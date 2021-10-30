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Хайди Клум

Oct. 30, 2011 - Hollywood, California, U.S. - Heidi Klum's 12th Annual Halloween Party at Tao Nightclub at The Venetian in Las Vegas, NV 10/29/11 2011..HEIDI KLUM(Credit: © Globe-ZUMA

Самые жуткие костюмы супермодели Хайди Клум (фото) 30.10.2021

До пандемии немецкая супермодель Хайди Клум ежегодно отмечала Хэллоуин и устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. Самые яркие (и страшные!) ее костюмы - в этой галерее.
Хайди Клум

Хайди Клум - королева Хэллоуина 29.10.2021

До пандемии немецкая супермодель Хайди Клум ежегодно устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. Самые яркие ее костюмы - в этой галерее.

Интернет под колпаком: для чего на самом деле создают автономный Рунет. DW Новости (01.11.19) 01.11.2019

Изоляция Рунета - это усиление цензуры, уверены правозащитники, которые комментируют закон об автономном интернете, который вступил 1 ноября в силу в России.

Heidi Klum and Tom Kaulitz attend the 2018 amfAR Gala on May 17, 2018 in Cap D'Antibes, France. Photo by Lionel Hahn/ABACAPRESS.COM |

Любовники немецкой топ-модели: чем дальше, тем моложе 18.05.2018

Хайди Клум и гитарист Tokio Hotel впервые официально предстали перед репортерами в качестве пары на нынешнем Каннском кинофестивале. Кем были ее "бывшие"?
ARCHIV - Supermodel Heidi Klum auf dem Catwalk bei der Victoria's Secret Fashion Show in New York (Archivfoto vom 19.11.2009). Heidi Klum hängt die Flügel an den Nagel: Das deutsche Supermodell will einem Bericht der «New York Post» zufolge nach 13 Jahren nicht mehr für «Victoria's Secret» laufen. EPA/Peter Foley +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/E. Foley

Самые-самые женщины Германии 08.03.2016

Влиятельная, спортивная, богатая… К празднику 8 марта DW представляет самых выдающихся женщин Германии.
20.2.2016 Die Miss Germany 2016, Lena Bröder (l) aus Nordwalde (Miss Westdeutschland), bekommt am 20.02.2016 im Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) auf der Bühne von Miss Germany 2015, Olga Hoffmann (r), die Krone aufgesetzt. Foto: Patrick Seeger/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/P. Seeger

Самые-самые женщины Германии 08.03.2016

Влиятельная, спортивная, богатая… К празднику 8 марта DW представляет самых выдающихся женщин Германии.
14.5.2015 *** Bildunterschrift:Heidi Klum reacts with the models Vanessa, Katharina, Anuthida and Ajsa (L-R) during the final of the tv show 'Germany's Next Topmodel' at SAP Arena on May 14, 2015 in Mannheim, Germany.

Немецкое телешоу Хайди Клум было прервано из-за угрозы взрыва бомбы 15.05.2015

Прямой эфир финала телевизионного кастинг-шоу Germany's Next Topmodel был сорван телефонным звонком в концертный зал с угрозой взрыва бомбы. Около 10 тысяч зрителей эвакуированы.
Heidi Klum arrives at the 69th Annual Golden Globe Awards Sunday, Jan. 15, 2012, in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

Хайди Клум ищет платье для церемонии вручения "Эмми" 11.07.2014

Немецкая топ-модель уже во второй раз номинирована на получение престижной премии в категории "лучший ведущий телевизионной передачи".
ARCHIV - Der Modedesigner Wolfgang Joop steht in Berlin vor seinem Geschäft Wunderkind (Archivfoto vom 02.07.2009). Sein Wunderkind gehört wieder ihm: Der Potsdamer Modedesigner Wolfgang Joop (66) ist nach eigenen Angaben alleiniger Gesellschafter des angeschlagenen Modelabels. Er habe die Kaufsumme für die Anteile des Investorenpaares Hans-Joachim und Gisa Sander auf ein Notaranderkonto in Berlin für sie bereitgestellt, teilte Joop am Sonntag (20.03.2011) mit. Foto: Soeren Stache (zu dpa 0656 vom 20.03.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Вольфганг Йооп поможет Хайди Клум найти новую супермодель 06.02.2014

В Германии стартует новый сезон кастинг-шоу "Germany's next Topmodel".
©PHOTOPQR/LE PARISIEN / FREDERIC DUGIT / CANNES / LE 20/05/11 64EME FESTIVAL DU FILM INTERNATIONAL DE CANNES PHOTO : MONTEE DES MARCHES DU FILM THIS MUST BE THE PLACE Claudia Schiffer 64th International Cannes Film Festival

Бывшая топ-модель Клаудиа Шиффер претендует на роль телеведущей 11.04.2013

Известная немецкая топ-модель Клаудиа Шиффер стала одной из главных претенденток на роль ведущей немецкого телеконкурса "Fashion Hero" ("Кумир моды").
Die Moderatorinnen Judith Rakers (M) und Topmodel Sylvie van der Vaart (3.v.r.) stehen am 29.09.2012 in Hamburg bei der Gala zum 125-jährigen Bestehen des HSV mit Models in alten HSV-Trikots auf der Bühne. Foto: Angelika Warmuth/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Немецкие феминистки требуют запретить конкурс Germany's Next Topmodel 27.02.2013

Это реалити-шоу растлевает детей, зарождая у них уже в раннем возрасте стремление походить на топ-моделей, уверена активистка феминистского движения Pinkstinks.
** ARCHIV ** Der franzoesische Schauspieler Gerard Depardieu, aufgenommen am 26. Mai 2006 in Cannes, Frankreich. Am Samstag, 27. Dez. 2008, wird Depardieu 60 Jahre alt. (AP Photo/Laurent Emmanuel) ** zu unserem Korr ** ** FILE ** French actor Gerard Depardieu arrives for the screening of the film Quand J'Etais Chanteur at the 59th international Cannes film festival, southern France, Friday, May 26, 2006. (AP Photo/Laurent Emmanuel)

Исследование: Немцы хотят жить по соседству с Жераром Депардье 13.10.2011

Многие немцы хотели бы жить неподалеку от знаменитостей, если бы сами пользовались известностью. Социологический опрос показал, что больше всего их привлекает соседство с Жераром Депардье, Хайди Клум и Робби Уильямсом.
Омская красавица в немецком шоу-бизнесе: от расцвета до заката...

Омская красавица в немецком шоу-бизнесе: от расцвета до заката... 04.08.2011

Вокруг Яны Беллер, победительницы всенемецкого конкурса моделей, разразился скандал. В нем якобы повинен ее бойфренд. Сама Яна (которая, кстати, родом из России) продолжает грезить о карьере в международном масштабе.
88-58-83: сибирская красота на немецком подиуме

88-58-83: сибирская красота на немецком подиуме 24.06.2011

Победительницей конкурса "Germany’s Next Top-Model 2011" стала уроженка Омска Яна Беллер. 1,73 см, 56 кг, 88-58-83, железная дисциплина, упорство и целеустремленность стали залогом успеха 20-летней красавицы.
Doris Schmidts, Miss Baden-Wuerttemberg, Dritte von links, posiert mit 22 anderen Schoenheiten aus ganz Deutschland bei einer Pressekonferenz am Montag, 9. Februar 2009, im Europapark in Rust. Am 14. Februar 2009 wetteifern die jungen Damen bei den Miss Germany-Wahlen im Europapark darum, wer die Schoenste im ganzen Lande ist. (AP Photo/ Winfried Rothermel) --- Doris Schmidts, Miss Baden-Wuerttemberg, third from left, along with 22 other regional Beauty-Queens from all over Germany poses for a group photo at the Europapark amusement park in Rust, southern Germany, Monday, Feb. 9, 2009. On Saturday, Feb. 14, 2009, they will compete for the title Miss Germany in a beauty contest. (AP Photo/ Winfried Rothermel)

Аня и Вика: постсоветский удар по немецкой красоте 01.04.2010

Скандал на конкурсе моделей Germany's Next Topmodel. Немецкие СМИ смаковали каждую деталь. Главную роль в скандале сыграла участница российского происхождения. Среди конкурсанток есть и красавица родом с Украины.
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Дитер Болен и компания: немецкое ТВ между застоем и отстоем 25.01.2010

Дитер Болен продолжает доканывать певчих конкурса "Германия ищет суперзвезду", Хайди Клум фильтрует девочек, а участники реалити-шоу "Большой брат" все еще дают за собой подсматривать. Тоска...
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