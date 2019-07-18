Франкфуртский автосалон-2019: машины класса "люкс" уже не в моде

12 сентября во Франкфурте-на-Майне для широкой публики открылся международный автосалон IAA. В отличие от предыдущих лет, на нем представлены главным образом компактные модели и электрокары.
Презентация на автосалоне новой машины всегда сопровождается неким шоу. Но в последнее время в его зрелищность инвестируют куда меньше, чем раньше, - гораздо больше внимания уделяется экологичности новой модели. На Франкфуртском автосалоне 2019 повсюду только и слышны разговоры о защите окружающей среды, изменении климата, устойчивости и климатически нейтральном производстве. И это - не единственное отличие от автомобильных выставок прошлых лет.
Взять, к примеру, Mercedes-Benz. Раньше концерн презентовал свои автомобили на двух этажах в выставочном комплексе Франкфуртской ярмарки. В этом году площадка Mercedes-Benz на треть меньше. Более того: там практически нет машин - их заменили огромные мультимедийные экраны для демонстрации различных концепций мобильности. А сами машины припаркованы в вестибюле павильона.
Еще более радикальные изменения претерпел павильон BMW: баварскому автопроизводителю, еще два года назад занимавшему целый выставочный зал, на этот раз понадобилось не только в три раза меньше территории - он еще и делит ее с Jaguar, Land Rover, Hyundai и другими фирмами.
Автосалон IAA выходит из моды?
В этом году от участия в автосалоне IAA решили отказаться более 30 крупных автомобильных концернов. На выставке отсутствуют практически все автомобили класса люкс. Peugeot уступил сцену своему немецкому филиалу Opel, а единственным японским автопроизводителем на Франкфуртской выставке стала Honda. Значит ли это, что идея классического автосалона изжила себя? Неужели IAA постигнет та же участь, что и некогда крупнейшую выставку информационных технологий CeBIT, которая в прошлом году проводилась в последний раз?
"Концепция автосалона и презентации автопроизводителей должны измениться. Я думаю, что дни ярмарки IAA в ее нынешнем виде действительно подходят к концу", - говорит в беседе с DW Юрген Пипер (Jürgen Pieper), автомобильный эксперт банка Metzler.
Автосалону нужен новый формат и новые идеи, уверен Пипер. "Честно говоря, меня всегда раздражало то, что автопроизводители представляют в выставочных залах всю линейку своей продукции, которая совсем необязательно интересует посетителей выставки. Те, кто приходят на автосалон, прежде всего, хотят узнать о новых веяниях и новых трендах - и именно на этом, прежде всего, следует сконцентрироваться автоконцернам", - уверен эксперт.
Вместо машины - велосипед и электросамокат
В Объединении немецкой автомобильной промышленности (VDA), организующем автосалон IAA, похоже, осознали эту проблему и ищут пути ее решения. Разумеется, в VDA не хотят, чтобы Франкфурт-на-Майне постигла судьба Детройта. От участия в некогда ведущем автошоу Северной Америки в последние годы отказались немало ведущих автомобильных производителей: в поисках новых форматов они предпочли демонстрировать свои новинки на проходящей в то же время выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. В 2020 году Детройтский автосалон предпримет последнюю попытку вернуть былые позиции и перенесет выставку с января на июнь.
"Автосалона как такового, состоящего лишь из презентации продукции и демонстрации технологий, сегодня уже недостаточно, чтобы дать ответы на вызовы будущего", - говорит глава VDA Бернхард Маттес (Bernhard Mattes), бывший шеф немецкого филиала автоконцерна Ford. Ведь автомобиль - это лишь один из видов мобильности будущего.
"Сегодня совсем не обязательно передвигаться по городу на машине: велосипед, электросамокат или даже автобус зачастую могут стать куда более удобным средством передвижения", - говорит Маттес в беседе c DW. Поэтому задача автопроизводителей - существенно повысить эффективность своей продукции, и, по словам Маттеса, именно над этим они сейчас и работают. Автосалон IAA, где, по его мнению, должны быть представлены последние достижения и разработки автопроизводителей, он называет "платформой для мероприятий по презентации мобильности будущего" и надеется, что этот формат станет темой для самого широкого обсуждения в обществе. "Я уверен, что эта концепция окажется жизнеспособной", - говорит Маттес.
Электрокар ID.3 от Volkswagen - начало новой эры?
Если в прошлом масштаб и престиж автосалона определялись количеством представленных на нем новинок, то сегодня таким показателем является число электромобилей. В данный момент эта отрасль переживает не лучшие времена - не в последнюю очередь из-за замедления темпов роста мировой экономики. По прогнозам экспертов, в 2019 году продажи "зеленых" автомобилей по всему миру упадут как минимум на 4 процента, а в Китае, который является мировым лидером рынка электрокаров, - на целых 7 процентов.
В Volkswagen, однако, не хотят мириться с этой тенденцией. Накануне открытия Франкфуртского автосалона немецкий концерн презентовал свою первую серийную модель электрокара ID.3. Ее появление должно ознаменовать начало новой эры, как это некогда произошло с такими популярными моделями, как "Жук" и Golf.
На новую модель VW уже поступило 30 000 предзаказов, не без гордости отмечает глава концерна Херберт Дис (Herbert Diess): "Уверен, что многие клиенты сделают свой выбор в пользу ID.3. Это наилучший вариант для всех тех, кто не проезжает каждый день по нескольку сотен километров, чей годовой пробег составляет менее 50-60 тысяч км и кому не нужен громадный автомобиль".
"Зеленые" авто вместо дизельных двигателей
Делая ставку на "зеленые" авто, Volkswagen, помимо прочего, пытается преодолеть последствия "дизельного скандала", разразившегося в 2015 году. Тогда власти США выяснили, что немецкий концерн сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей.
Херберт Дис подчеркивает, что скандал стал серьезным ударом не только для самого Volkswagen, но и для автомобильной промышленности в целом. "Своими действиями мы нанесли огромный ущерб (клиентам - Ред.) во всем мире - не только в Америке, но и в Европе. Последние четыре года мы делаем все возможное, чтобы это исправить", - заверяет он.
В данный момент Volkswagen инвестирует в разработку электромобилей миллиарды евро и строит целые заводы по их производству. К примеру, в ноябре 2019 года один из них откроется в саксонском городе Цвиккау.
А вот у китайского стартапа Byton, основанного бывшими менеджерами BMW, всего один завод и капитал в пределах 500 млн евро. Несмотря на это, Byton планирует составить конкуренцию традиционным производителям. По словам президента компании Даниэля Кирхерта (Daniel Kirchert), новый завод в городе Нанкине уже практически построен, а в ноябре должно быть запущено производство первой серийной модели - электрокроссовера M-Byte. Летом 2020 года ее можно будет приобрести в Китае, а еще через год - в Европе и США.
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram
Смотрите также: