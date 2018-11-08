Худрук Цюрихской оперы: "Мы надеемся, что Серебренникова отпустят"

Режиссер Кирилл Серебренников уже больше года содержится под домашним арестом. Несмотря на это, он поставил оперу Моцарта "Cosi fan tutte" в Цюрихском оперном театре - не отходя от своего рабочего стола в Москве. Репетиции на месте проводил соавтор Серебренникова Евгений Кулагин. Общение с режиссером шло через адвоката: постановщик отправлял в Цюрих заметки и пояснительные видео, а ему коллеги отсылали записи репетиций.

Андреас Хомоки, худрук оперного театра в Цюрихе

В интервью DW художественный руководитель оперного театра Цюриха Андреас Хомоки (Andreas Homoki) рассказал о том, почему для него было так важно, чтобы именно Серебренников поставил Моцарта на сцене одного из лучших оперных театров мира.

DW: Какова была последовательность действий? Вы сначала решили инсценировать "Cosi fan tutte", а потом искали режиссера? Или вы изначально хотели поработать именно с Кириллом Серебренниковым?

Андреас Хомоки: Мы планировали ставить "Cosi fan tutte" на нашей сцене, но режиссера у нас не было. А потом я познакомился с Кириллом в Берлине. Это было задолго до всех этих обвинений и ареста.

- Чем так хорош режиссер Серебренников?

- Сейчас вообще мало хороших режиссеров. А Кирилл - очень хороший режиссер. Я познакомился с ним в берлинском театре Komische Oper, где он ставил "Севильского цирюльника". Я знал, что его работу там очень высоко оценили, что к нему прекрасно относились коллеги, солисты. Я понял, что он легко сходится с людьми, может собрать вокруг себя команду единомышленников. Так все и началось.

Потом я посмотрел "Цирюльника", постановка мне понравилась. Потом я отсмотрел видеозапись его "Саломеи", которую он ставил в Штутгарте. И понял: этот режиссер способен обогатить наш театр - своими нетривиальными идеями, подходом к работе.

- Вы довольны результатом? Критики швейцарские - в восторге, зрители - тоже.

- Я очень доволен. Это - лучшая оперная постановка Кирилла до сих пор.

- А не проще ли было привлечь другого режиссера, когда стало ясно, что Серебренников останется под домашним арестом и не сможет приехать в Цюрих?

- Конечно, такой вариант был бы менее рискованным. Но у меня сердце кровью обливалось от одной мысли, что мне сейчас придется написать ему что-то вроде: "Дорогой Кирилл, прости, проект не будет осуществлен, желаю тебе удачи в суде!" Ужас. Я решил, что хочу реализовать задумку Кирилла любой ценой. В Цюрих приехал его соавтор Евгений Кулагин. Мы поговорили, все обсудили, я понял, что он знает Кирилла, знает, как и что надо делать. Более того, постановка уже была продумана Серебренниковым до мелочей. Оставалось только подетально все отработать.

- Успех очевиден. Риск, если он в чем-то и был, себя оправдал. Понятно, что основой для постановки служило либретто 19-го века и, конечно, замечательная музыка Моцарта. Но Серебренников сумел затронуть в ней сразу столько разных тем! Как вы считаете, какова главная мысль, с которой, по версии режиссера, оперный театр должны покидать зрители/слушатели?

- Кирилл очень хорошо объяснил мне, когда приезжал сюда, о чем он хочет рассказать: об утрате любви, об изменениях, которые происходят в нашей жизни. Мы живем этими изменениями, растем, взрослеем, при этом всегда хотим, чтобы все оставалось по-прежнему. Мы ищем стабильности, пытаемся удержать время и ситуацию, но это невозможно. Комедии только на первый взгляд примитивны. Они имеют под собой сложную основу, полную глубоких мыслей о проблемах бытия. Просто поданы эти мысли преувеличенно, аппетитно, иронично, легко - так, что мы не можем не посмеяться. Но смеемся мы именно потому, что знаем о существовании проблем.

- Суд над Кириллом Серебренниковым и его коллегами начался в среду в Москве. Как вы думаете, каким будет его исход?

- Я надеюсь, что кто-то встанет и вдруг скажет: "Пардон, мы были не правы". И Кирилл выйдет на свободу. Я не очень верю в правовую систему России. Да к тому же вся эта история зашла так далеко, что идти на попятную никто не станет. Думаю, что будет какой-то приговор. Его адвокат говорит, что настроен оптимистично, что судебное разбирательство будет справедливым. Другие говорят, что надеяться не на что. Так или иначе, меня никто не спрашивает. К сожалению.

"Cosi fan tutte"в постановке Серебренникова можно посмотреть (и, конечно, послушать) в Цюрихской опере 8, 11, 13, 16, 21, 24, 28 ноября и 1 декабря этого года. Стоимость билетов - от 29 до 230 франков.

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