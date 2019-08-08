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В монастырских садах по-прежнему выращивают овощи и целебные травы. Откуда появилась эта многовековая традиция, что именно растет вокруг святой обители, и какие сады самые известные?
Снадобьем от забывчивости считала крапиву известная целительница монахиня Хильдегарда Бингенская. Чай из листьев этого растения популярен и сегодня.
Лук и артишоки, маринованные с вином, во время поста можно добавлять в салаты, соусы, или подавать просто как закуску - рекомендует Хильдегарда Бингенская.
Хильдегарда Бингенская предсказывала будущее, лечила людей и не боялась критиковать сильных мира сего. С ее мнением считались папы римские и императоры.
Богослов, автор религиозных песнопений, естествоиспытатель, целительница. Хильдегарда Бингенская была самой образованной женщиной своего времени. Даже спустя 800 лет после ее смерти интерес к трудам монахини не иссякает.
"Завтрак съешь сам, обед подели с другом, ужин отдай врагу", - гласит народная мудрость. А зачем, собственно, расставаться с ужином? Говорят, наедаться на ночь вредно. Но так ли это?
В аббатстве Хильдегарды Бингенской на Среднем Рейне проживает более 50 монахинь. История обители насчитывает почти 900 лет, хотя нынешнее здание монастыря было построено в начале прошлого века.
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