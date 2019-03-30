Центр "Досье" опубликовал итоговый доклад об убийстве россиян в ЦАР

Центр "Досье" в пятницу, 25 октября, опубликовалитоговый доклад об убийстве россиян Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике (ЦАР). Как указывается в публикации, 30 июля 2019 года, в годовщину убийства, власти ЦАР объявили о приостановке расследования. По оценке следствия, "журналисты были остановлены бандой вооруженных неустановленных лиц, которые их трусливо убили и украли часть их вещей".

На самом деле, как отмечается в докладе центра "Досье", в распоряжении которого имеются материалы уголовного дела Национальной жандармерии ЦАР, еще в августе 2018 года следствие установило, что убийство россиян было преднамеренным, спланированным и профессионально исполненным. "Стало очевидно, что в течение года правоохранительными органами ЦАР фактически не предпринимались действия по расследованию преступления, а полученные доказательства открыто игнорировались либо замалчивались", - костатируют авторы доклада.

Как напоминает центр "Досье", россияне отправились в ЦАР для съемок о деятельности в этой стране частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", которая аффилирована с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. В документе указывается, что версия "убийства с целью ограбления", которой придерживаются власти ЦАР, несмотря на наличие доказательств, подтверждающих спланированное и преднамеренное убийство, была придумана сотрудниками Пригожина уже на следующий день после нападения на журналистов.

Путин похвалил взаимодействие спецслужб

Во время завершившегося 24 октября саммита "Россия - Африка" президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Центральноафриканской республики. По ее итогам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что стороны отметили высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран в расследовании убийства россиян, "был подтвержден настрой на то, чтобы это расследование завершилось определением виновных в этом убийстве".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 11:08 Поделиться Верзилов: Убийство в ЦАР было спланировано и мы это докажем Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/35jaI Верзилов: Убийство в ЦАР было спланировано и мы это докажем