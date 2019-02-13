ФРГ не хватает высококвалифицированных мигрантов

Германия в условиях дигитализации рынка труда должна сделать ставку на прием высококвалифицированных мигрантов.

Это следует из исследования, обнародованного немецким Фондом имени Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung) во вторник, 12 февраля.

В докладе рассматривался ряд сценариев, при которых повсеместное внедрение цифровых технологий модернизирует экономику до уровня 4.0 (для него будет характерно массовое использование киберфизических систем в производстве. - Ред.).

Как подчитали авторы исследования, в долгосрочной перспективе - до 2060 года - потребность в приеме иностранных специалистов высокого уровня достигнет в Германии отметки минимум в 260 тыс. человек в год.

Зазор между реальностью и потребностями

Между тем, как полагают эксперты фонда, нынешняя политика федеральных властей в области миграции не отвечает данным запросам.

"Если посмотреть на основные страны-поставщики соискателей убежища, то почти 65 процентов мигрантов из них задействованы в качестве обслуживающего персонала", - отмечается в отчете.

В 2017 году более чем треть всех прибывших в поисках работы в Германию из стран, не входящих в ЕС, не имела документов, подтверждающих наличие профессии.

В Германию - по "Голубой карте"

Чтобы иммиграция не привела к безработице или к формированию скрытого резерва кадров, которые не удастся задействовать в реальном секторе, необходимо правильным образом скорректировать курс страны в области миграционной политики, резюмируют составители доклада.

Разрешения на пребывание в странах Европы дает, в частности, так назвываемая "Голубая карта" (EU Blue Card). Подать заявку на нее могут квалифицированные специалисты, которые заключают трудовой договор с минимальным годовым доходом в 52000 евро до уплаты налогов. Для редких профессий эта сумма снижена до 40560 евро без учета выплат.

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