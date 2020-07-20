Хроника пандемии: массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года

Мир продолжает борьбу с новым коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 14,8 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 613 тысяч человек, выздоровели свыше 8,9 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 21 июля (время московское).

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Швейцарские власти поддержали инициативу LoveIsNotTourism (Любовь – это не туризм) и готовы снять ограничения на въезд для граждан третьих стран, чьи партнеры живут в Швейцарии. Как сообщают местные СМИ, инициатива не будет распространяться на пары, которые познакомились в интернете и ни разу не встречались лично.

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Масштабная вакцинация против коронавируса может начаться в мире уже в середине 2021 года, считает заместитель генерального директора ВОЗ по программам Сумия Сваминатан. "Сейчас уже 20 вакцин-кандидатов находятся на этапе клинических испытаний. Поэтому мы очень надеемся, что несколько из них окажутся действенными", - заявила она. Первые результаты клинических испытаний могут быть доступны уже в начале 2021 года. После того как массовое производство вакцины будет завершено, в середине 2021 года можно будет приступать к широкой вакцинации, добавила она.

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В Общественной палате России предложили разработать механизм адресной помощи пенсионерам, предполагающий единовременную выплату каждому пожилому лицу в размере 15 тыс. рублей в период пандемии коронавируса. Об этом заявил член общественного объединения Султан Хамзаев. По его словам, 21 июля он направил письмо с изложением соответствующей инициативы на имя премьера Михаила Мишустина.

Прокуратура начала расследование из-за вспышки коронавируса в Австрии

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Австрийский курорт Ишгль

Прокуратура при земельном ведомстве по уголовным делам (LKA) Тироля начала расследование по делу о вспышке нового вируса на австрийском горнолыжном курорте Ишгль. Об этом сообщил пресс-секретарь прокурора Ханс Йорг Майр. Следствие ведется по подозрению в создании опасности по неосторожности в ситуации с распространением инфекционного заболевания. По данным СМИ, одна из компаний в Ишгле уже в конце февраля знала, что среди ее персонала есть инфицированный коронавирусом. При этом эта информация не была доведена до сведения органов здравоохранения.

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COVID-19 нанес огромный урон основной отрасли испанской экономики - индустрии иностранного туризма и отдыха. Ситуацию в этой сфере прокомментировал DW профессор экономики Мадридского политехнического университета Роберто Сентено. По его словам, главная причина негативных тенденций - "резкое падение спроса". Надежды на то, что европейцы после открытия границ в июне устремятся на испанские пляжи, не оправдались. Это означает значительные убытки для отрасли, принявшей в 2019 году 83,7 млн иностранцев, в том числе почти 1,6 млн россиян, констатировал профессор, напомнив, что туристам из РФ въезд в Испанию пока закрыт.

Оман вводит комендантский час

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Оман запретит поездки между всеми провинциями страны с 25 июля по 8 августа, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа. Об этом сообщило государственное информационное агентство ONA. Кроме того, на этот же период вводится ежедневный комендантский час с 19:00 до 06:00. Магазины и общественные места во время него будут закрыты. В стране зафиксированы почти 70 тыс. случаев инфицирования и 337 смертей.

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Первая пресс-конференция Михаила Дегтярева на посту врио главы Хабаровского края отменена за несколько минут до ее начала. Решение принято в связи со "сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса", утверждают в пресс-службе губернатора. Ряд журналистов, включая съемочные группы нескольких телеканалов, около часа прождал встречи с новым главой региона.

Роспотребнадзор не выявил серьезных изменений в геноме вируса за время его циркуляции

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Специалисты Роспотребнадзора не выявили серьезных изменений в геноме коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. "Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о том, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории РФ незначительны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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Италия станет одним из крупнейших бенефициаров фонда восстановления экономик ЕС после пандемии, так как это одна из самых сильно пострадавших стран в Европе. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. По его словам, страна получит 28 процентов средств от всего объема фонда (210 млрд евро), из которых 81 млрд евро - в форме грантов, а 127 млрд евро - в виде погашаемых кредитов.

В России от COVID-19 за сутки умерли свыше 150 человек

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В России за сутки выявили 5842 случая инфицирования вирусом SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. За истекшие сутки в РФ выздоровели 8782 пациента с COVID-19, умерли 153. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 783 328 случаев коронавируса, 562 384 человека вылечились, скончались 12 580.

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Бразилия 21 июля начнет расширенные клинические испытания вакцины китайского производства против вируса нового типа. Уже подготовлены первые дозы примерно для 900 добровольцев, уточнило агентство AFP. Вакцина, разработанная частной китайской фармацевтической фирмой Sinovac, - третья в мире, в отношении которой уже начата третья фаза испытаний, предполагающая полномасштабное тестирование на людях. Это последний шаг до получения разрешения на ее использование со стороны регулирующих органов. Теперь она будет применена к врачам и другим медицинским работникам, оказывающим ученым добровольное содействие в шести штатах Бразилии - одной из стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии. "Испытания вакцины CoronaVac, одной из наиболее продвинутых в мире, начнутся в клинической больнице Сан-Паулу", - заявил на пресс-конференции губернатор этого штата Жуан Дориа (Joao Doria). По его словам, первые результаты ожидаются в течение 90 дней.

Число "нулевых пациентов" в России превышало 67

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Число "нулевых пациентов" с коронавирусом в России превышало 67. Об этом заявил профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин. По его словам, не было одного человека, который "принес вирус" в страну. Данный показатель взят из первого исследования геномной эпидемиологии COVID-19 в РФ, подготовленного при участии ученых из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича. Базыкин руководил научной группой, уточняет агентство РИА "Новости".

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Число инфицированных коронавирусом в Украине превысило отметку в 60 тыс. (60 166). Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). За минувшие сутки выявлено 673 новых случая, 760 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 20 умерли. Всего с начала пандемии скончались 1 518 человек.

В хадже примут участие лишь 1000 паломников

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Власти Саудовской Аравии заявили, что в хадже, который начнется 29 июля, из-за пандемии в этом году смогут принять участие лишь порядка 1000 паломников-мусульман. Обычно паломничество, связанное с посещением Мекки, привлекает порядка 2,5 млн человек, напомнила британская газета The Guardian.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) одобрительно высказалась о пакете средств, выделение которых удалось согласовать для спасения экономик европейского сообщества от последствий пандемии. Она добавила, что после "Брекзита" странам ЕС удалось достичь "новой динамики". Лидеры 27 стран Евросоюза одобрили фонд восстановления экономик государств сообщества под названием "ЕС нового поколения". Пакет включает 1,8 трлн евро - из них 1074 млрд будут выделены в рамках бюджетного плана на предстоящие семь лет, еще 750 млрд евро - это наполнение программы по инвестиционной поддержке и экономическому восстановлению от последствий пандемии.

В Минобороны РФ отчитались о завершении испытаний российской вакцины

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Клинические испытания российской вакцины от коронавируса, проводившиеся, в частности на добровольцах-военнослужащих, завершены. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов. "Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально", - заявил он. "Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", - заверил Цаликов. Между тем позднее Минздрав РФ прокомментировал слова представителя Минобороны РФ. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов подчеркнул: "В настоящее время II фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи Минздрава России, продолжается и находится на завершающем этапе". "По их окончании будет решаться вопрос о ее государственной регистрации", - подчеркнул он.

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Число активных случаев течения COVID-19 сократилось среди 180 тыс. военнослужащих бундесвера до семи. Об этом сообщили издания медиагруппы Funke. С начала пандемии были инфицированы 396 солдат, из них выздоровели 389. В некоторых подразделениях до 80 процентов персонала были переведены на дистанционное исполнение обязанностей. Новобранцы, поступившие в войска 1 апреля, также оставались преимущественно дома и будут задействованы только летом.

В Германии - 522 новых заболевших

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В Германии число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 522 до 102 345, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). В тот же день от последствий инфицирования SARS-CoV-2 в ФРГ скончались четыре человека, число летальных случаев тем самым увеличилось до 9090, указывается далее.

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Российские медики окажут Киргизии помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщила пресс-служба киргизского МИД. В ближайшее время планируется отправка самолета МЧС РФ на борту, которого в Киргизию "дополнительно вылетят порядка ста российских врачей со специальным оборудованием, необходимым для борьбы с коронавирусной инфекцией", - сообщили в МИД.

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За истекшие сутки в Китае выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом: 11 больных в активной форме и шесть бессимптомных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

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На чрезвычайном саммите ЕС в Брюсселе удалось достичь соглашения по формуле предоставления экономической помощи для преодоления последствий пандемии в Европе в зависимости от приверженности к соблюдению стандартов правового государства и базовых европейских ценностей. Против такого решения изначально выступали Венгрия и Польша, но в результате удалось достичь компромиссного решения, на которое были согласны все 27 стран-членов Евросоюза.

Число жертв пандемии в Бразилии превысило 80-тысячную отметку

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На книжной выставке в Москве

Кризис в связи с пандемией коронавируса может привести в России к потере до 20% торговой инфраструктуры книжных магазинов, в первую очередь в регионах, а цены на книги рискуют вырасти на 20-30%, - заявил "Интерфаксу" президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

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Мобильный госпиталь в Бразилии

Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Бразилии превысило 80 тысяч, составив 80 120, сообщает министерство здравоохранения. За сутки в стране от COVID-19 скончались 642 человека и подтверждено 20 257 новых случаев инфицирования. Общее число случаев инфицированных в стране достигло 2 118 646. Из них выздоровели 1 409 202 человека.

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Уровень смертности в Италии в наиболее тяжелый период пандемии вырос вдвое по сравнению с пятью предыдущими годами. Об этом свидетельствует исследование, сравнивающее количество зарегистрированных смертей от COVID-19 с общим уровнем смертности, о результатах которого сообщается в американском научно-медицинском издании JAMA Internal Medicine. По мнению ученых, в марте-апреле от коронавируса в стране умерло на 5 000 человек больше, чем сообщалось властями.

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Президент США объявил ношение защитной маски патриотизмом. Многие люди говорят, что патриотично носить маску, когда не можешь соблюдать социальную дистанцию. Нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент", - написал Дональд Трамп в Twitter.

В Москве число летальных исходов пятый день ниже двадцати

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День присяги короля, отмечаемый в Бельгии 21 июля как национальный праздник страны, пройдет в этом году без традиционного военного парада. Как ранее сообщил королевский двор, причина такого существенного изменения в программе ежегодных празднеств - эпидемия коронавируса. Объявлены две главные темы праздника: чествование работников, трудившихся на передовой пандемии COVID-19, и 75-летие окончания Второй мировой войны.

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Дезинфекция станции метро

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4314 до 4331, сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом.

Пятый день подряд количество умерших от COVID-19 в городе оказывается ниже 20. По последним данным, в российской столице выявлено 234 123 случая заражения COVID-19, 170 918 человек вылечились от инфекции.

Хроника пандемии 20 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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