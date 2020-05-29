 В Германии цветет ′′мужская верность′′ (фотогалерея) | Кадр дня | DW | 11.06.2020

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Кадр за кадром

В Германии цветет ''мужская верность'' (фотогалерея)

Цветы не умеют разговаривать, а могли бы многое рассказать. Хотя бы о некоторых своих немецких названиях!

  • Хиддензе
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    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Не успели мы опубликовать одни свежие цветочки, как уже выстроились в очередь другие. Ничего не поделаешь, такие сейчас времена. Цветочных хейтеров просьба не беспокоиться, всем остальным - вновь добро пожаловать! Очередное наше ботаническое путешествие по Германии начнем на балтийском острове Хиддензе, где сейчас пришла пора цвести дроку - позже, чем в более южных регионах страны.

  • Балленштедт
    Еще по теме

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Как думаете, что растет на этом сиреневом поле около города Балленштедта в восточногерманской земле Саксония-Анхальт?

  • Балленштедт
    Еще по теме

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Такие сиреневые цветы - фацелию - сейчас можно часто увидеть в Германии, но обычно ими засаживают лишь края полей с зерновыми культурами или узкие полосы. Так сказать, на прокорм пчелам и другим насекомым. Однако в этом месте для фацелии отвели сразу 12 гектаров, на которых трудятся пчелы сразу трех местных пасечников.

  • Балленштедт
    Еще по теме

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Фацелия была завезена в Европу из Америки и получила здесь широкое распространение как прекрасный медонос, о чем также говорят немецкие народные названия этого растения. "Bienenweide" и "Bienenfreund" - "пчелиное пастбище" и "пчелиный друг".

  • Кельн

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Может быть, ромашки и имеют склонность прятаться, но в таком количестве это просто невозможно. Да, впрочем, это и не ромашки. На этой фотографии, сделанной под Кельном в земле Северный Рейн - Вестфалия, запечатлены пупавки - похожие на ромашки цветочки, принадлежащие, однако, к другому роду сложноцветных. Немцы их тоже путают и называют "собачьими ромашками" (Hundskamille).

  • Саксония
    Еще по теме

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Зерновые поля в Германии уже постепенно начинают желтеть, что делает такие красные маки посреди сельских ландшафтов еще более заметными. Эта фотография была сделана около саксонского Лейпцига.

  • Бартенсхаген
    Еще по теме

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Раз пошли такие маки, не будем себя ни в чем ограничивать! Вот еще одна свежая фотография - из Бартенсхагена в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Ротштайнская скала
    Еще по теме

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    В этом месте сначала обратим внимание на скалу - достопримечательность в Бранденбурге. Находится она примерно в шести километрах от города Бад-Либенверда, а называется Ротштайнской (Rothsteiner Felsen). Ее возраст оценивается в 560 миллионов лет. Этотр камень выдержал натиск нескольких ледниковых периодов, во время которых сформировались здешние ландшафты.

  • Ротштайнская скала

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Около достопримечательной скалы сейчас цветет вероника дубравная - многолетнее травянистое растение очень распространенное в Германии, чем, наверное, объясняются разнообразные народные названия: Männertreu - "мужская верность", Frauenbiss - "женский укус", Katzenäuglein - "кошачий глазик" и Wildes Vergissmeinnicht - "дикая незабудка".

  • Кельн
    Еще по теме

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Однако, наверное, самым ярким и эффектным хайлайтом немецких лугов и полей в июне следует считать такое сочетание синих васильков и алых маков. Не согласны? Попытайтесь убедить нас в чем-то другом! Эти маки и васильки растут под Кельном. Красота!

    Автор: Максим Нелюбин


  • Хиддензе
    Еще по теме

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Не успели мы опубликовать одни свежие цветочки, как уже выстроились в очередь другие. Ничего не поделаешь, такие сейчас времена. Цветочных хейтеров просьба не беспокоиться, всем остальным - вновь добро пожаловать! Очередное наше ботаническое путешествие по Германии начнем на балтийском острове Хиддензе, где сейчас пришла пора цвести дроку - позже, чем в более южных регионах страны.

  • Балленштедт
    Еще по теме

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Как думаете, что растет на этом сиреневом поле около города Балленштедта в восточногерманской земле Саксония-Анхальт?

  • Балленштедт
    Еще по теме

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Такие сиреневые цветы - фацелию - сейчас можно часто увидеть в Германии, но обычно ими засаживают лишь края полей с зерновыми культурами или узкие полосы. Так сказать, на прокорм пчелам и другим насекомым. Однако в этом месте для фацелии отвели сразу 12 гектаров, на которых трудятся пчелы сразу трех местных пасечников.

  • Балленштедт
    Еще по теме

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Фацелия была завезена в Европу из Америки и получила здесь широкое распространение как прекрасный медонос, о чем также говорят немецкие народные названия этого растения. "Bienenweide" и "Bienenfreund" - "пчелиное пастбище" и "пчелиный друг".

  • Кельн

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Может быть, ромашки и имеют склонность прятаться, но в таком количестве это просто невозможно. Да, впрочем, это и не ромашки. На этой фотографии, сделанной под Кельном в земле Северный Рейн - Вестфалия, запечатлены пупавки - похожие на ромашки цветочки, принадлежащие, однако, к другому роду сложноцветных. Немцы их тоже путают и называют "собачьими ромашками" (Hundskamille).

  • Саксония
    Еще по теме

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Зерновые поля в Германии уже постепенно начинают желтеть, что делает такие красные маки посреди сельских ландшафтов еще более заметными. Эта фотография была сделана около саксонского Лейпцига.

  • Бартенсхаген
    Еще по теме

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Раз пошли такие маки, не будем себя ни в чем ограничивать! Вот еще одна свежая фотография - из Бартенсхагена в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Ротштайнская скала
    Еще по теме

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    В этом месте сначала обратим внимание на скалу - достопримечательность в Бранденбурге. Находится она примерно в шести километрах от города Бад-Либенверда, а называется Ротштайнской (Rothsteiner Felsen). Ее возраст оценивается в 560 миллионов лет. Этотр камень выдержал натиск нескольких ледниковых периодов, во время которых сформировались здешние ландшафты.

  • Ротштайнская скала

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Около достопримечательной скалы сейчас цветет вероника дубравная - многолетнее травянистое растение очень распространенное в Германии, чем, наверное, объясняются разнообразные народные названия: Männertreu - "мужская верность", Frauenbiss - "женский укус", Katzenäuglein - "кошачий глазик" и Wildes Vergissmeinnicht - "дикая незабудка".

  • Кельн
    Еще по теме

    Цветущая Германия. Июнь 2020

    Однако, наверное, самым ярким и эффектным хайлайтом немецких лугов и полей в июне следует считать такое сочетание синих васильков и алых маков. Не согласны? Попытайтесь убедить нас в чем-то другом! Эти маки и васильки растут под Кельном. Красота!

    Автор: Максим Нелюбин


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