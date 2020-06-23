Хроника пандемии: президент Словакии уходит на карантин

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 9,3 млн человек, свыше 480 тысяч умерли. Выздоровели более 5 млн пациентов. DW следит за событиями 24 июня.
В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии в декабре 2019 года инфекция выявлена более чем у 9,3 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 480 тысяч человек, выздоровели - более 5 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями среды, 24 июня (время московское).
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Власти Швейцарии с 25 июня возьмут на себя покрытие расходов на проведение тестов на наличие коронавируса и антител к нему. Цель подобного шага - стимулировать массовое тестирование, избавив жителей страны от затрат, говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии. Тщательное установление контактов инфицированных и широкомасштабное тестирование являются ключевыми факторами разрыва цепочек распространения инфекции, подчеркивается в документе.
В стране с 8,5 млн жителей возбудитель COVID-19 обнаружен у 31 376 человек, 1682 больных скончались.
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В Иране зафиксировано 9996 летальных исходов среди больных COVID-19 (суточный прирост 133). С момента проникновения инфекции в Иран вирус был выявлен у 212 501 человека (прирост за сутки 2531), 172 096 больных выздоровели.
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Коронавирус обнаружен у 28 беженцев, спасенных в Средиземном море. Они находятся на карантине на борту парома Moby Zaza, стоящем в итальянской гавани Порто-Эмпедокле, сообщил глава автономной области Сицилия. Тесты на наличие вируса взяли у 209 человек, спасенных немецкой благотворительной организацией Sea Watch.
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Президент Словакии Зузана Чапутова проведет ближайшие несколько дней в карантине в качестве меры предосторожности. Сотрудник ее администрации контактировал с человеком, у которого был выявлен коронавирус, объяснили в ведомстве. Встреча Чапутовой с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, запланированная на 24 июня, отменена.
В Беларуси - около 60 тысячи случаев с начала эпидемии
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В Беларуси зарегистрировано 59 945 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве РБ. Прирост за последние сутки составил 458 человек. За весь период распространения инфекции на территории страны, по официальным данным, умерли 362 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписаны 40 136 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
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В Армении число инфицированных новым коронавирусом увеличилось до 21 717 человек (суточный прирост 711). За время наблюдений 386 больных скончались, 10 797 выздоровели, сообщило министерство здравоохранения.
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В Украине за сутки зафиксировано 940 новых случаев инфицирования, 16 человек из числа ранее заболевших COVID-19 скончались, 453 выздоровели. Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в стране составляет 39 014, скончался 1051 человек. Носителями вируса и заболевшими по состоянию на 24 июня являются 20 554 человек, на 471 больше, чем днем ранее.
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В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 7100 случаев, скончались за сутки 154 пациента. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 606 881 случаев заражения, 8513 человек скончались и 368 822 выздоровели.
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В Великобритании группа известных медиков обратилась к политикам с предупреждением о том, что локальные вспышки SARS-CoV-2 могут привести ко второй волне эпидемии. Дальнейшее развитие событий предсказать трудно, однако имеющиеся данные указывают на то, что локальные вспышки становятся все более вероятными, а вторая волна распространения коронавируса - реальным риском, утверждают в открытом письме президент Королевской коллегии хирургов Дерек Олдерсон, президент Королевской коллегии врачей Эндрю Годдард президент Королевской коллегии неотложной медицины Кэтрин Хендерсон.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне, во вторник, заявил, что в начале июля планируется открыть пабы, рестораны и отели.
Многие перенесшие коронавирусную инфекцию могут остаться хронически больными
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Около трети всех излечившихся от COVID-19, болезни, которую вызывает новый коронавирус SARS-CoV-2, могут пожизненно остаться страдающими от повреждений легких, хронической усталости и психических расстройств. Согласно результатам исследования Национальной службы здравоохранения Великобритании, на которые ссылается The Daily Telegraph, у 30 процентов переболевших может развиться фиброз легких, у половины могут развиться физические и психические патологии, у 10% - поражение сердца.
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В двух округах на западе Германии со среды возобновлены жесткие карантинные меры. В округе Гютерсло локдаун введен из-за вспышки SARS-CoV-2 на скотобойне компании Tönnies. Локдаун также введен в соседнем с Гютерсло округе Варендорф. Ограничительные меры будут действовать пока до 30 июня.
В населенных пунктах обоих округов вновь запрещены встречи трех и более человек, если они не проживают совместно, закрыты кинотеатры, выставки, музеи, бары и фитнес-студии. Магазины и рестораны остаются открытыми, их посетители должны, как и прежде, соблюдать необходимые требования гигиены.
Это первый случай, когда на территории ФРГ возобновляются ограничения, впервые введенные из-за пандемии коронавируса в марте. Спустя два месяца, в мае, большинство ограничительных мер были отменены во всех федеральных землях.
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В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом, из них 12 больных в активной форме и три бессимптомных носителя. Как сообщается на сайте Госкомздрава КНР, из активных случаев 3 ввезены в страну, 9 зафиксированы внутри: 7 - в Пекине и 2 в провинции Хэбэй, на территории которой расположена столица Китая. С начала эпидемии в декабре 2020 года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, всего зарегистрированы 83 430 активных случая заражения, из них, по официальным данным, 1888 ввезены из-за рубежа.
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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 587 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 191 449 человек. От последствий болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, за сутки скончались 19 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 8914. Выздоровели в общей сложности около 176 300 человек, из них около 600 - за последние сутки.
В странах Латинской Америки - более 100 тысяч скончавшихся
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Число умерших от последствий коронавируса в Латинской Америке превысило 100 тысяч человек.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в очередной раз обратил внимание на недостаток международной координации в борьбе с коронавирусом. По его словам, вирус невозможно победить политикой одиночек, а единоличные шаги "выводят ситуацию из-под контроля".
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Румыния требует лучших условий труда для своих граждан, работающих на немецких производствах и в сельском хозяйстве. Об этом заявил посол Румынии в Германии Эмиль Хурезеану. В частности, он выразил обеспокоенность ситуацией на мясокомбинате компании Tönnies в городе Реда-Виденбрюк на западе Германии, где отмечено более 1500 заражений коронавирусом. По словам посла, половина работников комбината являются гражданами Румынии.
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Каждый второй житель Германии опасается новой волны эпидемии коронавируса этим летом. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный по заказу издания Bild.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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