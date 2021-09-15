Генерал Халифа Хафтар - главнокомандующий Ливийской национальной армией.

76-летний генерал считается самым сильным военачальником Ливии. В 1969 году 26-летним кадетом Халифа Хафтар участвовал в устроенном Муаммаром Каддафи перевороте, свергнувшем монархию в Ливии, и в конце концов стал одним из высших офицеров и главных приближенных нового лидера страны. Как многие высшие арабские офицеры того времени, знает русский язык. Учился в СССР: в 1978 году окончил высшие офицерские курсы "Выстрел", а в 1983 году был слушателем курсов в Академии имени М. В. Фрунзе. В 1987 году впал в немилость после поражения ливийских войск в войне против Чада. Попал в тюрьму, а после освобождения уехал в США и около 20 лет посвятил борьбе с Каддафи. После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году началась война между разнородными силами повстанцев, когда-то выступавших единым фронтом. Войска Хафтара контролируют восточную часть Ливии. 4 апреля 2019 года армия Хафтара начала наступление на столицу страны, Триполи, контролируемую международно признанным правительством национального согласия. ООН призвало обе стороны конфликта остановить боевые действия.