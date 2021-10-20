Христиан Моргенштерн

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Суд Москвы признал Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотиков в ходе двух его интервью и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.
Против журналиста Юрия Дудя возбуждено административное дело о возможной пропаганде наркотиков в интернете. Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей.
Певца Филиппа Киркорова включили в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Это произошло по запросу СБУ. Теперь по украинскому ТВ не будут показывать передачи с его участием.
Проправительственная организация Лига безопасного интернета заподозрила видеоблогера Юрия Дудя в пропаганде наркотиков в интервью с блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном.
Цирковой сюжет с участием Лукашенко, самолета и ОМОН. Пародия на любимые советские фильмы на тему предстоящей встречи Путина и Байдена. Стихи по последним новостям. Смотрите в 173-м выпуске "Заповедника"!
Знаменитый цикл "Висельные песни" и другие остроумные, наполненные афоризмами произведения этого классика немецкой литературы вдохновляли многих композиторов.
31 марта исполняется 100 лет со дня смерти выдающегося немецкого поэта Христиана Моргенштерна. Знаменитым его сделали юмористические стихи.
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