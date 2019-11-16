 Франция выступает за усиление взаимной военной помощи в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 16.11.2019

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Европа

Франция выступает за усиление взаимной военной помощи в ЕС

Франция предлагает возложить на Европейскую службу иностранных дел роль "координационного центра" в вопросах оказания помощи в случае нападения на одно из государств ЕС.

Нашивка военнослужащего Франции

Французское правительство выступило за усиление статьи Договора о Европейском Союзе, касающейся взаимной военной помощи. Как сообщает в субботу, 16 ноября, немецкая газета Welt am Sonntag, Париж хотел бы сделать ЕС более независимым от обороны НАТО.

В рабочих документах французского правительства, на которые ссылается издание, речь идет об улучшении применимости договора, чтобы гарантировать, "что каждая страна Евросоюза, вне зависимости от величины ее военной или дипломатической структуры, смогла своевременно и беспрепятственно привести в действие механизм, заложенный в статье 42.7".  Она в свою очередь гласит: "В случае нападения на одно из государств другие члены Союза оказывают ему любую, находящуюся в их власти, помощь и поддержку".

Контекст

Представитель германского правительства приветствовал ряд инициатив Елисейского дворца, включая создание единого европейского Совета безопасности и укрепление оборонной политики ЕС. (06.03.2019)

Резкая критика Эмманюэля Макрона в адрес президента США справедлива, однако Трамп и Америка - это не одно и то же, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Томас Гучкер. (08.11.2019)

В частности, согласно документу, Франция предлагает возложить на Европейскую службу иностранных дел роль "координационного центра" в вопросах оказания помощи в случае нападения на одно из государств ЕС. Предлагается также во время совместных учений по преодолению кризисных ситуаций определить слабые места и пересмотреть сферу действия статьи. К примеру, необходимо уточнить должна ли оказываться помощь при массированных кибератаках или применении так называемых гибридных методов ведения войны.

Применялась лишь единожды

Статья о взаимной военной помощи в ЕС применялась до сегодняшнего дня лишь единожды - после теракта в Париже в 2015 году, напоминает агентство dpa. Германия после это значительно активнее включилась в борьбу с джихадистами из террористической организации "Исламское государство" в Сирии и Ираке, предоставив к услугам коалиции многоцелевые самолеты Tornado.

Как отмечает dpa, последние инициативы Франции по поводу укрепления общеевропейской безопасности логически вытекают из недавнего резкого высказывания президента страны Эмманюэля Макрона в адрес НАТО. В интервью журналу The Economist он охарактеризовал нынешнее состояние альянса как "смерть мозга" и заявил об отсутствии координации в принятии важных стратегических решений. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel)  подчеркнула, что не разделяет позицию французского лидера.

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    Автор: Михаил Бушуев


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