Хроника пандемии: Макрон продлил карантин во Франции на один месяц

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 1,8 млн человек, от последствий заражения умерли более 114 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. DW следит за развитием событий 13 апреля (время московское).

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В Германии, по данным на вечер понедельника, зарегистрировано 126 600 случаев инфицирования коронавирусом Sars-CoV-2 (124 100 случаев днем ранее). От последствий заражения вирусом скончалось 2994 человека, сообщает агентство dpa со ссылкой на данные федеральных земель. По оценке Института Роберта Коха, примерно 64 300 человек выздоровели.

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Карантин во Франции продлен до 11 мая. Об этом в понедельник заявил президент Эмманюэль Макрон в своем третьем телевизионном обращении к нации с начала пандемии коронавируса. Он напомнил, что больнице в регионе Гранд-Эст и в Париже по-прежнему переполнены. Макрон поблагодарил всех, кто соблюдает ограничительные меры, заметив, что это дается нелегко, когда живешь в маленькой квартире. Карантин во Франции был введен 17 марта. Французам разрешено покидать дома только по неотложным делам. Совершать прогулки и заниматься спортом разрешено один час в день в радиусе одного километра от дома. По данным властей, от последствий заражения коронавирусом во Франции умерло 14 967 человек.

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Окончательно остановить распространение коронавируса нового типа будет возможно лишь при наличии эффективной вакцины против него, заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, глобальная взаимосвязанность означает риск повторной активизации коронавируса, что приведет к новой волне пандемии.

Число жертв пандемии в Италии превысило 20 тысяч человек

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В Италии число умерших от COVID-19 превысило 20 тысяч человек. По данным властей, в понедельник умерли 566 человек, заразившихся коронавирусом. Общее число скончавшихся с 21 февраля - начала эпидемии в стране – достигло 20 465 человек. За последние сутки выявлено 3 153 новых случая заражения – это самый низкий показатель с 7 апреля. Всего в Италии было зафиксировано 159 516 инфицированных коронавирусом нового типа. По этому показателю страна занимает третье место в мире после США и Испании.

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Число умерших от последствий заражения коронавирусом в доме престарелых в немецком городе Вольфсбурге увеличилось на два и достигло 36 человек. В понедельник умер 96-летний мужчина и 75-летняя женщина, сообщили власти города. В марте коронавирусом заразилась примерно половина из 165 жителей этого учреждения. После этого заразившихся и не инфицированных изолировали друг от друга на разных этажах здания. До сих пор не удалось выяснить, каким образом вирус попал в дом престарелых. Прокуратура Нижней Саксонии начала расследование по подозрению в убийстве по неосторожности.

В другом доме престарелых на севере Германии коронавирусом заразились 53 из 70 его обитателей, а также 19 из 60 сотрудников учреждения, сообщили власти округа Шторман в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Дом престарелых поставили на карантин неделю назад, когда первые два теста на коронавирус дали положительный результат.

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Моряков, у которых не выявлен коронавирус, отправляют на карантин с борта авианосца "Теодор Рузвельт"

На американском авианосце USS Theodore Roosevelt зафиксирован первый умерший от Covid-19. Член экипажа умер на острове Гуам в Тихом океане, где сейчас находится военный корабль. По данным командования, моряка, у которого ранее был выявлен коронавирус, нашли без сознания утром 10 апреля, после чего сразу доставили в отделение интенсивной терапии в больницу. Первые случаи заражения коронавирусом на авианосце "Теодор Рузвельт" были зафиксированы в конце марта. В настоящее время заражение вирусом подтверждено у более 580 из 4800 членов экипажа. В целях борьбы с распространением вируса около 4000 моряков были отправлены на карантин в отели и казармы на Гуаме.

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В Нидерландах, по данным властей, число скончавшихся от последствий заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 86 до 2823 человек. Выявлено 964 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило 26 551 человека.

В Испании строительные фирмы возобновят работу

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Власти Испании в понедельник допустили первые послабления режима карантина. Cтроительным фирмам, а также отдельным промышленным предприятиям разрешили возобновить работу.

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Более 4300 человек задержали власти Марокко в минувшие выходные за нарушение правил карантина. Всего с середины марта, когда в стране были объявлены ограничения, были задержаны более 28 тысяч человек. Наказанием за нарушение карантина может быть арест до трех месяцев или штраф до 130 долларов. В Марокко официально зарегистрированы 1746 случаев заболевания COVID-19 и 120 умерших.



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Власти Испании объявили о росте числа заражений коронавирусом, в настоящее время зафиксировано 169496 случаев по сравнению с 166019 днем ранее. Число смертей достигло 17489.



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В Иране число инфицированных возросло до 73303 человек. От коронавируса скончались 4585 заболевших COVID-19.

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Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин, заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. В Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из них 63 - за последние сутки. Киев отправляет в Киево-Печерскую лавру бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты на коронавирус. В целом в Украине зафиксировано 3102 случая заболевания, в том числе 325 - за минувшие сутки.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал больных COVID-19 не опускать руки и бороться за жизнь. "Вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь", - заявил Лукашенко на встрече с главой президентской администрации и министром здравоохранения страны.

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"Аэрофлот" вывез из Москвы в Мадрид граждан Франции, Испании и Германии, а также россиян, проживающих в ФРГ. По данным германского посольства в России, этим рейсом вылетели 50 граждан ФРГ и 20 россиян. Все они отправятся из Мадрида в ФРГ.



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Индонезия объявила о 316 новых случаях коронавируса в стране, общее число заразившихся достигло 4557 человек. 26 инфицированных скончались за последние сутки, таким образом смертность составила 399 человек.



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В России диагностировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд за все время эпидемии в стране. Общее число инфицированных достигло 18328 человек, скончались 148 человек.



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Полиция Индии заставила туристов, нарушивших режим изоляции, принести письменные извинения. Граждане США, Австралии и Мексики были задержаны во время прогулки по берегу реки Ганг в городе Ришикеш. Каждый из них должен был написать 500 раз: "Я не выполнял правила карантина, я очень сожалею". Исполнение наказания транслировали по нескольким индийским телеканалам. С 25 марта по 30 апреля в стране действует режим карантина. В Индии официально инфицированы 9152 человека, 308 заболевших скончались.

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На Филиппинах за последние сутки зафиксированы 18 новых смертей от коронавируса, а также 284 новых случая инфицирования, сообщило министерство здравоохранения страны.



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В Японии зафиксирован 91 новый случай заражения коронавирусом. В стране сейчас - 7255 инфицированных. 114 человек скончались от COVID-19. В течение недели в Японии действует режим чрезвычайного положения, всех граждан призвали оставаться дома.



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Украина получит от Европейского Союза 4 млн евро для добровольческих инициатив по борьбе с коронавирусом. Глава представительства ЕС в Украине Мати Маасикас написал об этом в своем аккаунте в Twitter. Ранее ЕС анонсировал выделение Украине 80 млн евро помощи на борьбу с коронавирусом.

Южная Корея отправит в США 600 тысяч тестов на коронавирус

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Южная Корея намерена 14 апреля отправить в США 600 тысяч тестов для определения коронавируса. С соответствующим запросом к Сеулу ранее обратился американский президент Дональд Трамп.

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В России обнаружены несколько мошеннических схем, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, мошенники предлагают выплатить компенсации за ущерб от вируса, но вместо этого собирают сведения о банковских картах и персональные данные. В других случаях людям сообщают, что они якобы контактировали с заразившимся коронавирусом, и предлагают сдать анализы за 5000 рублей.



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Власти Таиланда сообщили, что в стране зарегистрированы 28 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, а также два летальных исхода. Большинство новых инфицированных живут в столице - Бангкоке. В Таиланде с начала эпидемии заразились коронавирусом 2579 человек, 40 скончались от COVID-19. Еще 1288 пациентов выздоровели.



++06.28++

202 туриста прибыли из Бангкока в Красноярск спецрейсом "Уральских авиалиний", все направлены на карантин.

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Коронавирус обнаружен у 49 граждан Китая, вернувшихся домой из России. Они прилетели на родину из Москвы через Владивосток, а оттуда направились в провинцию Хэйлунцзян.

++05.54++

Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер выступает за приобретение правительствами Евросоюза доли в компаниях, чтобы исключить угрозу поглощения Китаем на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса. "Необходимо осознавать риск того, что уязвимые компании могут стать объектами поглощений", - заявила еврокомиссар в интервью The Financial Times.

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В Казахстане коронавирус выявлен уже у 951 человека, более четверти заражений (251) приходится на столицу Нур-Султан. В стране скончались 10 человек с COVID-19, 99 больных выздоровели.

Немцы считают, что рано отказываться от ограничений

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Большинство жителей Германии высказались против ослабления ограничений, введенных ради борьбы с распространением вируса, показал соцопрос института YouGov. 44 процента респондентов поддерживают их продление и после 19 апреля, а 12 процентов согласны с возможным ужесточением мер. Треть опрошенных считает, что ограничения следует ослабить, а 8 процентов выступает за их полное снятие.

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ВВП Великобритании во втором квартале может сократиться на 25-30 процентов, пишет издание The Times со ссылкой на канцлера казначейства страны Риши Сунака.

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В Китае за последние сутки выявлено 108 новых заражений и 2 летальных исхода среди больных COVID-19. В 98 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Стали известны даты вывоза россиян из-за границы

Остров Бали

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Граждан России, проживающих в Москве и области, вывезут с острова Бали 16 апреля, а из Израиля - 20 апреля. На рейсы нужно регистрироваться на сайте госуслуг, сообщили в Минкомсвязи РФ.

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу подал в отставку из-за просчетов в ограничительных мерах. Власти вечером 10 апреля объявили о введении 48-часовых ограничений на передвижение граждан лишь за 2 часа до их вступления в силу, что привело к массовым скоплениям людей в магазинах. Однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не принял отставку министра.

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Власти Москвы начали оформлять обязательные электронные пропуска для передвижения по городу. Они необходимы для поездок на любом виде личного и общественного транспорта.

Хроника событий 12 апреля>>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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