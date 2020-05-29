В Германии цветет ''мужская верность'' (фотогалерея)

Цветущая Германия. Июнь 2020

Не успели мы опубликовать одни свежие цветочки, как уже выстроились в очередь другие. Ничего не поделаешь, такие сейчас времена. Цветочных хейтеров просьба не беспокоиться, всем остальным - вновь добро пожаловать! Очередное наше ботаническое путешествие по Германии начнем на балтийском острове Хиддензе, где сейчас пришла пора цвести дроку - позже, чем в более южных регионах страны.