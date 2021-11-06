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Центральное разведывательное управление (ЦРУ)

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) - орган внешней разведки и контрразведки Соединенных Штатов Америки.

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ, Central Intelligence Agency - CIA) - ведомство федерального правительства США, главный орган внешней разведки и контрразведки США. Штаб-квартира ЦРУ (Разведывательный центр имени Джорджа Буша-старшего), находится в Лэнгли (округ Фэрфакс, штат Виргиния) недалеко от Вашингтона. В отличие от Федерального бюро расследований (ФБР), службы внутренней безопасности, ЦРУ не имеет полномочий правоохранительных органов, его деятельность сосредоточена в основном на внешней разведке с некоторыми элементами внутренней разведки и контрразведки. Внешней разведкой в США также занимается Агентство национальной безопасности (АНБ). ЦРУ - единственная организация, разрабатывающая и законно осуществляющая секретные спецоперации по указанию президента. ЦРУ входит в состав Разведывательного сообщества Соединенных Штатов, которым руководит глава (директор) Национальной разведки.

U.S. Deputy Secretary of State William Burns talks to South Korean Foreign Minister Yun Byung-se during their meeting at the Foreign Ministry in Seoul in this April 27, 2013 file photo. The thorny task of convincing Russia to hand over fugitive security contractor Edward Snowden has been put in the hands of U.S. Deputy Secretary of State Bill Burns, a decorated diplomat with deep contacts in Moscow from a stint as envoy there. REUTERS/Kim Hong-Ji/Files (SOUTH KOREA - Tags: POLITICS)

CNN: Глава ЦРУ в Москве предостерег от военных действий против Украины 06.11.2021

Целью поездки главы ЦРУ в Москву было предупредить Кремль, что США следят за передвижениями войск РФ вблизи границы Украины, сообщает CNN. Вашингтон также опасается использования газа как рычага давления.
William Burns, nominee for Central Intelligence Agency director, testifies during his Senate Select Intelligence Committee confirmation hearing, Wednesday, Feb. 24, 2021, on Capitol Hill in Washington. (Tom Williams/Pool via AP)

Директор ЦРУ встретился в Москве с главой Совбеза России 02.11.2021

Уильям Бернс и Николай Патрушев обсудили российско-американские отношения, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. Других подробностей не приводится.
January 11, 2021, Wilmington, Delaware, USA - President-elect Joe Biden has nominated WILLIAM BURNS to be the Director of the Central Intelligence Agency in the Biden administration.(Credit Image: © Biden Transition/ZUMA Wire

Газета: Глава ЦРУ встретился с одним из лидеров талибов 24.08.2021

По данным американской газеты The Washington Post, в Кабуле прошла встреча директора ЦРУ с лидером политического крыла "Талибана". Талибы такую встречу открыто не опровергли.
14.06.2021 A graffiti depicting Alexei Anatolievich Navalny Founder of the Anti-Corruption Foundation, he is known for his opposition to the regime of President Vladimir Putin, in Geneva, Switzerland, Monday, June 14, 2021. The meeting between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin in Geneva, scheduled for Wednesday, June 16, 2021. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Иск Навального к Пескову о работе с ЦРУ отклонен судом 10.08.2021

Почему суд отклонил иск Навального к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации, не сообщается. Прошлой осенью пресс-секретарь Путина заявил, что с оппозиционером работают сотрудники ЦРУ.

Как США шпионили за Меркель и политиками в ФРГ благодаря сотрудничеству с военной разведкой Дании (31.05.2021) 31.05.2021

О том, что американское АНБ прослушивало разговоры канцлера ФРГ и других немецких политиков, сообщал еще Эдвард Сноуден. Теперь стало известно, что США перехватывали сообщения и звонки благодаря интернет-кабелям в Дании.
12/02/2021 Auf diesem Foto, das vom Bezirksgericht Babuskinsky zur Verfügung gestellt wurde, steht der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hinter einer Glasscheibe während einer Anhörung vor dem Bezirksgericht Babuskinsky. Der im Straflager inhaftierte russische Kremlgegner Alexej Nawalny hat ein Ende seines seit drei Wochen andauernden Hungerstreiks angekündigt. +++ dpa-Bildfunk +++

Суд в Москве принял к рассмотрению новый иск Навального к Пескову 05.05.2021

Иск связан с утверждением пресс-секретаря Кремля о сотрудничестве Алексея Навального с ЦРУ. Два аналогичных иска были оставлены без движения.
7.11.2018, Langley, USA, Aerial image of George Bush Center for Intelligence, the headquarters of the Central Intelligence Agency (the CIA), located in Langley in Virginia, United States, taken on November 7, 2018. (Photo by Daniel SLIM / AFP) (Photo credit should read DANIEL SLIM/AFP/Getty Images) Luftbild des George Bush Center for Intelligence, dem Hauptsitz der Central Intelligence Agency (CIA) mit Sitz in Langley in Virginia, USA, aufgenommen am 7. November 2018. (Foto von Daniel SLIM / AFP) (Der Bildnachweis sollte DANIEL SLIM/AFP/Getty Images enthalten)

Неизвестный с оружием пытался проникнуть в штаб-квартиру ЦРУ 04.05.2021

Вооруженный мужчина пытался проникнуть на автомобиле на территорию штаб-квартиры ЦРУ. Злоумышленника убеждали сдаться и открыли огонь, когда он вышел из машины с оружием. О его мотивах не сообщается.
A man holds a portrait of Russian opposition leader Alexei Navalny during a demonstration in solidarity with political prisoners on March 6, 2021 in Lisbon. - Belarus said it had requested the extradition of exiled opposition leader Svetlana Tikhanovskaya, who was forced from the country during a crackdown on critics of leader Alexander Lukashenko. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)

Навальный снова подал в суд на Дмитрия Пескова 29.03.2021

Алексей Навальный требует признать не соответствующими действительности слова Дмитрия Пескова о том, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.
William Burns, nominee for Central Intelligence Agency director, testifies during his Senate Select Intelligence Committee confirmation hearing, Wednesday, Feb. 24, 2021, on Capitol Hill in Washington. (Tom Williams/Pool via AP)

Новым главой ЦРУ стал экс-посол США в России Уильям Бернс 19.03.2021

Бывший посол США в Москве Уильям Бернс, утвержденный на посту главы ЦРУ, считает Россию "разрушительной силой" и потенциальной угрозой для Соединенных Штатов.
United States Senator Ted Cruz (Republican of Texas) asks a question during a United States Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation oversight hearing to examine the Federal Communications Commission in Washington, DC on June 24, 2020. Credit: Jonathan Newton / Pool via CNP/AdMedia |

Назначение главы ЦРУ тормозят в Сенате США из-за "Северного потока - 2" 06.03.2021

Сенатор-республиканец Тед Круз требует от администрации Джо Байдена введения новых санкций против "трубопровода Путина".
Avril Haines, Former Deputy National Security Advisor and Former Deputy Director of the Central Intelligence Agency, along with Richard Haass Ph.D., President of the Council on Foreign Relations, and Stephen J. Hadley, Former National Security Advisor, testify before the U.S. House Committee on Foreign Relations at the United States Capitol in Washington D.C., U.S., on Tuesday, January 14, 2020, following a U.S., drone strike that killed Iranian military leader Qasem Soleimani on January 3, 2020. United States Secretary of State Mike Pompeo, who was supposed to be the key witness appearing before the committee, declined to testify due to travel. Credit: Stefani Reynolds / CNP | Verwendung weltweit

Директором Нацразведки США впервые станет женщина 21.01.2021

Сенат США утвердил Эврил Хэйнс в должности директора Национальной разведки страны. Ее кандидатуру выдвинул Джозеф Байден. Ранее Хэйнс была заместителем директора ЦРУ.
U.S. Deputy Secretary of State William Burns talks to South Korean Foreign Minister Yun Byung-se during their meeting at the Foreign Ministry in Seoul in this April 27, 2013 file photo. The thorny task of convincing Russia to hand over fugitive security contractor Edward Snowden has been put in the hands of U.S. Deputy Secretary of State Bill Burns, a decorated diplomat with deep contacts in Moscow from a stint as envoy there. REUTERS/Kim Hong-Ji/Files (SOUTH KOREA - Tags: POLITICS)

Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в России 11.01.2021

На должность главы ЦРУ избранный президент США Байден выбрал бывшего дипломата Уильяма Бёрнса. В середине 2000-х годов он был американским послом в Москве.
PROSECUTING EVIL: THE EXTRAORDINARY WORLD OF BEN FERENCZ, International Criminal Court, The Hague, Netherlands, 2018. © Vertical Entertainment / courtesy Everett Collection | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд в США заблокировал санкции Трампа против Международного уголовного суда 05.01.2021

США не признают Международный уголовный суд, который с марта расследует предполагаемую причастность американских солдат и ЦРУ к военным преступлениям в Афганистане.
Bildnummer: 60170538 Datum: 21.07.2013 Schriftzug BND unter der Lupe, Zusammenarbeit von Bundesnachrichtendienst und NSA Symbol +++Copyright: Imago/C. Ohde

ЦРУ и БНД контролировали поставщика шифровальных машин из Швейцарии 27.11.2020

Швейцарская компания Omnisec AG поставляла в разные страны уязвимое к прослушке оборудование. Фирму контролировали ЦРУ и БНД, получая доступ к секретной зашифрованной переписке.
Russian opposition politician Alexei Navalny speaks during an interview with prominent Russian YouTube blogger Yury Dud, in Berlin, Germany, in this still image taken from a handout video released October 6, 2020. YouTube - vDud/Handout/Reuters TV via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. MUST ON SCREEN COURTESY YOUTUBE - VDUD.

Алексей Навальный подал судебный иск к Дмитрию Пескову 16.11.2020

Навальный заявил о распространении ложных, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию данных Песковым, сообщившим о предполагаемом сотрудничестве оппозиционера с ЦРУ.

Отравление Навального: Кремль во всем винит ЦРУ 01.10.2020

Как в Москве отреагировали на обвинения Алексея Навального в адрес Владимира Путина в том, что тот стоит за его отравлением.
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