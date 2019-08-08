Монахиня Хильдегарда и традиции нетрадиционной медицины

Богослов, автор религиозных песнопений, естествоиспытатель, целительница. Хильдегарда Бингенская была самой образованной женщиной своего времени. Даже спустя 800 лет после ее смерти интерес к трудам монахини не иссякает.