Исследование: Немцы хотят жить по соседству с Жераром Депардье

Многие немцы хотели бы жить неподалеку от знаменитостей, если бы сами пользовались известностью. Социологический опрос показал, что больше всего их привлекает соседство с Жераром Депардье, Хайди Клум и Робби Уильямсом.