Хроника пандемии: в мире зарегистрировано более 15 млн инфицированных

Мир продолжает борьбу с новым коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 15 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 619 тысяч человек, выздоровели свыше 9,1 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 22 июля (время московское).

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В Германии число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 454 до 202 799, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). В тот же день от последствий инфицирования SARS-CoV-2 в ФРГ скончались пять человек, число летальных случаев тем самым увеличилось до 9095, указывается далее. Общее число выздоровевших составляет 188 600.

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В мире зарегистрировано более 15 млн случаев коронавирусной инфекции, сообщают различные организации, занимающиеся статистикой пандемии. По данным портала Worldometer, на это время оно составило 15 093 246 человек. На первом месте по числу заболевших США, второе место у Бразилии, третье - у Индии.

В Бразилии суточный прирост инфицированных и умерших увеличился вдвое

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В США обвинили двух китайских хакеров в том, что они, сотрудничая с министерством госбезопасности КНР, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний и похитить конфиденциальную деловую информацию, включающую данные об исследованиях по COVID-19. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

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Несколько авиакомпаний обратились к руководству Евросоюза и США с просьбой ввести единые программы тестирования на коронавирус. Такие меры помогли бы восстановить авиасообщение между континентами, говорится в письме на имя вице-президента США Майка Пенса и комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон.

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По данным Минздрава Бразилии, за 24 часа в стране зафиксировали 41 008 новых случаев COVID-19 и 1367 смертей. Накануне прирост новых случаев заражения составил 20,2 тысячи, летальных исходов - 642. За все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 159 654 случаев заражения, скончались 81 487 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Италия преодолела эмидемию коронавируса

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В США начались финальные испытания двух вакцин от коронавируса, и в ближайшие недели стоит ожидать последней стадии испытаний еще у четырех вакцин, заявил американский президент Дональд Трамп.

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Туристы в Венеции

Италия справилась с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Роберто Сперанца. Он отметил, что страна уже "вышла из бури", но пока что не достигла "безопасного убежища".

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Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4331 до 4350, сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом.

Шестой день подряд количество умерших от COVID-19 в городе оказывается ниже 20. По последним данным, в российской столице выявлено 243,7 тыс. зараженных, более 171 тыс. человек вылечились от инфекции.

Хроника пандемии 21 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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