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Хильдегарда Бингенская

17.08.2011***Blick in den Klostergarten auf der Fraueninsel im Chiemsee, aufgenommen am 17.08.2011. Das im achten Jahrhundert gegründete Kloster wird noch heute von Benediktinerinnen bewohnt. Ein Drittel der zwölf Hektar großen autofreien Insel wird von Kloster und Klostergarten bedeckt. Im Sommer besuchen zahlreiche Touristen die Fraueninsel. Foto: Frank Baumgart | Verwendung weltweit

Старинные традиции монастырских садов Германии 08.08.2019

В монастырских садах по-прежнему выращивают овощи и целебные травы. Откуда появилась эта многовековая традиция, что именно растет вокруг святой обители, и какие сады самые известные?
Grosse Brennnessel, Grosse Brennessel (Urtica dioica), Brennnessel-Tee, Deutschland | stinging nettle (Urtica dioica), tee from Stinging nettle, Germany | Verwendung weltweit

Постная кухня: чай крапивный 09.03.2018

Снадобьем от забывчивости считала крапиву известная целительница монахиня Хильдегарда Бингенская. Чай из листьев этого растения популярен и сегодня.
Jars with artichokes and onions in oil | Verwendung weltweit

Постная кухня: лук и артишоки в вине 07.03.2018

Лук и артишоки, маринованные с вином, во время поста можно добавлять в салаты, соусы, или подавать просто как закуску - рекомендует Хильдегарда Бингенская.
Painting of Hildegard von Bingen, Abbey St. Hildegard, Rudesheim, Hessen, Germany / Gemaelde der Hildegard von Bingen in der Abtei St. Hildegard, Ruedesheim, Rheingau, Hessen, Deutschland / Rüdesheim, Europa, europe, Hochformat, vertical

В Эбербахе выставляются рукописи "звездной" монахини Средневековья 26.08.2013

Хильдегарда Бингенская предсказывала будущее, лечила людей и не боялась критиковать сильных мира сего. С ее мнением считались папы римские и императоры.
Bild der Hildegard von Bingen im Kloster St. Hildegard, Deutschland, Hessen, Rheingau, Rüdesheim - Painting of Hildegard from Bingen, Germany, Hesse, Rheingau Region, Ruedesheim

Монахиня Хильдегарда и традиции нетрадиционной медицины 13.09.2011

Богослов, автор религиозных песнопений, естествоиспытатель, целительница. Хильдегарда Бингенская была самой образованной женщиной своего времени. Даже спустя 800 лет после ее смерти интерес к трудам монахини не иссякает.
Schlaflosigkeit Wecker und Wasserglas

Лекарство от бессонницы, или Не отдавай ужин врагу 17.02.2011

"Завтрак съешь сам, обед подели с другом, ужин отдай врагу", - гласит народная мудрость. А зачем, собственно, расставаться с ужином? Говорят, наедаться на ночь вредно. Но так ли это?
Painting of Hildegard von Bingen, Abbey St. Hildegard, Rudesheim, Hessen, Germany / Gemaelde der Hildegard von Bingen in der Abtei St. Hildegard, Ruedesheim, Rheingau, Hessen, Deutschland / Rüdesheim, Europa, europe, Hochformat, vertical

Аббатство великой травницы Хильдегарды Бингенской 07.04.2009

В аббатстве Хильдегарды Бингенской на Среднем Рейне проживает более 50 монахинь. История обители насчитывает почти 900 лет, хотя нынешнее здание монастыря было построено в начале прошлого века.