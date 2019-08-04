 Французы протестуют против насилия в отношении женщин | Новости из Германии о Европе | DW | 23.11.2019

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Европа

Французы протестуют против насилия в отношении женщин

Жертвами домашнего насилия во Франции в нынешнем году стали 137 женщин, утверждают активисты. Они требуют от властей решительных действий по сдерживанию насилия.

Демонстрация в Париже против насилия в отношении женщин

Демонстрация в Париже против насилия в отношении женщин

В Париже, а также в 30 других городах Франции в субботу, 23 ноября, прошли марши против насилия в отношении женщин, организованные 70 организациями, партиями и общественными объединениями. По данным активистов объедения NousToutes ("Мы все"), на улицы французской столицы вышли около 100 тысяч человек.

Контекст

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В Германии насчитывается около 350 приютов для женщин, которые стали жертвами домашнего насилия. О том, как здесь помогают пострадавшим, читайте в репортаже DW. (10.04.2013)

В 2019 году в стране погибли 116 женщин от рук нынешнего или бывшего партнера, подсчитало агентство AFP. По данным активистов группы Femicides by companions or ex, число жертв достигло 137. В прошлом году, по официальным данным, погибла 121 женщина от домашнего насилия.

После того, как активисты обвинили правительство в бездействии, государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа летом текущего года объявила о проведении круглого стола, на котором обсудят эффективные меры по сдерживанию насилия в отношении женщин. Его результаты - более 40 предложений - правительство намерено объявить 25 ноября.

Демонстрация против насилия в отношении женщин в субботу прошла также в столице Италии Риме. Поводом стало совершенное днем ранее убийство 30-летней женщины ее любовником в Палермо. По данным СМИ, жертвами домашнего насилия в Италии в этом году стали уже 94 женщины.

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    Автор: Никита Баталов


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