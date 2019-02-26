Хорошая погода - плохая новость для аллергиков (фото)

26.02.2019, Берлин • Нынешней ранней весной в Германии уже цветут не только прекрасные крокусы и (ядовитые!) подснежники. Миллионы немецких аллергиков намного раньше обычного почувствовали цветение орешника и ольхи, а ведь сезон только начинается. В частности, в Берлине на прошлой неделе была зафиксирована самая высокая концентрация ольховой пыльцы за несколько последних десятилетий.
Февральские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Киса и подснежники
25.02.2019, Дортмунд • Что будет, если на одной фотографии окажется кошка и поляна подснежников? Кадр дня! Этот снимок был сделан в прошлое солнечное-пресолнечное воскресенье в немецком городе Дортмунде.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Две берлинские вышки
24.02.2019, Берлин • Холодное февральское небо над немецкой столицей. На первом плане на этом снимке видна Берлинская радиобашня, возведенная в 1924-1926 годах. Вдалеке возвышается Берлинская телебашня на Александерплац, построенная в 1965-1969 годах.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Сфотографируй вешалку
23.02.2019, Нюрнберг • В Музее индустриальной культуры (Museum Industriekultur) в Нюрнберге открылась выставка, посвященная истории и дизайну вешалок для одежды. Она будет открыта до 28 апреля. До 14 марта музей проводит фотоконкурс в трех категориях, участникам которого предлагают сфотографировать свои любимые вешалки и прислать снимки организаторам экспозиции.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В одном чемодане
22.02.2019, Мюнхен • Уж сколько раз твердили миру: двести сигарет на пассажира, въезжающего в ЕС. 22-летний владелец этого чемодана хотел пройти по зеленому коридору, но был остановлен в Мюнхенском аэропорту для контроля. 170 блоков. За каждую контрабандную сигарету взимается 19 центов пошлины и 19 центов штрафа.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Один замок для Золушки
21.02.2019, Морицбург • Что-то давно мы не радовали наших читателей на сайте и подписчиков группы DW в "В контакте" актуальными видами прекрасных немецких замков. Но на ловца, как известно, и зверь бежит. Вот как выглядел знаменитый замок Морицбург под Дрезденом - тот самый, где снимали "Три орешка для Золушки", - накануне в синий час. Сейчас здесь ежегодно бывает около миллиона туристов.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Суперлуние над Германией
20.02.2019, Франкфурт-на-Майне • Утром в среду повсюду публикуют фотографии нынешнего полнолуния. Вносим свой посильный вклад кадром из Франкфурта-на-Майне.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Первые красавицы Германии - 2019
19.02.2019, Руст • Первый национальный конкурс красоты среди девушек прошел в Германии в 1927 году. Нынешний финал "Miss Germany" состоится 23 февраля в крупнейшем немецком парке развлечений - Europa-Park в Русте (Баден-Вюртемберг). В нем принимают участие победительницы земельных конкурсов. Эта фотография была сделана после пресс-конференции за несколько дней до финала.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Германии распустились подснежники
18.02.2019, Билефельд • Прошедшие выходные выдались в Германии на славу солнечными и необычно теплыми для этого времени года, так что во многих местах разом распустились подснежники. Эта фотография была сделана в земле Северный Рейн - Вестфалия в городе Билефельде.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Уборщица Гретель
18.02.2019, Санкт-Ингберт • Политике - годы, карнавалу - воскресный вечер. Преемница Ангелы Меркель на посту председателя партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр взяла небольшой тайм-аут от партийных дел и выступила в роли Уборщицы Гретель на карнавальном заседании в своей родной земле Саар. В этом году пик карнавального сезона в Германии приходится на понедельник, 4 марта.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Фен с буквой Ё
17.02.2019, Ридлинген • Фён (Föhn) - так в Германии называют теплый и сухой горный ветер, дующий в долины. Эта фотография сделана в альпийских предгорьях в такую погоду. Именно этот ветер дал название прибору для сушки волос - фену. Торговая марка "Foen" ("Fön") была зарегистрирована фирмой AEG в 1908 году.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Бесплатный интернет
16.02.2019, Шверин • Бесплатный интернет в городском транспорте, может быть, где-то уже стал делом обыденным, но в Германии о каждом таком новом месте сообщают в СМИ. На этот раз пришла очередь Шверина. В ближайшие месяцы WLAN появится во всех здешних автобусах и трамваях. Эта фотография сделана в нижнесаксонском Ольденбурге, где пассажиры уже могут пользоваться этим сервисом.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Из берлоги - на первый медосмотр
15.02.2019, Берлин • До сих пор зоопарк Берлин-Фридрихсфельде публиковал черно-белые снимки камеры наблюдения из берлоги. Сейчас пришло время медосмотра, во время которого была сделана эта фотография и установлен пол - двухмесячный мишка оказался медведицей. Теперь можно выбирать имя. Есть предложения?
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Германию вернулись аисты
14.02.2019, Бибесхайм-ам-Райн • Некоторые аисты никуда из Германии не улетали, но аккурат ко Дню святого Валентина в родные места вернулись первые из зимовавших в более теплых краях. Вернулись и сразу взялись за дело, показывая пример всем остальным.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Германии цветут ведьмины орехи
13.02.2019, Гельзенкирхен • Разные виды этих кустарников - очень популярные в Германии декоративные растения. Многие думают, что гамамелисы (Hamamelis), они же - волшебные, колдовские или ведьмины орехи (Zaubernuss), цветут ранней весной, хотя на самом деле - поздней осенью или зимой. Этот растет и цветет сейчас в Гельзенкирхене. Плоды созреют только к лету следующего года.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Шедевры Тициана во Франкфурте
13.02.2019, Франкфурт-на-Майне • Первые посетители осматривают экспонаты выставки "Тициан и Ренессанс в Венеции" (Tizian und die Renaissance in Venedig), открывшейся в городской галерее Штедель во Франкфурте-на-Майне. На выставке, работающей до 26 мая, представлено более сотни работ этого крупнейшего представителя венецианской школы времен Высокого и Позднего Возрождения.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Кельне уже начинают расцветать крокусы
12.02.2019, Кельн • Пока во многих немецких регионах лежит снег, в Кельне уже вот-вот раскроются первые крокусы. Эта фотография была сделана в ботаническом саду Флора, созданном в этом рейнском городе в 1864 году.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Баварская лисичка, баварская сестричка
11.02.2019, Эркенболлинген • В дикой природе в Германии встречается только один вид лисиц - рыжие лисы, по-немецки - Rotfuchs. Их здесь много, под охраной они не находятся. Эта обитает в окрестностях баварского замка Нойшванштайн, где сейчас можно наслаждаться заснежными ландшафтами .
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Побелевшее "Чернолесье"
10.02.2019, Нотшрай • Эта фотография была сделана в районе горнолыжного курорта Фельдберг в немецком "Чернолесье" - Шварцвальде, где сейчас не только поразительно красиво, но и самый разгар зимнего спортивного сезона .
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Кадр за кадром - Февраль 2019
По следам Петра I
09.02.2019, Кенигштайн • Крепость Кенигштайн возвышается над долиной Эльбы недалеко от Дрездена - меньше часа езды на машине. Сейчас здесь, в Саксонской Швейцарии , лежит снег. Первое письменное упоминание укрепления на этой горе датировано первой половиной XIII века. В крепости бывал царь Петр I, а также был получен первый в Европе фарфор.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Останки торгового корабля XVIII века
08.02.2019, Глове • Эксперты определили примерный возраст новой достопримечательности на немецком острове Рюген. В конце прошлого года на этом пляже во время сильных штормов в море смыло примерно метровый слой песка, в результате чего стал виден этот деревянный остов. Сейчас археологи пришли к выводу, что он принадлежит торговому судну XVIII века.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Русская баня в Рудных горах
07.02.2019, Айбеншток • Нет, это не декорация к знаменитой голливудской экранизации "Доктора Живаго" 1965 года. Так выглядит одна из саун в саксонском городе Айбенштоке в Рудных горах. В этом 20-метровом деревянном тереме находится большая парилка и залы отдыха на сто с лишним мест. Снега нынешней зимой выпало здесь столько, что вполне можно снимать продолжение "Сибириады".
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Служебной собаке - служебные очки
06.02.2019, Оберстдорф • Нет, это не фотография из серии "Посмотрите, во что наряжают четвероногих любимцев". Пятилетняя служебная собака Джойя работает в спасательной команде в Баварских Альпах - ищет людей, попавших под лавины. Темные очки нужны овчарке для защиты от яркого света в заснеженных горах из-за болезни глаз.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Дрезден. Зимняя сказка
06.02.2019, Дрезден • "Синий час" и "Голубой мост" - так тоже можно было назвать этот снимок, сделанный во время февральских вечерних сумерек в саксонской столице. "Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу, построенный в 1893 году.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Монастырь Святого Михаила
05.02.2019, Бамберг • Монастырь Святого Михаила входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фресках его церкви с энциклопедической точностью изображены почти 600 растений. В храме обители похоронен епископ XII века Святой Оттон. Под его саркофагом есть невысокий ход, через который можно пройти лишь согнувшись. Согласно легенде, это помогает избавиться от болей в пояснице.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Полицейским понравились электробайки
04.02.2019, Оснабрюк • В Нижней Саксонии подвели итоги первых трех месяцев испытаний электрических мотоциклов полицией в городах Оснабрюк и Лер. Они оказались надежными и удобными в управлении. Одной зарядки хватает на 250 километров. Уже в следующем году нижнесаксонская полиция при обновлении парка планирует закупать десять процентов автомобилей и мотоциклов с электрическими двигателями.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Зимняя прогулка в Баварии
03.02.2019, Гармиш-Партенкирхен • Этот немецкий горнолыжный курорт состоит из двух поселений - Гармиша и Партенкирхена, объединенных перед зимними Олимпийскими играми 1936 года. Рядом находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Заснеженные виноградники на Мозеле
02.02.2019, Коберн-Гондорф • Туристический сезон на Мозеле обычно начинается в пасхальные праздники, а так этот популярный винодельческий регион выглядит нынешней зимой.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Зимний вечер в фахверковом Фройденберге
01.02.2019, Фройденберг • Этот город расположен в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия , в регионе Зигерланд. Главная здешняя достопримечательность - кажущиеся игрушечными аккуратные фахверковые фасады. Многие приезжают сюда специально, чтобы сфотографироваться на их фоне.
Смотрите также:
Камелия - королева зимних цветов
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Выставка камелий в Кельне
С конца января по апрель в Кельне можно посетить большую выставку камелий - королевы зимних цветов. Эта дама с камелиями ежедневно приветствует здесь сотни немецких и иностранных гостей.
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Выставка камелий в Кельне
Ботанический сад "Флора", созданный в середине XIX века, обладает одной из самых больших коллекцией этих растений в Германии. Среди них - сорт "Paper Doll", цветущий сейчас в Кельне.
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Выставка камелий в Кельне
Ежегодно выставку посещает около 80 тысяч человек. За годы работы число увеличилось вдвое. Вход бесплатный, а по воскресеньям проводятся экскурсии, билет на которые стоит пять евро. На выставке также организуют чайные дегустации, ведь камелии входят в семейство чайных растений. На фото - "Черное волшебство" ("Black Magic").
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Выставка камелий в Кельне
В свою очередь, этот сорт, выведенный в Германии, назван именем известной телевизионной и радиоведущей Дагмар Бергофф - "Dagmar Berghoff". Долгое время она была лицом главной информационной программы Первого немецкого телевидения (ARD) - Tagesschau.
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Выставка камелий в Кельне
Первые камелии встречают гостей "Флоры" перед субтропическим павильоном (Subtropenschauhaus), под открытым небом. Уникальная для Германии роща камелий состоит из 250 растений, для которых кельнская зима не представляет особых проблем. Среди них - "General Coletti" - ранний сорт, иногда начинающий цвести уже в ноябре.
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Выставка камелий в Кельне
Не менее красивые экземпляры радуют глаз под крышей просторной оранжереи. Разнообразие форм и красок поражает. Всего в кельнской коллекции представлено около 300 видов и сортов этого рода растений. Так выглядят цветы сорта "E.G. Waterhouse Variegated".
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Выставка камелий в Кельне
Кельнская коллекция - единственная в Германии, которой присвоен престижный международный титул "International Camellia Garden of Excellence". В мире таких садов - всего около четырех десятков. На фото - настоящее "Вдохновение" ("Inspiration").
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Выставка камелий в Кельне
Специалисты классифицируют камелии, в том числе, по форме и окраске листьев и цветков. Конкретную информацию можно найти на специальных информационных табло. Камелии бывают простыми, полумахровыми, анемоновидными, пионовидными, розовидными, симметрично-махровыми и неравномерно-махровыми. Вне зависимости от классификации все они - просто красивые. На фото - "Шелковая звезда" ("Seidenstern").
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Выставка камелий в Кельне
День Святого Валентина уже прошел, но сорт "Valentine Day" из китайской провинции Юньнань продолжает бурно цвести. Кстати, именно в этом регионе в природе встречается больше всего видов камелий - почти шестьдесят из около 250-ти видов в целом.
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Выставка камелий в Кельне
Ареал естественного распространения камелий простирается от Непала до Японии, где рощи камелий называют "лесом с блестящими листьями". В горных регионах Китая они соседствуют с бамбуком, соснами и рододендронами, а в Индонезии в дикой природе встречается лишь один-единственный сорт.
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Выставка камелий в Кельне
В течение столетий в мире было выведено более 30 тысяч сортов камелий. Многие из них созданы на основе четырех диких видов: камелии японской (Camellia japonica), горной (Camellia sasanqua), сетчатой (Camellia reticulata) и салуенской (Camellia saluenensis). Часто их получали в результате отбора растений, обладавших необычными формами и видом цветов. На фото - сорт "Albino Botti".
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Выставка камелий в Кельне
Особенно богатым на такого рода случайные мутации оказалась японская камелия (Camellia japonica) - один из самых известных видов этого растения. Именно к нему принадлежит этот необычный сорт - "Sundae".
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Выставка камелий в Кельне
Многолюдно на выставке бывает не только по субботам и воскресеньям. В будни первые нетерпеливые посетители появляются около дверей прямо перед открытием в десять утра, уже успев осмотреть экземпляры в роще под открытым небом. Минут через пятнадцать в павильоне начинают почти беспрерывно звучать восторженные комментарии и отзывы экспертов и любителей. На фото - Camellia japonica "C.M. Wilson".
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Выставка камелий в Кельне
Эта японская камелия "Elegans" принадлежит к числу старейших культивируемых в Европе сортов. Как предполагают историки, первыми из европейцев с камелиями познакомились португальцы в тогдашней колонии Макао на южном побережье Китая. Отсюда первый вид, а именно - камелия китайская, то есть чайный куст (Camllia sinensis), в XVI веке попал в Европу.
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Выставка камелий в Кельне
Что касается японских камелий, время их появления в Европе точно неизвестно. Первое упоминание датировано 1739 годом. В нем говорится о двух камелиях, находившихся в одной из оранжерей в английском графстве Эссекс. Следующие сведения относятся к концу XVIII века, когда камелии начали доставлять на кораблях Ост-Индской компании. На фото - "Вингстенское снежное облако" ("Wingster Schneewolke").
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Выставка камелий в Кельне
Особое место в изучении камелий занимает имя немецкого медика и естествоиспытателя Филиппа Франца фон Зибольда (Philipp Franz von Siebold, 1796-1866) - известного исследователя Японии. В 1823 году он заложил для этих целей ботанический сад в бухте Нагасаки. После смерти ему установили здесь памятник, а сейчас работает музей. На фото - камелия сорта "Hagoromo", который был известен еще в XIX веке.
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Выставка камелий в Кельне
Предположительно, именно Зибольд в 1829 году направил в Европу большую партию этих растений, которые положили начало выведению многих широко распространенных сейчас сортов. Сначала камелии можно было увидеть лишь в ботанических садах, но уже вскоре они начали входить в моду среди европейской знати и богачей, которые были готовы платить за них очень большие суммы. На фото - камелия "Tom Thumb".
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Выставка камелий в Кельне
По всей Европе начали появляться питомники по выращиванию камелий, а также создаваться собственные коллекции в королевских и княжеских садах или при виллах, например, в Северной Италии. Некоторые из них дошли до наших дней. В это же время на камелии обратили внимание любители цветов в США, Австралии и Новой Зеландии. Название этого сорта - "Oshima White".
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Выставка камелий в Кельне
Срезанные цветы использовали для украшения интерьеров, а также прикрепляли к одежде и головным уборам. Самое известное литературное свидетельство этой новой моды - изданный в 1848 году роман Александра Дюма-сына "Дама с камелиями", по мотивам которого позже была написана опера Джузеппе Верди "Травиата". Ее премьера состоялась в Венеции в 1853 году. На фото - японский сорт "Koshi-no-reijin".
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Выставка камелий в Кельне
Немцев с камелиями связывает давняя любовь. В Дрездене еще в 1813 году было создано садовое хозяйство братьев Зайдель (Gerbrüder Seidel), которое специализировалось на разведении камелий и рододендронов. На фото - японская камелия "Botanyuki".
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Выставка камелий в Кельне
В середине XIX века фирма братьев Зайдель поставляла по всей Европе более 100 тысяч растений в год, а каталог включал около 1100 сортов. Среди клиентов значился даже российский императорский двор. На фото - японская камелия "Jitsugetsusei" из так называемой группы Хиго.
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Выставка камелий в Кельне
Сегодня об истории дрезденской фирмы напоминает специальный питомник, работающий при замке Цушендорф (Zuschendorf) в саксонском городе Пирна. Здесь выращивают около сотни старых сортов. На фото - камелия "Uchû-no-hikari", также относящаяся к группе Хиго, которая насчитывает немногим более 120 разновидностей. Их отбор проводится по строгим критериям специальным японским обществом.
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Выставка камелий в Кельне
В последние годы специалисты говорят о ренессансе камелий в Германии. Во многом этому способствует появление многих новых сортов, хорошо приспособленных к здешним климатическим условиям. На фото - сорт "Mouchang".
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Выставка камелий в Кельне
Покидая выставку камелий, остается только пожалеть, что цветут они не круглый год. До конца апреля у вас есть еще время, чтобы увидеть их во всей красе, а потом до следующей выставки придется довольствоваться фотографиями. На заключительном снимке - камелия сорта "Kyokko".
Автор: Максим Нелюбин
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