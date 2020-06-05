Хроника пандемии: в Нидерландах на восьми фермах убьют всех норок

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились более 6,8 млн человек, свыше 398 тысяч - скончались. Выздоровели более 3,3 млн человек. DW следит за событиями субботы, 6 июня.
Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, коронавирусом заразились более 6,8 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 398 тысяч человек, выздоровели - более 3,3 млн. DW следит за событиями субботы, 6 июня (время московское).
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В Нидерландах после вспышки нового коронавируса у норок сразу на нескольких зверофермах все пушные звери, включая детенышей, будут убиты. В общей сложности от эпидемии пострадали восемь хозяйств, расположенные в юго-восточной провинции Брабант неподалеку от границы с Германией. Министерство сельского хозяйства страны решилось на этот шаг после того, как минимум два человека были заражены вирусом от норок. Защитники прав животных пытались предотвратить умерщвление и обратились в суд. Однако в пятницу вечером, 6 июня, суд принял решение в пользу ведомства. Первые 1500 зверьков были убиты уже в субботу в Дёрне.
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В Пакистане за сутки зарегистрировано рекордное для страны число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом лиц - 97, сообщил телеканал "Аль-Арабийя". Общее число скончавшихся лиц с коронавирусом выросло до 1935. Количество зарегистрированных случаев заболевания за сутки возросло на 4374 - до 93 983.
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Варшава продлила запрет на международные авиарейсы до 16 июня. Об этом сообщает польское информационное агентство PAP. Внутренние рейсы в Польше разрешены уже с 1 июня. С начала эпидемии в республике выявлено 25 410 случаев заражения, от последствий SARS-CoV-2 скончались 1137 человек.
В России - более 231,5 активных случаев заражения
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Суточный прирост новых заболевших в России коронавирусной инфекцией составил 8855 случаев, скончались за сутки 197 пациентов. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 458 689 случая заражения, из них 5725 скончались и 221 388 выздоровели. Таким образом, общее число активных случаев в России составляет 231 576.
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В Украине за сутки зафиксированы 550 новых случаев инфицирования, 15 человек из числа ранее заболевших COVID-19 скончались, 440 выздоровели. Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом с начала эпидемии в Украине составило 26 514, скончались 777 человек. Носителями вируса являются в Украине 13 925 человек, на 95 больше, чем днем ранее.
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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в странах Центральной Азии за сутки увеличилось на 375 и на утро субботы достигло 22 877, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. С начала эпидемии в Казахстане выявлено 12 511, в Киргизия - 1974, в Узбекистане - 4022, в Таджикистане - 4370 инфицированных.Общее число выздоровевших между тем достигло 14001 человека.
Болсонару пригрозил ВОЗ выходом из состава организации
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Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выходом из ее состава после того, как ее представитель Маргарет Харрис предупредила против излишней поспешности в снятии вызванных пандемией нового коронавируса ограничений. На пресс-конференции в Женеве она подчеркнула, что ключевым критерием для снятия блокировок является замедление передачи инфекции, заметив при этом, что вспышка COVID-19 в странах Латинской Америки вызывает глубокое. Болсонару после этого заявил журналистам, что Бразилия рассмотрит вопрос о выходе из ВОЗ, если только органзиация не перестанет быть "партизанской политической организацией".
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В Германии общее число инфицированных коронавирусом нового типа с начала эпидемии, по данным Института имени Роберта Коха, увеличилось до 183 678 человек (прирост за сутки - 407 человек). Скончались 8646 человек (+33), выздоровевшими считаются около 168 900 человек (+400).
В Азербайджане вводят жесткий карантин
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В Баку и ряде других городов Азербайджана на выходные вводится жесткий карантин: людям на два дня запрещено покидать свои дома. 6-7 июня будут закрыты все магазины, аптеки и предприятия общепита, перестанет работать общественный транспорт.
Власти Азербайджана решили ввести двухдневный жесткий карантин в связи с тем, что число зараженных коронавирусной инфекцией начало расти со смягчением ограничительных мер.
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В США продолжают ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией. В Калифорнии с 12 июня вновь можно снимать фильмы и сериалы. Чтобы возобновить съемку, производитель должен получить разрешение в местном отделении службы здравоохранения.
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Ирландия надеется возобновить международное авиасообщение "в течение лета", заявил и. о. премьер-министра страны Лео Варадкар. "Цель, которой мы хотели бы достичь позднее в этом году - надеюсь, этим летом - это возможность путешествовать из Ирландии в страны, которые успешно справились с коронавирусом", - заявил Варадкар.
Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по ношению масок
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по ношению масок. В частности, она ввела требование к врачам и сотрудникам медучреждений носить маски вне зависимости от того, работают ли они непосредственно с коронавирусными пациентами. Кроме того, ВОЗ призвала правительства всех стран поощрять население носить маски там, где трудно соблюдать социальную дистанцию, например в общественном транспорте и в магазинах.
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В Москве за минувшие сутки скончались 58 человек, заболевших пневмонией COVID-19. Всего за время пандемии в российской столице от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 2864 человек.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса