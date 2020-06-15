Хроника пандемии: в Германии доступно для скачивания приложение против коронавируса

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились свыше 8,1 млн человек, почти 440 тысяч умерли. Выздоровели более 4 млн человек. DW следит за событиями понедельника, 15 июня.
Страны мира продолжают бороться с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирусная инфекция выявлена у более чем 8,1 млн человек. От последствий вируса и вызванной им легочного заболевания COVID-19 скончались почти 440 тысяч человек, выздоровели - более 4,1 млн. DW следит за событиями вторника, 16 июня (время московское).
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В Германии в ночь на вторник стало доступно для скачивания в Google Play Store и Apple Store официальное приложение, предупреждающее о возможной опасности заразиться коронавирусом. Приложение Corona-Warn-App будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным вирусом SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Федеральное правительство, Институт имени Роберта Коха и разработчики - телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom и концерн по производству программного обеспечения SAP - проведут официальную презентацию программы в Берлине во вторник в 10.30 по местному времени (11.30 мск).
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В Москве за сутки скончались 52 пациента с коронавирусом, количество умерших увеличилось до 3386, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. В общей сложности в российской столице выявлено более 207 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.
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Коронавирус продолжает стремительно распространяться в Бразилии - по данным министерства здравоохранения, в стране за последние сутки зарегистрировано 20 647 новых случаев инфицирования, таким образом, общее число зараженных увеличилось до 888 271. В течение 24 часов умерли 627 пациентов, а всего с начала эпидемии - почти 44 тысячи.
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Многие частные лица и компании все еще не получили возмещения стоимости авиабилетов на рейсы, отмененные в связи с пандемией коронавируса. По данным Германского туристического союза (DRV), только в ФРГ речь идет о примерно 4 миллиардах евро. По словам представителя DRV, выплат дожидаются не только пассажиры, но и компании-дистрибьютеры по продаже билетов, существованию которых угрожает нынешняя ситуация.
В США заявили о несовместимости препаратов от малярии и от COVID-19
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Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает о недопустимости приема средства от малярии гидроксихлорохин или связанного с ним хлорохина в сочетании с экспериментальным препаратом Remdesivir для лечения пациентов с COVID-19 производителя Gilead. Основываясь на данных недавнего неклинического исследования, FDA заявило, что одновременное применение может снизить эффективность Remdesivir. В начале мая этот медикамент получил в США разрешение на использование в критических случаях. 15 июня FDA отозвало разрешение на применение гидроксихлорохина и хлорохина для лечения пациентов с COVID-19. Минздрав России рассматривает гидроксихлорохин в качестве средства для профилактики COVID-19.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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