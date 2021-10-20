Христиан Моргенштерн

Украина признала Филиппа Киркорова угрозой для нацбезопасности

Певца Филиппа Киркорова включили в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Это произошло по запросу СБУ. Теперь по украинскому ТВ не будут показывать передачи с его участием.