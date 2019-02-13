 ФРГ не хватает высококвалифицированных мигрантов | Новости из Германии о Германии | DW | 12.02.2019

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Германия

ФРГ не хватает высококвалифицированных мигрантов

В долгосрочной перспективе потребность в профессиональных кадрах из-за рубежа достигнет в Германии 260 тыс. человек в год, прогнозируют в Фонде Бертельсмана.

Роботы как символ четвертой промышленной революции

Роботы как символ четвертой промышленной революции

Германия в условиях дигитализации рынка труда должна сделать ставку на прием высококвалифицированных мигрантов.

Это следует из исследования, обнародованного немецким Фондом имени Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung) во вторник, 12 февраля.

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Как подчитали авторы исследования, в долгосрочной перспективе - до 2060 года - потребность в приеме иностранных специалистов высокого уровня достигнет в Германии отметки минимум в 260 тыс. человек в год.

Зазор между реальностью и потребностями

Между тем, как полагают эксперты фонда, нынешняя политика федеральных властей в области миграции не отвечает данным запросам.

 "Если посмотреть на основные страны-поставщики соискателей убежища, то почти 65 процентов мигрантов из них задействованы в качестве обслуживающего персонала", - отмечается в отчете.

В 2017 году более чем треть всех прибывших в поисках работы в Германию из стран, не входящих в ЕС, не имела документов, подтверждающих наличие профессии.

В Германию - по "Голубой карте"

Чтобы иммиграция не привела к безработице или к формированию скрытого резерва кадров, которые не удастся задействовать в реальном секторе, необходимо правильным образом скорректировать курс страны в области миграционной политики, резюмируют составители доклада. 

Разрешения на пребывание в странах Европы дает, в частности, так назвываемая "Голубая карта" (EU Blue Card). Подать заявку на нее могут квалифицированные специалисты, которые заключают трудовой договор с минимальным годовым доходом в 52000 евро до уплаты налогов. Для редких профессий эта сумма снижена до 40560 евро без учета выплат.

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  • Кулинария

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  • Вертолет-курьер DHL

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    Почтовые курьеры

    В 2013 году концерн Deutsche Post впервые заявил о возможности доставки писем и бандеролей в труднодоступные районы при помощи мини-вертолетов под названием Paketkopter. Возможно, в ближайшем будущем они полностью заменят привычных почтовых курьеров. Сегодня в Германии в этой сфере задействовано около 700 тысяч человек.

  • Монеты в банке

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Банковские служащие

    Сегодня около полумиллиона немцев трудятся в банках. Согласно прогнозам, большинству из них придется искать новую работу: любые валютные операции роботам под силу.

  • Складское помещение

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    Решение логистических задач на складе тоже доверят машинам.

  • Металлург

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Сварщики

    Робототехника постепенно внедряется и в металлообрабатывающую промышленность. Умные системы избавят людей от опасной и тяжелой работы.

  • Бухгалтерия

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Бухгалтеры

    Последнее место в рейтинге профессий, которые подвергнутся автоматизации, занимают бухгалтеры.

  • Обед в детском саду

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    Незаменимые специалисты

    Помимо списка профессий, находящихся под угрозой роботизации, компания A.T. Kearney составила и рейтинг специалистов, которых машины нверняка не заменят. Воспитатели детского сада, медицинские работники и научные сотрудники могут не беспокоиться: искусственный разум не способен фантазировать и чувствовать.

    Автор: Ксения Сафронова


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Умные машины: с нами против нас?

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Каких профессионалов заменят роботы?

По прогнозам консалтинговой компании A.T. Kearney уже через 20 лет некоторые рабочие места, на которых работают люди, займут роботы. DW выяснила, в каких отраслях искусственный интеллект будет конкурировать с человеком. (16.09.2016)  

Ссылки в интернете

Фонд имени Бертельсмана

Аудио- и видеофайлы по теме

Умные машины: с нами против нас?  

Роботы сыграют в футбол лучше чем люди?  

Робот, который спит с людьми, или что еще показали на IFA  

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