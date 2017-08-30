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Хадж

Ein Überblicksbild zeigt am 29.08.2017 in Mekka (Saudi-Arabien) die al-Masdschid al-Haram-Moschee, die bedeutendste Moschee des Islam, sowie Pilger, die sich um den Kaaba versammeln und diesen umkreisen. Zur mehrtägigen Pilgerfahrt werden wieder Millionen Gläubige im saudi-arabischen Mekka erwartet. Foto: ---/SPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Миллионы мусульман начинают паломничество в Мекку 30.08.2017

Около двух миллионов паломников приехали в Саудовскую Аравию, чтобы совершить хадж.

Хадж в Мекку (10.09.2016) 10.09.2016

Около двух миллионов паломников прибыли в Мекку для совершения хаджа. Во избежание давки власти Саудовской Аравии приняли дополнительные меры безопасности. В прошлом году из-за давки в Мекке погибли почти 2500 человек.
24.09.2015+++ Muslim pilgrims gather around the victims of a stampede in Mina, Saudi Arabia during the annual hajj pilgrimage on Thursday, Sept. 24, 2015. Hundreds were killed and injured, Saudi authorities said. The crush happened in Mina, a large valley about five kilometers (three miles) from the holy city of Mecca that has been the site of hajj stampedes in years past. (AP Photo)

Давка в Мине: рассказ очевидца 25.09.2015

Сотни людей погибли в давке в Мине, близ Мекки, во время совершения хаджа. Очевидец событий в интервью DW рассказывает о произошедшем.

Ядерное оружие США в Германии: а был ли повод для скандала? - DW Новости (24.09.2015) 24.09.2015

США, якобы, намерены разместить в Германии новый вид атомных бомб. Россия заявляет, что в этом случае будет нарушен договор о нераспространении ядерного оружия. Так ли это?
24.09.2015+++ Members of Saudi civil defense try to rescue pilgrims following a crush caused by large numbers of people pushing at Mina, outside the Muslim holy city of Mecca in this handout picture published on Twitter account of the Directorate of the Saudi Civil Defense September 24, 2015. The death toll from the crush of pilgrims on Thursday during the annual Muslim haj in Saudi Arabia has risen to 220, the Saudi civil defence said.REUTERS/Directorate of the Saudi Civil Defense/Handout via ReutersATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. IT WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION WAS PROVIDED SEPARATELY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO SALES.

Близ Мекки в результате давки погибли более 700 человек 24.09.2015

Не менее 700 человек стали жертвами давки, возникшей в ходе хаджа в Мекке. Более 800 человек получили травмы, сообщают власти Саудовской Аравии.
MECCA, SAUDI ARABIA - SEPTEMBER 11: At least 52 worshippers are killed and others injured when storms caused a crane to fall in Mecca's Grand Mosque on Friday, September 11, 2015. Millions of Muslim converge on Mecca to perform the sacred pilgrimage. A huge construction crane buffeted by strong winds collapsed and crashed through the roof of the Grand Mosque in Mecca Friday, the Saudi Arabia Civil Defense reports. Search and rescue teams and medical workers from the Saudi Red Crescent have been sent to the scene. Ozkan Bilgin / Anadolu Agency

Более 100 человек погибли при обрушении крана в Мекке 12.09.2015

Падение крана на главную мечеть в Мекке привело к огромному количеству жертв. Несчастный случай произошел во время совершения паломниками обряда хадж.
This general view shows Muslim pilgrims arriving for a prayer at Mecca's Grand Mosque, home of the cube-shaped Kaaba or 'House of God' that Muslims believe was built by Abraham 4,000 years ago, on September 30, 2014 . Hundreds of thousands of Muslim worshipers started pouring into the holy city for the annual Hajj pilgrimage. This year's Hajj comes as the authorities strive to protect pilgrims from two deadly viruses, Ebola and Middle East Respiratory Syndrome coronavirus or MERS. AFP PHOTO / MOHAMMED AL-SHAIKH (Photo credit should read MOHAMMED AL-SHAIKH/AFP/Getty Images)

Миллионы мусульман совершают паломничество в Мекку 02.10.2014

Ежегодное паломничество в Мекку в Саудовской Аравии начинают миллионы мусульман. По случаю шестидневного хаджа армия Ливии объявила перемирие на всех фронтах.
Kirgististan Maenner.jpg Kyrgyz soldiers ride during a joint Kyrgyz and Russian special forces anti-terrorism exercises in the mountains of the Fergana Valley, Kyrgyzstan, in this Thursday, Oct. 5, 2006 photo. The drill was designed to counter real threats, said Russian Defense Minister Sergei Ivanov, who watched the final phase of the exercise. The overpopulated, impoverished Fergana Valley, which is unevenly split between Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan, has been a breeding ground for Islamic fundamentalism since the 1991. In May, a group of alleged militants attacked Tajik and Kyrgyz border posts in the valley and broke through into Kyrgyz territory, killing nine people. (AP Photo)

Киргизия борется с криминалом и ждет полевых командиров 17.02.2011

Глава аппарата президента Киргизии признал, что в стране мощную силу представляет криминал, а республике грозит "режим полевых командиров". Что это: крик отчаяния или попытка утихомирить оппозицию?
Muslim pilgrims pray on a rocky hill called the Mountain of Mercy, on the Plain of Arafat near Mecca, Saudi Arabia, Tuesday, Dec. 18, 2007. More than two million pilgrims gather at the site of Prophet Muhammad's last sermon 14 centuries ago in a ritual that marks the climax of the annual Muslim pilgrimage where most of them spend the night. (AP Photo/Hasan Sarbakhshian)

Туркменские паломники поедут на Хадж 11.11.2008

24 ноября с самолет с туркменскими паломниками отправится из Ашхабада в Саудовскую Аравию.
Symbolbild Deutsche Presseschau

Вашингтон и Берлин идут в одной упряжке 14.01.2006

Пресса Германии широко обсуждает визит Ангелы Меркель в США, отмечая, что с приходом к власти нового правительства акценты во внешней политике ФРГ существенно сместились.
A Muslim man prays as he sits on the holly Mountain Arafat, near to the holy stone during the Hajj at the Mountain Arafat, near Mecca, on Monday, Feb. 10, 2003. The Hajj pilgrimage peaks Monday with prayers at Mount Arafat, a gentle hill 12 miles southwest of Mecca. The time spent at Mount Arafat is believed to symbolize Judgment Day, when Islam says every person will stand before God and answer for his deeds.(AP Photo/Amel Emric)

Муфтият собрал взносы на хадж 04.01.2006

себе. Более двух тысяч киргизстанцев, которые в этом году желали совершить паломничество в Мекку, в священные для мусульман места попасть так и не смогут.

Хроника Центральной Азии / 4.10.2004 04.10.2004

В Таджикистане начинается кампания по приёму документов от желающих совершить Хадж.
Muslims pray in mosque

Как центрально-азиатские мусульмане отправились на хадж 11.02.2003

Традиция отмечать Курбан-байрам у туркмен зародилась во времена принятия ислама. Однако, помимо обязательного намаза и совершения обряда жертвоприношения Аллаху, они сохранили любопытный обычай доисламской эпохи...
Civil Aviation and Transport Minister Abdul Rahman of the new Interim Government of Afghanistan waves as he boards the first flight of Ariana Airlines for New Delhi in this Jan. 24, 2002 file photo in Kabul, Afghanistan. Rahman was attacked and killed at the Kabul airport by Muslim pilgrims angry over flight delays to the Islamic holy city of Mecca, the interim government confirmed Friday, Feb. 15, 2002. (AP Photo/Bullit Marquez, FILE)Luftfahrtsmimnister

Безумство толпы или заговор? 15.02.2002

Паломники, собиравшиеся совершить хадж, забили до смерти министра транспорта Абдула Рахмана.

Правительство Узбекистана окажет помощь мусульманам, совершающим хадж в Мекку 12.12.2001