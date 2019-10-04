ФРГ неспособна достичь поставленных целей по климату в 2020 году

Германия сможет достичь поставленные на 2020 год цели по защите климата не ранее 2025 года. Об этом говорится в опубликованных во вторник, 29 октября, результатах исследования, проведенного Немецким институтом экономических исследований (DIW) по заказу международной экологической организации Greenpeace.

Автора провели "приблизительную оценку" влияния на окружающую среду мероприятий принятого недавно немецким правительством так называемого климатического пакета. По их оценкам, это приведет к тому, что в 2020 году выбросы СО2 сократятся на 665 миллионов тонн в сравнении с 1990 годом. В то же время, для достижения поставленной цели по уменьшению выбросов на 40 процентов, необходимо, чтобы эта цифра составила приблизительно 750 миллионов тонн. Ранее 2025 года, отмечается в документе, такие показатели недостижимы.

"С каждым последующим потерянным годом федеральное правительство все больше усложняет путь, который необходимо пройти, чтобы добиться реального сокращения выборсов парниковых газов. Катастрофическая климатическая политика канцлера приносит в жертву будущее грядущих поколений", - прокомментировал результаты исследования эксперт Greenpeace по климату Карстен Шмид (Karsten Smid).

Экологи призвали доработать "климатический пакет" и принять "амбициозный план по защите климата". Необходимо обеспечить, чтобы выбросы CO2 в таких областях, как транспорт, энергетика и сельское хозяйство, год за годом снижались в соответствии с Парижским соглашением по климату. "Также отказ от угольной энергетики должен быть как можно скорее закреплен законом и завершен к 2030 году", - призвали в Greenpeace.

Планы правительства ФРГ

Правительство Германии 16 октября утвердило налоговые изменения, призванные уменьшить эмиссию парниковых газов, вызывающих глобальное потепление на планете. Нововведения, предложенные министерством финансов, предполагают, что поездки на поездах должны стать дешевле, а полеты на самолетах - дороже.

Кроме того, с 2021 года власти намерены установить налог в 10 евро на тонну выбросов углекислого газа в транспортной и строительной сферах. До 2025 года сумма вырастет до 35 евро.

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