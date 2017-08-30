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Около двух миллионов паломников приехали в Саудовскую Аравию, чтобы совершить хадж.
Около двух миллионов паломников прибыли в Мекку для совершения хаджа. Во избежание давки власти Саудовской Аравии приняли дополнительные меры безопасности. В прошлом году из-за давки в Мекке погибли почти 2500 человек.
Сотни людей погибли в давке в Мине, близ Мекки, во время совершения хаджа. Очевидец событий в интервью DW рассказывает о произошедшем.
США, якобы, намерены разместить в Германии новый вид атомных бомб. Россия заявляет, что в этом случае будет нарушен договор о нераспространении ядерного оружия. Так ли это?
Не менее 700 человек стали жертвами давки, возникшей в ходе хаджа в Мекке. Более 800 человек получили травмы, сообщают власти Саудовской Аравии.
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Ежегодное паломничество в Мекку в Саудовской Аравии начинают миллионы мусульман. По случаю шестидневного хаджа армия Ливии объявила перемирие на всех фронтах.
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24 ноября с самолет с туркменскими паломниками отправится из Ашхабада в Саудовскую Аравию.
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себе. Более двух тысяч киргизстанцев, которые в этом году желали совершить паломничество в Мекку, в священные для мусульман места попасть так и не смогут.
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