числе и тогдашний дож.

Санта-Мария делла Салюте

Архитектором стал 33-летний Бальдассаре Лонгена, спроектировавший храм в виде восьмигранника (октогона). Описывая эту форму, портики с арочными окнами и 60-метровый купол, украшенный скульптурами, Лонгена сказал (дословная цитата!): "Я выстроил церковь в виде короны". В общем, не подлежит сомнению, что после окончания нынешней пандемии венецианцы будут и здесь благодарить св. Марию за избавление от коронавируса.

Кстати, сам архитектор до освящения Санта-Мария делла Салюте уже не дожил. Нет, он умер не от чумы. Более того: он скончался в весьма преклонном возрасте - в 84 года. Но строилась соборная церковь почти 60 лет, так что Лонгена просто уже не дожил.

Собор св. Петра и Карлскирхе, Вена

Во второй половине XVII века эпидемия чумы охватила и Вену. Император Леопольд I бежал из города, дав обет построить в Вене церковь и установить Чумную колонну, посвященную св. Троице, когда вернется сюда после окончания эпидемии. И действительно: колонну поставили быстро - временную, деревянную. Но простояла она больше десяти лет - пока, наконец, на ее месте не возвели барочную. Самой колонны, кстати, почти не видно: ее тесно облепили мраморные облака, фигуры святых, ангелов и ангелочков. На цоколе - фигура самого императора Леопольда: он молится, преклонив колени.

"Чумная колонна". Фрагмент

При этом лицо у него почти карикатурное: нижняя губа выпячена просто гротескно. Язвительные венцы говорят, что скульптор сделал это специально, так как прижимистый император якобы не заплатил ему за колонну столько, сколько обещал.

А собор св. Петра начали строить только в 1701 году - на месте старой церкви. Строили его больше 20 лет. Причем его все еще строили, а в Вене уже разразилась очередная эпидемия чумы. И уже император Карл VI, второй сын Леопольда, только-только вступивший на престол, дал обет построить церковь во славу католического святого Карло Борромео - Карлскирхе.

Император торжественно объявил, что церковь - знак благодарности всего народа. На практике это означало, что на ее строительство собирали своеобразную дань с чехов и словаков, голландцев и венгров, миланцев и жителей Неаполя... Даже протестантов из свободного ганзейского города Гамбурга, который тоже входил во владения Габсбургов, обязали внести свой вклад в строительство этого католического храма.

Венская Карлскирхе - Церковь св. Карла

Но сегодня и Карлскирхе, и собор св. Петра, и Чумная колонна - безусловные архитектурные достопримечательности Вены. И не только. Когда пандемия коронавируса только началась, к колонне стали приносить листочки с текстами молитв, детские рисунки, у нее зажигали свечи и молились за прекращение нынешней напасти.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Оренбург

Храмы в знак благодарности за прекращение мора строили не только католики. Их немало и в России. Одна из них - Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Оренбурге. Церковь была построена в районе города, который называли Старой Слободкой. Построить ее решили в 1848 году, когда в городе свирепствовала эпидемия холеры. Из 18 тысяч жителей тогда умерли почти три тысячи человек.

Эпидемия тогда обошла стороной семью купца первой гильдии, почетного гражданина Оренбурга Михайлы Деева. Звание почетного гражданина он получил, кстати, за "внимание к началу торговых сношений с областями Средней Азии", прежде всего - за торговые контакты с Хивой и Бухарой, что было делом хлопотным и вовсе не безопасным. Михайла Деев посылал караваны в далекие азиатские города, причем специально для этой цели приобрел верблюдов. Семья Деевых славилась и своей благотворительностью. И в благодарность за прекращение эпидемии холеры купец дал обет построить в Слободке каменный храм. Основное строительство заняло всего полтора года, и в ноябре 1853 года храм освятили. Достраивали церковь уже после смерти Михайлы Деева его сыновья.

В начале 1930-х годов церковь закрыли. Здесь располагались районный быткомбинат, столярный и мебельный цеха, хоздвор автобазы. Только в начале 1990-х все это отсюда убрали, церковь восстановили, и сейчас она снова сияет своей белоснежной красотой...

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