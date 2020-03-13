 Церемония передачи олимпийского огня Токио прошла в Афинах без зрителей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2020

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Мир

Церемония передачи олимпийского огня Токио прошла в Афинах без зрителей

Президент олимпийского комитета Греции на стадионе "Панатинаикос" передал олимпийский огонь представителю оргкомитета летней Олимпиады в Токио и выразил надежду, что пламя погасит коронавирус.

Церемония передачи олимпийского огня Токио на афинском стадионе Панатинаикос

В столице Греции в четверг, 19 марта, состоялась церемония передачи олимпийского огня Токио, который примет летнюю Олимпиаду. Мероприятие на афинском стадионе "Панатинаикос" прошло без зрителей из-за мер по сдерживанию распространения коронавируса SARS-CoV-2. "Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - заявил президент олимпийского комитета Греции Спирос Капралос.

Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Столица Японии уже принимала летнюю Олимпиаду в 1964 году.

Церемония зажжения олимпийского огня состоялась в греческой Олимпии 12 марта. На следующий день Национальный олимпийский комитет Греции запретил эстафету огня по территории страны.

Президент МОК заверил, что Олимпиада в Токио состоится

Между тем подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года проходит в соответствии с графиком, заявил их оргкомитет. А президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) заверил, что Олимпиада-2020 состоится, несмотря на пандемию. Если же Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветует МОК принять решение об отказе, комитет последует рекомендации, подчеркнул Бах.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий легочное заболевание COVID-19, проник более чем в 176 стран и территорий с момента вспышки в Китае в конце 2019 года. По данным онлайн-ресурса Worldometers, отслеживающего распространение инфекции, в мире подтверждено более 220000 случаев заражения, почти 9000 человек скончались, свыше 85000 больных выздоровели.

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    Автор: Кейт Мюзер, Ксения Сафронова


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