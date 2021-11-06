Центральное разведывательное управление (ЦРУ) - орган внешней разведки и контрразведки Соединенных Штатов Америки.

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ, Central Intelligence Agency - CIA) - ведомство федерального правительства США, главный орган внешней разведки и контрразведки США. Штаб-квартира ЦРУ (Разведывательный центр имени Джорджа Буша-старшего), находится в Лэнгли (округ Фэрфакс, штат Виргиния) недалеко от Вашингтона. В отличие от Федерального бюро расследований (ФБР), службы внутренней безопасности, ЦРУ не имеет полномочий правоохранительных органов, его деятельность сосредоточена в основном на внешней разведке с некоторыми элементами внутренней разведки и контрразведки. Внешней разведкой в США также занимается Агентство национальной безопасности (АНБ). ЦРУ - единственная организация, разрабатывающая и законно осуществляющая секретные спецоперации по указанию президента. ЦРУ входит в состав Разведывательного сообщества Соединенных Штатов, которым руководит глава (директор) Национальной разведки.