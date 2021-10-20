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Христиан Моргенштерн

Es handelt sich um Bilder zum Film Kolyma des russischen Journalisten Juri Dud.

Юрий Дудь оштрафован на 100 тысяч рублей за "пропаганду наркотиков" 20.10.2021

Суд Москвы признал Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотиков в ходе двух его интервью и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.
Es handelt sich um Bilder zum Film Kolyma des russischen Journalisten Juri Dud.

Дело Юрия Дудя: суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу 23.07.2021

Против журналиста Юрия Дудя возбуждено административное дело о возможной пропаганде наркотиков в интернете. Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей.
epa03659376 Russian singer and producer, Philipp Kirkorov (C) arrives in St. Petersburg, Russia, 12 April 2013. Kirkorov is expected to give two concerts at Oktyabrsky concert hall in St. Petersburgon on 12 and 13 April 2013. EPA/ANATOLY MALTSEV +++(c) dpa - Bildfunk+++

Украина признала Филиппа Киркорова угрозой для нацбезопасности 24.06.2021

Певца Филиппа Киркорова включили в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Это произошло по запросу СБУ. Теперь по украинскому ТВ не будут показывать передачи с его участием.
Richterhammer, Auktionatorhammer, Justiz | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд вернул материалы дела о пропаганде наркотиков против Юрия Дудя 18.06.2021

Проправительственная организация Лига безопасного интернета заподозрила видеоблогера Юрия Дудя в пропаганде наркотиков в интервью с блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном.

Шоу Лукашенко. Байден и Путин готовятся к встрече. Лимерики о самом важном - "Заповедник", выпуск 173, 06.06.21 06.06.2021

Цирковой сюжет с участием Лукашенко, самолета и ОМОН. Пародия на любимые советские фильмы на тему предстоящей встречи Путина и Байдена. Стихи по последним новостям. Смотрите в 173-м выпуске "Заповедника"!
Christian Morgenstern (* 6. Mai 1871 in München; † 31. März 1914 in Meran, Villa Helioburg, Untermais; vollständiger Name: Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern) war ein deutscher Dichter, Schriftsteller und Übersetzer. Age: 18 Date: About 1889

В Германии открылся музей Христиана Моргенштерна 31.03.2014

Знаменитый цикл "Висельные песни" и другие остроумные, наполненные афоризмами произведения этого классика немецкой литературы вдохновляли многих композиторов.
1-M498-B1913-B Christian Morgenstern / Portraitfoto Morgenstern, Christian Dichter, Muenchen 6.5.1871 - Meran 31.3.1914. Portraetaufnahme, 1913, digital koloriert.

Абсурд, бурлеск, печаль: мир прекрасной иллюзии Христиана Моргенштерна 31.03.2014

31 марта исполняется 100 лет со дня смерти выдающегося немецкого поэта Христиана Моргенштерна. Знаменитым его сделали юмористические стихи.