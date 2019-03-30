 Центр ″Досье″ опубликовал итоговый доклад об убийстве россиян в ЦАР | Новости из Германии о России | DW | 25.10.2019

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Россия

Центр "Досье" опубликовал итоговый доклад об убийстве россиян в ЦАР

Следователи ЦАР еще в августе 2018 года имели доказательства, что убийство россиян было спланированным и преднамеренным, но продолжали утверждать об ограблении, отмечается в документе.

Траур по убитым журналистам в Москве

Траур по убитым журналистам в Москве

Центр "Досье" в пятницу, 25 октября, опубликовалитоговый доклад об убийстве россиян Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике (ЦАР). Как указывается в публикации, 30 июля 2019 года, в годовщину убийства, власти ЦАР объявили о приостановке расследования. По оценке следствия, "журналисты были остановлены бандой вооруженных неустановленных лиц, которые их трусливо убили и украли часть их вещей".

Контекст

Расследовать деятельность российских ЧВК опасно для жизни. Кто-то падает с балкона. Других убивают таинственные грабители. Иван Преображенский об убийстве журналистов Джемаля, Радченко и Расторгуева в ЦАР. (01.08.2018)

Джемаля, Расторгуева и Радченко убили грабители - такова официальная версия МИДа РФ. С ней не согласна расследовательская группа Ходорковского, изучающая причастность властей ЦАР и наемников из РФ. (17.08.2018)

На самом деле, как отмечается в докладе центра "Досье", в распоряжении которого имеются материалы уголовного дела Национальной жандармерии ЦАР, еще в августе 2018 года следствие установило, что убийство россиян было преднамеренным, спланированным и профессионально исполненным. "Стало очевидно, что в течение года правоохранительными органами ЦАР фактически не предпринимались действия по расследованию преступления, а полученные доказательства открыто игнорировались либо замалчивались", - костатируют авторы доклада.

Как напоминает центр "Досье", россияне отправились в ЦАР для съемок о деятельности в этой стране частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", которая аффилирована с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. В документе указывается, что версия "убийства с целью ограбления", которой придерживаются власти ЦАР, несмотря на наличие доказательств, подтверждающих спланированное и преднамеренное убийство, была придумана сотрудниками Пригожина уже на следующий день после нападения на журналистов.

Путин похвалил взаимодействие спецслужб

Во время завершившегося 24 октября саммита "Россия - Африка" президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Центральноафриканской республики. По ее итогам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что стороны отметили высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран в расследовании убийства россиян, "был подтвержден настрой на то, чтобы это расследование завершилось определением виновных в этом убийстве".

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Контекст

Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ". (30.04.2015)  

Ссылки в интернете

Итоговый доклад центра "Досье"

Аудио- и видеофайлы по теме

Верзилов: Убийство в ЦАР было спланировано и мы это докажем  

За пять лет в мире убили 530 журналистов  

"Репортеры без границ": ситуация в России не улучшается  

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