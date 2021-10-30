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До пандемии немецкая супермодель Хайди Клум ежегодно отмечала Хэллоуин и устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. Самые яркие (и страшные!) ее костюмы - в этой галерее.
До пандемии немецкая супермодель Хайди Клум ежегодно устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. Самые яркие ее костюмы - в этой галерее.
Изоляция Рунета - это усиление цензуры, уверены правозащитники, которые комментируют закон об автономном интернете, который вступил 1 ноября в силу в России.
Хайди Клум и гитарист Tokio Hotel впервые официально предстали перед репортерами в качестве пары на нынешнем Каннском кинофестивале. Кем были ее "бывшие"?
Влиятельная, спортивная, богатая… К празднику 8 марта DW представляет самых выдающихся женщин Германии.
Прямой эфир финала телевизионного кастинг-шоу Germany's Next Topmodel был сорван телефонным звонком в концертный зал с угрозой взрыва бомбы. Около 10 тысяч зрителей эвакуированы.
Немецкая топ-модель уже во второй раз номинирована на получение престижной премии в категории "лучший ведущий телевизионной передачи".
В Германии стартует новый сезон кастинг-шоу "Germany's next Topmodel".
Известная немецкая топ-модель Клаудиа Шиффер стала одной из главных претенденток на роль ведущей немецкого телеконкурса "Fashion Hero" ("Кумир моды").
Это реалити-шоу растлевает детей, зарождая у них уже в раннем возрасте стремление походить на топ-моделей, уверена активистка феминистского движения Pinkstinks.
Многие немцы хотели бы жить неподалеку от знаменитостей, если бы сами пользовались известностью. Социологический опрос показал, что больше всего их привлекает соседство с Жераром Депардье, Хайди Клум и Робби Уильямсом.
Вокруг Яны Беллер, победительницы всенемецкого конкурса моделей, разразился скандал. В нем якобы повинен ее бойфренд. Сама Яна (которая, кстати, родом из России) продолжает грезить о карьере в международном масштабе.
Победительницей конкурса "Germany’s Next Top-Model 2011" стала уроженка Омска Яна Беллер. 1,73 см, 56 кг, 88-58-83, железная дисциплина, упорство и целеустремленность стали залогом успеха 20-летней красавицы.
Скандал на конкурсе моделей Germany's Next Topmodel. Немецкие СМИ смаковали каждую деталь. Главную роль в скандале сыграла участница российского происхождения. Среди конкурсанток есть и красавица родом с Украины.
Дитер Болен продолжает доканывать певчих конкурса "Германия ищет суперзвезду", Хайди Клум фильтрует девочек, а участники реалити-шоу "Большой брат" все еще дают за собой подсматривать. Тоска...
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