Хроника пандемии: Моряк умер от COVID-19 на авианосце США "Теодор Рузвельт"

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 1,8 млн человек, от последствий заражения умерли более 114 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. DW следит за развитием событий 13 апреля (время московское).

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Число умерших от последствий заражения коронавирусом в доме престарелых в немецком городе Вольфсбурге увеличилось на два и достигло 36 человек. В понедельник умер 96-летний мужчина и 75-летняя женщина, сообщили власти города. В марте коронавирусом заразилась примерно половина из 165 жителей этого учреждения. После этого заразившихся и неинфицированных изолировали друг от друга на разных этажах здания. До сих пор не удалось выяснить, каким образом виирус попал в дом престарелых. Прокуратура Нижней Саксонии начала расследование по подозрению в убийстве по неострожности.

В другом доме престарелых на севере Германии коронавирусом заразились 53 из 70 его обитателей, а также 19 из 60 сотрудников учреждения, сообщили власти округа Шторман в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Дом престарелых поставили на карантин неделю назад, когда первые два теста на коронавирус дали положительный результат.

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На американском авианосце USS Theodore Roosevelt зафиксирован первый умерший от Covid-19. Член экипажа умер на острове Гуам в Тихом океане, где сейчас находится военный корабль. По данным командования, моряка, у которого ранее был выявлен коронавирус, нашли без сознания утром 10 апреля, после чего сразу доставили в отделение интенсивной терапии в больницу. Первые случаи заражения коронавирусом на авианосце "Теодор Рузвельт" были зафиксированы в конце марта. В настоящее время заражение вирусом подтверждено у более 580 из 4800 членов экипажа. В целях борьбы с распространением вируса около 4000 моряков были отправлены на карантин в отели и казармы на Гуаме.

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В Нидерландах, по данным властей, число скончавшихся от последствий заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 86 до 2823 человек. Выявлено 964 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило 26 551 человека.

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Власти Испании в понедельник допустили первые послабления режима карантина. Cтроительным фирмам, а также отдельным промышленным предприятиям разрешили возобновить работу.

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Более 4300 человек задержали власти Марокко в минувшие выходные за нарушение правил карантина. Всего с середины марта, когда в стране были объявлены ограничения, были задержаны более 28 тысяч человек. Наказанием за нарушение карантина может быть арест до трех месяцев или штраф до 130 долларов. В Марокко официально зарегистрированы 1746 случаев заболевания COVID-19 и 120 умерших.



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Власти Испании объявили о росте числа заражений коронавирусом, в настоящее время зафиксировано 169496 случаев по сравнению с 166019 днем ранее. Число смертей достигло 17489.



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В Иране число инфицированных возросло до 73303 человек. От коронавируса скончались 4585 заболевших COVID-19.

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Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин, заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. В Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из них 63 - за последние сутки. Киев отправляет в Киево-Печерскую лавру бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты на коронавирус. В целом в Украине зафиксировано 3102 случая заболевания, в том числе 325 - за минувшие сутки.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал больных COVID-19 не опускать руки и бороться за жизнь. "Вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь", - заявил Лукашенко на встрече с главой президентской администрации и министром здравоохранения страны.

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"Аэрофлот" вывез из Москвы в Мадрид граждан Франции, Испании и Германии, а также россиян, проживающих в ФРГ. По данным германского посольства в России, этим рейсом вылетели 50 граждан ФРГ и 20 россиян. Все они отправятся из Мадрида в ФРГ.



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Индонезия объявила о 316 новых случаях коронавируса в стране, общее число заразившихся достигло 4557 человек. 26 инфицированных скончались за последние сутки, таким образом смертность составила 399 человек.



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В России диагностировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд за все время эпидемии в стране. Общее число инфицированных достигло 18328 человек, скончались 148 человек.



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Полиция Индии заставила туристов, нарушивших режим изоляции, принести письменные извинения. Граждане США, Австралии и Мексики были задержаны во время прогулки по берегу реки Ганг в городе Ришикеш. Каждый из них должен был написать 500 раз: "Я не выполнял правила карантина, я очень сожалею". Исполнение наказания транслировали по нескольким индийским телеканалам. С 25 марта по 30 апреля в стране действует режим карантина. В Индии официально инфицированы 9152 человека, 308 заболевших скончались.

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На Филиппинах за последние сутки зафиксированы 18 новых смертей от коронавируса, а также 284 новых случая инфицирования, сообщило министерство здравоохранения страны.



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В Японии зафиксирован 91 новый случай заражения коронавирусом. В стране сейчас - 7255 инфицированных. 114 человек скончались от COVID-19. В течение недели в Японии действует режим чрезвычайного положения, всех граждан призвали оставаться дома.



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Украина получит от Европейского Союза 4 млн евро для добровольческих инициатив по борьбе с коронавирусом. Глава представительства ЕС в Украине Мати Маасикас написал об этом в своем аккаунте в Twitter. Ранее ЕС анонсировал выделение Украине 80 млн евро помощи на борьбу с коронавирусом.

Южная Корея отправит в США 600 тысяч тестов на коронавирус

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Южная Корея намерена 14 апреля отправить в США 600 тысяч тестов для определения коронавируса. С соответствующим запросом к Сеулу ранее обратился американский президент Дональд Трамп.

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В России обнаружены несколько мошеннических схем, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, мошенники предлагают выплатить компенсации за ущерб от вируса, но вместо этого собирают сведения о банковских картах и персональные данные. В других случаях людям сообщают, что они якобы контактировали с заразившимся коронавирусом, и предлагают сдать анализы за 5000 рублей.



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Власти Таиланда сообщили, что в стране зарегистрированы 28 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, а также два летальных исхода. Большинство новых инфицированных живут в столице - Бангкоке. В Таиланде с начала эпидемии заразились коронавирусом 2579 человек, 40 скончались от COVID-19. Еще 1288 пациентов выздоровели.



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202 туриста прибыли из Бангкока в Красноярск спецрейсом "Уральских авиалиний", все направлены на карантин.

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Коронавирус обнаружен у 49 граждан Китая, вернувшихся домой из России. Они прилетели на родину из Москвы через Владивосток, а оттуда направились в провинцию Хэйлунцзян.

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Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер выступает за приобретение правительствами Евросоюза доли в компаниях, чтобы исключить угрозу поглощения Китаем на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса. "Необходимо осознавать риск того, что уязвимые компании могут стать объектами поглощений", - заявила еврокомиссар в интервью The Financial Times.

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В Казахстане коронавирус выявлен уже у 951 человека, более четверти заражений (251) приходится на столицу Нур-Султан. В стране скончались 10 человек с COVID-19, 99 больных выздоровели.

Немцы считают, что рано отказываться от ограничений

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Большинство жителей Германии высказались против ослабления ограничений, введенных ради борьбы с распространением вируса, показал соцопрос института YouGov. 44 процента респондентов поддерживают их продление и после 19 апреля, а 12 процентов согласны с возможным ужесточением мер. Треть опрошенных считает, что ограничения следует ослабить, а 8 процентов выступает за их полное снятие.

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ВВП Великобритании во втором квартале может сократиться на 25-30 процентов, пишет издание The Times со ссылкой на канцлера казначейства страны Риши Сунака.

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В Китае за последние сутки выявлено 108 новых заражений и 2 летальных исхода среди больных COVID-19. В 98 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Стали известны даты вывоза россиян из-за границы

Остров Бали

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Граждан России, проживающих в Москве и области, вывезут с острова Бали 16 апреля, а из Израиля - 20 апреля. На рейсы нужно регистрироваться на сайте госуслуг, сообщили в Минкомсвязи РФ.

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу подал в отставку из-за просчетов в ограничительных мерах. Власти вечером 10 апреля объявили о введении 48-часовых ограничений на передвижение граждан лишь за 2 часа до их вступления в силу, что привело к массовым скоплениям людей в магазинах. Однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не принял отставку министра.

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Власти Москвы начали оформлять обязательные электронные пропуска для передвижения по городу. Они необходимы для поездок на любом виде личного и общественного транспорта.

Хроника событий 12 апреля>>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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