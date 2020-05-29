В Германии цветет ''мужская верность'' (фотогалерея)

Цветы не умеют разговаривать, а могли бы многое рассказать. Хотя бы о некоторых своих немецких названиях!
Эти дикорастущие орхидеи - ятрышник шлемоносный - находятся в Германии и многих других странах под строгой охраной. (03.06.2020)
Балтийский остров Хиддензе славится ландшафтным разнообразием и богатой природой. Среди достопримечательностей - живописный маяк и дача нобелевского лауреата… (09.11.2019)
Удивительное - рядом! Представляем улитку и цветок, которые кроме Мюнхена нигде в мире больше не встречаются. (15.05.2020)
Синее небо, белеющие остатками снега горы и желтые ковры из одуванчиков. Вся эта красота - в наших кадрах дня из Германии. (26.04.2020)
В Германии дружно цветет рапс. Смотрите в нашей галерее - живописные желтые-прежелтые немецкие ландшафты нынешней весны и прошлых лет. (24.04.2020)
Эти фотографии сделаны не в Нидерландах. Такие поля тюльпанов находятся совсем недалеко от Кельна. (16.04.2020)
Опустевшая Германии в цветущем апреле. 10 фотографий из разных немецких земель во время коронавирусного карантина. (18.04.2020)
В Бонне распустилась японская вишня. В былые годы по улицам, где посажены деревья, ходили толпы туристов. Сейчас служители правопорядка следят за тем, чтобы люди соблюдали дистанцию. (07.04.2020)
Этот немецкий город ежегодно посещает более 16 миллионов туристов. Большинство - на один день без ночевки. Сейчас в Потсдаме пусто. (25.03.2020)
Весна давно намекала немцам о своем скором приходе и не обманула. В этой галерее мы собрали фотографии весенней природы из разных уголков Германии. (13.03.2020)
Шветцингенский дворец расположен примерно в десяти километрах от Гейдельберга. Сейчас в здешнем парке уже вовсю цветет сакура - японская вишня. (16.03.2020)