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Халифа Хафтар

Генерал Халифа Хафтар - главнокомандующий Ливийской национальной армией.

76-летний генерал считается самым сильным военачальником Ливии. В 1969 году 26-летним кадетом Халифа Хафтар участвовал в устроенном Муаммаром Каддафи перевороте, свергнувшем монархию в Ливии, и в конце концов стал одним из высших офицеров и главных приближенных нового лидера страны. Как многие высшие арабские офицеры того времени, знает русский язык. Учился в СССР: в 1978 году окончил высшие офицерские курсы "Выстрел", а в 1983 году был слушателем курсов в Академии имени М. В. Фрунзе. В 1987 году впал в немилость после поражения ливийских войск в войне против Чада. Попал в тюрьму, а после освобождения уехал в США и около 20 лет посвятил борьбе с Каддафи. После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году началась война между разнородными силами повстанцев, когда-то выступавших единым фронтом. Войска Хафтара контролируют восточную часть Ливии. 4 апреля 2019 года армия Хафтара начала наступление на столицу страны, Триполи, контролируемую международно признанным правительством национального согласия. ООН призвало обе стороны конфликта остановить боевые действия.

06/11/2019 Der Sicherheitsrat hält eine Sitzung zur Lage in Libyen ab. +++ dpa-Bildfunk +++

Россия блокирует резолюцию Совбеза ООН по Ливии 15.09.2021

Москву не устраивают те разделы резолюции, предложенной Лондоном, где говорится о выводе иностранных войск из Ливии, передает AFP. Мандат миссии ООН истекает 15 сентября.
Fighters fire salutatory rounds in the air during the funeral of General Wanis Bukhamada, commander of the Saiqa (Special Forces) of the self-proclaimed Libyan National Army (LNA) loyal to strongman Khalifa Haftar, in the eastern city of Benghazi on November 1, 2020. (Photo by Abdullah DOMA / AFP) (Photo by ABDULLAH DOMA/AFP via Getty Images)

Берлинская конференция по Ливии: какое будущее ждет страну? 22.06.2021

23 июня в Берлине стартует международная конференция по урегулированию ливийского конфликта. В числе ее участников - представители Франции, России и временного ливийского правительства.
Libyan Parliament meet to discuss approving new government, in Sirte, Libya March 8, 2021. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

В США и ЕС приветствуют утверждение переходного правительства Ливии 12.03.2021

Утверждение переходного правительства Ливии парламентом страны - ключевой шаг к урегулированию кризиса, говорится в совместном заявлении Франции, Германии, Италии, Великобритании и США.
TRIPOLI, LIBYA - JANUARY 17: People gather at the Martyrs' Square to stage a protest against the attacks of Libya's renegade Gen. Khalifa Haftar's troops in Tripoli, Libya on January 17, 2020. Hazem Turkia / Anadolu Agency

Иностранные наемники и борьба за нефть: что мешает примирению в Ливии? 10.12.2020

Иностранное вмешательство - в том числе Турции и России - еще больше осложняет путь к миру в Ливии. Но есть и другие факторы. Подробнее о них DW рассказали эксперты.
09.08.2016 FILE - In this Tuesday, Aug. 9, 2016 file photo, businessman Yevgeny Prigozhin, left, gestures on the sidelines of a summit meeting between Russian President Vladimir Putin and Turkish President Recep Tayyip Erdogan at the Konstantin palace outside St. Petersburg, Russia. USAReally is a case in point. The website was launched in May by the Federal News Agency, part of an empire allegedly run by Putin ally Yevgeny Prigozhin that includes the Internet Research Agency _ the troll factory whose members were indicted by U.S. special investigator Robert Mueller this year. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, file) |

ЕС ввел санкции против Пригожина за действия ЧВК Вагнера в Ливии 15.10.2020

Бизнесмен Евгений Пригожин поддерживает ЧВК Вагнера, бойцы которой сражаются в Ливии против международно признанного правительства, утверждают в Брюсселе.
04.06.2020, Türkei, Ankara: Fayiz Al-Sarradsch, Ministerpräsident der libyschen Übergangsregierung Government of National Accord (GNA) spricht während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Streitkräfte, die mit der von den Vereinten Nationen unterstützten Regierung in Libyen verbündet sind, gaben am Donnerstag bekannt, dass sie die Kontrolle über alle Ausgänge der Hauptstadt wiedererlangt haben und die Außenbezirke der Hauptstadt Tripolis mit einem wichtigen Flughafen kontrollieren, sagte ein Sprecher der Regierungstruppen. Foto: Uncredited/Turkish Presidency/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Премьер Ливии Фаиз Саррадж решил уйти в отставку 16.09.2020

Передача власти от Сарраджа органу исполнительной власти должна состояться до конца октября. До этого момента должны быть сформированы новый президентский совет и правительство.
Protesters angry over the area’s crippling electricity shortages, set fire to tires on Thursday, Sept. 10, 2020 in Benghazi, Libya. Libya’s east-based parliament has convened an emergency meeting to address the eruption of rare protests over dire living conditions across the country’s east. Friday's session of the House of Representatives comes after hundreds of young Libyans flooded the streets of Benghazi and other eastern cities. (Hakeam el-Yamany via AP) |

Правительство на востоке Ливии просит об отставке на фоне протестов 13.09.2020

В Бенгази идут протесты против ухудшения уровня жизни и коррупции. Палата представителей рассмотрит прошение об отставке правительства на востоке Ливии, не признанного международным сообществом.
08.02.2020, Niedersachsen, Wilhelmshaven: Die Fregatte «Hamburg» kehrt nach dem Einsatz im Mittelmeer wieder in den Heimathafen zum Marinestützpunkt Wilhelmshaven zurückgekehrt. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa | Verwendung weltweit

ВМС ФРГ проконтролируют соблюдение оружейного эмбарго по Ливии 28.07.2020

Фрегат "Гамбург" ВМС Германии в рамках операции Irini в Средиземном море будет следить за соблюдением эмбарго СБ ООН на поставки оружия в Ливию. К вероятным нарушителям относят Турцию, Россию и ОАЭ.
TRIPOLI, LIBYA - MAY 18: A view of Al-Watiya airbase occupied by warlord Khalifa Haftar's militias is seen after Libyan army retook it within 'Volcano of Rage' Operation in Tripoli, Libya on May 18, 2020. The move came after the Libyan army destroyed a total of three Russian-made Pantsir-type air defense systems of Haftar supplied by the United Arab Emirates (UAE) in the last 48 hours. A large cache of weapons and ammunition was also seized by the Libyan army. Hazem Turkia / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Ливии неизвестные самолеты атаковали авиабазу 06.07.2020

Ливийское Правительство национального согласия сообщило об атаке иностранной авиации на свою базу. Между тем армия Хафтара взяла ответственность за этот удар на себя.

Hand out file photo dated May 28 2020 of the La Fayette-type frigate (FLF) Courbet sets sail from Toulon naval base for the NATO operation Sea Guardian. NATO will investigate the standoff between the French and Turkish navies in the Mediterranean, the bloc's secretary-general said today, after France accused its NATO ally this week of violating a United Nations arms embargo on Libya. France on Wednesday accused Turkeys navy of harassing its warship, the Courbet, as it tried to inspect a cargo vessel in the eastern Mediterranean suspected of transporting arms to Libya. According to the French Defense Ministry, Turkish frigates carried out radar targeting three times when the Courbet approached the civilian cargo ship. Photo by Simon Ghesquiere/Marine Nationale/Defense via ABACAPRESS.COM |

Конфликт Турции и Франции: как члены НАТО поссорились из-за Ливии 03.07.2020

Споры Турции и Франции после инцидента с их военными кораблями у берегов Ливии обостряются. Париж приостановил участие в миссии НАТО "Морской страж", а Анкара ждет от французов извинений.
Smoke fumes rise above buildings in the Libyan capital Tripoli, during reported shelling by strongman Khalifa Haftar's forces, on May 9, 2020 (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo by MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

Макрон критикует РФ и Турцию за нарушение оружейного эмбарго по Ливии 29.06.2020

Президент Франции в разговоре с российским лидером осудил действия бойцов ЧВК Вагнера в Ливии. Москву не раз обвиняли в участии российских наемников в ливийском конфликте на стороне Халифы Хафтара.
Smoke fumes rise above buildings in the Libyan capital Tripoli, during reported shelling by strongman Khalifa Haftar's forces, on May 9, 2020 (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo by MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

Президент Египта озвучил новую инициативу по прекращению огня в Ливии 06.06.2020

Перемирие в Ливии должно наступить 8 июня, заявил президент Египта ас-Сиси. Его план по решению ливийского конфликта предполагает вывод иностранных военизированных формирований.
Libyan commander Khalifa Haftar gets into a car after a meeting with Greek Foreign Minister Nikos Dendias at the Foreign Ministry in Athens, Greece, January 17, 2020. REUTERS/Costas Baltas

Комментарий: Путин не сдаст Хафтара 01.06.2020

Деньги для Хафтара, перекрашенные самолеты, ЧВК Вагнера - все это демонстрирует, что для Путина контроль над Ливией так же важен, как и операция в Сирии, считает Константин Эггерт.
Maltese police officers close off a road by Malta's Luqa International airport after an Afriqiyah Airways plane from Libya landed at the airport in an apparent hijack, Friday, Dec. 23, 2016. Malta's state television says two hijackers who diverted a Libyan commercial plane to the Mediterranean island nation have threatened to blow it up. (AP Photo/Jonathan Borg) |

Госдепартамент США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии 30.05.2020

Службы безопасности Мальты обнаружили фальшивые ливийские деньги на сумму 1,1 млрд долларов, напечатанные "Гознаком", заявил Госдеп. Заказ поступил от "нелегитимной параллельной инстанции".
(200503) -- BEIJING, May 3, 2020 () -- Fighters of UN-backed Government of National Accord (GNA) run to take cover during clashes with Libyan National Army (LNA) at Ain-Zara front line in Tripoli, Libya, April 2, 2020. (Photo by Amru Salahuddien/) |

США обвиняют Россию в стремлении создать геостратегический плацдарм в Африке 30.05.2020

Переброска российских истребителей в Ливию может помочь Москве создать геостратегический плацдарм в Северной Африке, заявил американский генерал Грегори Хедфилд.
TRIPOLI, LIBYA - MAY 09: Smoke rises after missile attacks of forces of the warlord Khalifa Haftar targeting Mitiga Airport and its surroundings in Tripoli, Libya on May 09, 2020. Hazem Turkia / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Информагентства сообщают о выводе бойцов ЧВК Вагнера из Ливии 25.05.2020

По данным международно признанного Правительства национального согласия, наемников эвакуировали двумя военно-транспортными самолетами. Новый пункт дислокации не называется.

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