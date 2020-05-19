Хроника пандемии: Шесть из десяти граждан ЕС испытывают финансовые трудности

Коронавирусом SARS-CoV-2 заражены более 5,5 млн жителей планеты, свыше 346 тысяч - скончались. Выздоровели более 2,3 млн человек. DW следит за событиями 26 мая.
Число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в мире продолжает расти. Всего инфицированы более 5,5 млн человек, указано на сайте международной группы волонтеров Worldometers. От легочного заболевания COVID-19 скончались более 346 тысяч человек, выздоровели более 2,3 млн. DW следит за событиями вторника, 26 мая.
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Из-за пандемии коронавируса папа Римский Франциск проведет богослужение на Троицу, которая отмечается католической церковью 31 мая, в отсутствие верующих. Трансляция службы будет вестись из Ватикана с 10 часов утра.
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Чилийская авиакомпания Latam на фоне пандемии COVID-19 объявила о банкротстве. Эта компания - самый крупный авиаперевозчик в Латинской Америке. В 2019 году ее услугами воспользовались 74 млн пассажиров.
Сообщается, что банкротство затронуло дочерние предприятия авиакомпании в Чили, Перу, Колумбии, Эквадоре и США. В то же время экономическая ситуация "дочек" Latam в Бразилии, Аргентине и Парагвае пока не является критической.
Шесть из десяти граждан ЕС столкнулись с финансовыми проблемами
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Шесть из десяти граждан Евросоюза столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Такой вывод можно сделать по результатам опроса, проведенного по заказу Европарламента среди 21 000 граждан в 21 стране ЕС. Около трети (30 процентов) респондентов заявили, что их заработок сократился во время пандемии. 23 процента опрошенных сообщили, что потеряли работу или были вынуждены уйти на неполный рабочий день.
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В Беларуси число пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса, по данным министерства здравоохранения республики, достигло 38 059 человек. С начала пандемии от последствий COVID-19 в стране скончались 208 пациентов. В то же время 15 086 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавируса, выздоровели и были выписаны из больниц.
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Около 100 строителей Белорусской АЭС инфицированы коронавирусом. "Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика", - сообщил генеральный директор российской государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли.
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Количество заражений коронавирусом во всем мире превысило 5,5 млн. По данным сайта Worldometers, число пациентов с подтвержденным диагнозом SARS-CoV-2 составляет 5 601 521 человек. Всего в мире 348 132 больных скончались от последствий COVID-19. Выздоровели 2 381 280 пациентов.
В России выявлено более 360 случаев заражения коронавирусом
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В России число выявленных случаев коронавируса достигло 362 342. За последние сутки диагноз SARS-CoV-2 поставлен 8915 пациентам. От вызываемой коронавирусом легочной болезни COVID-19 скончались 3807 человек. По данным сайта Worldometers, по общему количеству заражений с начала пандемии РФ находится на третьем месте в мире - после США и Бразилии.
++ 08.00 ++
Эксперты призвали помочь Венесуэле в борьбе против пандемии COVID-19. Структуры здравоохранения этой страны не способны справиться с этим самостоятельно, заявили в Вашингтоне представители международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) и Университета Джонса Хопкинса. Накануне венесуэльские власти сообщили, что в стране коронавирусом SARS-CoV-2 инфицированы 1200 человек. Однако бывший министр здравоохранения Венесуэлы Хосе Феликс Олетта заявил, что это - лишь вершина айсберга.
++ 07.00 ++
Немецкий почтовый концерн Deutsche Post намерен предоставить более чем 10 тысячам своих сотрудников, прежде всего в крупных филиалах, возможность пройти тест на коронавирус. Об этом сообщил газете Rheinische Post председатель правления концерна Тобиас Майер (Tobias Meyer).
++ 06.00 ++
В Германии выявили 432 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране выросло до 179 002 человек, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось за сутки на 45 человек - до 8302.
++ 05.20 ++
ВОЗ временно приостановила клинические испытания лекарственного препарата гидроксихлорохин в качестве потенциального средства против коронавируса SARS-CoV-2. Эксперты изучают данные о безопасности препарата, объяснил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. За неделю до этого президент США Дональд Трамп заявил, что последнее время ежедневно принимает таблетку гидроксихлорохина, который он сам рекламировал как средство от коронавируса.
++ 04.40 ++
Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса COVID-19 планируют начать в России с конца июня, сообщил в интервью агентсу ТАСС генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.
++ 04.00 +
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает об угрозе "немедленного второго пика" пандемии . Это может произойти, если страны, где инфекция идет на спад, слишком рано ослабят меры по борьбе с распространением вируса, заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
++ 03.18 ++
Россия получит еще 150 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые ей направят США уже 26 мая, сообщает агентство РИА "Новости". Всего планируется отправка в Россию оборудования стоимостью 5,6 млн долларов. Российские больницы уже получили 50 аппаратов ИВЛ из США.
В Бразилии вновь высокий суточный прирост летальных случаев
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В Бразилии положительный результат анализов на новый тип коронавируса получили 11 687 человек. Общее число выявленных случаев заражения поднялось до 374 898 граждан. За сутки скончались 807 пациентов. Общее число летальных исходов возросло до 23 473.
++ 02.10 ++
В Турции количество вылечившихся от коронавируса SARS-CoV-2 превысило отметку в 120 000, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. По данным Минздрава, за последние сутки из больниц выписан 1321 пациент. В то же время, за последние 24 часа зафиксировано 29 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Кроме того, выявлено 987 новых случаев заражения. В Турции с начала пандемии диагностировали 157 814 случаев заражения, 4369 инфицированных скончались.
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В Москве в свете пандемии COVID-19 около 15 процентов экономики "не работает или работает в ограниченном режиме". Такие данные заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов обнародовал в эфире телеканала "Россия-24". По его словам, речь идет примерно о миллионе человек.
В Англии откроются автосалоны, рынки и позднее - магазины
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Страны Евросоюза согласовали детали программы кредитов Европейского инвестиционного банка (EIB) для предприятий в свете кризиса, вызванного влиянием коронавируса на экономику. Программа объемом 200 млрд евро нацелена прежде всего на поддержку малого и среднего бизнеса. Ожидается, что руководство EIB официально одобрит ее 26 мая. Помимо кредитов EIB, до 240 млрд евро в рамках Европейского стабилизационного механизма (ESM) будут предоставлены государствам, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии.
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В Англии автосалоны и рынки под открытым небом смогут вновь открыться 1 июня, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Магазины электроники, одежды, обуви, а также книжные магазины, ателье и иные предприятия розничной торговли смогут принять покупателей с 15 июня.
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Число умерших с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось с 2034 до 2110, скончались еще 76 человек, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник. По последним данным, в российской столице выявлено 166 473 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 53 586 пациентов.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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