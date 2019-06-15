 Футболист Булыкин идет на выборы в Мосгордуму в одном округе с Соболь | Новости из Германии о России | DW | 16.06.2019

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Россия

Футболист Булыкин идет на выборы в Мосгордуму в одном округе с Соболь

Бывший нападающий "Локомотива" пообещал избирателям развивать детский и юношеский спорт в Москве. Юрист ФБК Любовь Соболь считает, что кандидатуру Булыкина поддерживает столичная мэрия.

Экс-футболист Дмитрий Булыкин (фото из архива)

Экс-футболист Дмитрий Булыкин (фото из архива)

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборах в Мосгордуму, он будет избираться в 43-м округе Москвы. Об этом Булыкин написал в субботу, 15 июня, на своей странице в Facebook. Незадолго до заявления футболиста о снятии с выборов объявила глава фонда "Вера" Нюта Федермессер, которая намеревалась избираться в том же округе.

Дмитрий Булыкин попросил жителей Арбата, Пресненского района и Хамовников поддержать его кандидатуру. Своей главной задачей Булыкин назвал благоустройство "комфортных, безопасных, и чистых дворов для занятий спортом", а также развитие детского и юношеского спорта в Москве.

Контекст

На примере хода кампании по выборам в Мосгордуму в одном из округов Федор Крашенинников рассуждает о моральных дилеммах современной российской политики. (10.05.2019)

Кандидаты в мэры Москвы представили в Мосгордуме свои предвыборные программы. DW побывала на встрече, для участников которой это была еще одна возможность набрать голоса для преодоления "муниципального фильтра". (27.06.2018)

Помимо футболиста в 43-м округе намерена избираться юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Она считает, что кандидатуру Булыкина поддержит мэрия Москвы - вместо снявшейся с выборов Федермессер. "Булыкин выдвинул свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы… И именно сегодня. Собянин, ну зачем так явно-то, хоть постеснялись бы", - написала юрист ФБК на своей странице в Facebook.

Конфликт Федермессер и Навального

Нюта Федермессер, объявляя о своем выходе из избирательной гонки, заявила, что уступает "тем, кто сильнее", имея в виду Любовь Соболь. "Я вымотана эмоционально и все время болею. Пусть дальше в этом принимают участие те, кто сильнее и закаленнее", - написала учредительница фонда "Вера". Навальный и Соболь, которые ранее призывали Федермессер снять кандидатуру с выборов, приветствовали ее решение.

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    Автор: Сергей Елкин


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Новый политический проект Алексея Навального

Контекст

Российские выборы в карикатурах

Как видит кампанию по выборам президента России и участие в ней кандидатов на главную должность страны карикатурист Сергей Елкин. (12.02.2018)  

Ссылки в интернете

Страница Дмитрия Булыкина в Facebook

Страница Любовь Соболь в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

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