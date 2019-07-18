 Франкфуртский автосалон-2019: машины класса ″люкс″ уже не в моде | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 12.09.2019

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Германия

Франкфуртский автосалон-2019: машины класса "люкс" уже не в моде

12 сентября во Франкфурте-на-Майне для широкой публики открылся международный автосалон IAA. В отличие от предыдущих лет, на нем представлены главным образом компактные модели и электрокары.

Глава концерна Volkswagen Херберт Дис за рулем нового серийного электрокара ID.3

Глава концерна Volkswagen Херберт Дис за рулем нового серийного электрокара ID.3

Презентация на автосалоне новой машины всегда сопровождается неким шоу. Но в последнее время в его зрелищность инвестируют куда меньше, чем раньше, - гораздо больше внимания уделяется экологичности новой модели. На Франкфуртском автосалоне 2019 повсюду только и слышны разговоры о защите окружающей среды, изменении климата, устойчивости и климатически нейтральном производстве. И это - не единственное отличие от автомобильных выставок прошлых лет.

Взять, к примеру, Mercedes-Benz. Раньше концерн презентовал свои автомобили на двух этажах в выставочном комплексе Франкфуртской ярмарки. В этом году площадка Mercedes-Benz на треть меньше. Более того: там практически нет машин - их заменили огромные мультимедийные экраны для демонстрации различных концепций мобильности. А сами машины припаркованы в вестибюле павильона.

Презентация на автосалоне новых моделей Mercedes-Benz

Презентация на автосалоне новых моделей Mercedes-Benz

Еще более радикальные изменения претерпел павильон BMW: баварскому автопроизводителю, еще два года назад занимавшему целый выставочный зал, на этот раз понадобилось не только в три раза меньше территории - он еще и делит ее с Jaguar, Land Rover, Hyundai и другими фирмами.

Автосалон IAA выходит из моды?

В этом году от участия в автосалоне IAA решили отказаться более 30 крупных автомобильных концернов. На выставке отсутствуют практически все автомобили класса люкс. Peugeot уступил сцену своему немецкому филиалу Opel, а единственным японским автопроизводителем на Франкфуртской выставке стала Honda. Значит ли это, что идея классического автосалона изжила себя? Неужели IAA постигнет та же участь, что и некогда крупнейшую выставку информационных технологий CeBIT, которая в прошлом году проводилась в последний раз?

"Концепция автосалона и презентации автопроизводителей должны измениться. Я думаю, что дни ярмарки IAA в ее нынешнем виде действительно подходят к концу", - говорит в беседе с DW Юрген Пипер (Jürgen Pieper), автомобильный эксперт банка Metzler.

Электромобиль BMW Vision iNEXT

Электромобиль BMW Vision iNEXT

Автосалону нужен новый формат и новые идеи, уверен Пипер. "Честно говоря, меня всегда раздражало то, что автопроизводители представляют в выставочных залах всю линейку своей продукции, которая совсем необязательно интересует посетителей выставки. Те, кто приходят на автосалон, прежде всего, хотят узнать о новых веяниях и новых трендах - и именно на этом, прежде всего, следует сконцентрироваться автоконцернам", - уверен эксперт.

Вместо машины - велосипед и электросамокат

В Объединении немецкой автомобильной промышленности (VDA), организующем автосалон IAA, похоже, осознали эту проблему и ищут пути ее решения. Разумеется, в VDA не хотят, чтобы Франкфурт-на-Майне постигла судьба Детройта. От участия в некогда ведущем автошоу Северной Америки в последние годы отказались немало ведущих автомобильных производителей: в поисках новых форматов они предпочли демонстрировать свои новинки на проходящей в то же время выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. В 2020 году Детройтский автосалон предпримет последнюю попытку вернуть былые позиции и перенесет выставку с января на июнь.

На Франкфуртском автосалоне-2019

На Франкфуртском автосалоне-2019

"Автосалона как такового, состоящего лишь из презентации продукции и демонстрации технологий, сегодня уже недостаточно, чтобы дать ответы на вызовы будущего", - говорит глава VDA Бернхард Маттес (Bernhard Mattes), бывший шеф немецкого филиала автоконцерна Ford. Ведь автомобиль - это лишь один из видов мобильности будущего.

"Сегодня совсем не обязательно передвигаться по городу на машине: велосипед, электросамокат или даже автобус зачастую могут стать куда более удобным средством передвижения", - говорит Маттес в беседе c DW. Поэтому задача автопроизводителей - существенно повысить эффективность своей продукции, и, по словам Маттеса, именно над этим они сейчас и работают. Автосалон IAA, где, по его мнению, должны быть представлены последние достижения и разработки автопроизводителей, он называет "платформой для мероприятий по презентации мобильности будущего" и надеется, что этот формат станет темой для самого широкого обсуждения в обществе. "Я уверен, что эта концепция окажется жизнеспособной", - говорит Маттес.

Электрокар ID.3 от Volkswagen - начало новой эры?

Электрокар ID.3 от Volkswagen

Электрокар ID.3 от Volkswagen

Если в прошлом масштаб и престиж автосалона определялись количеством представленных на нем новинок, то сегодня таким показателем является число электромобилей. В данный момент эта отрасль переживает не лучшие времена - не в последнюю очередь из-за замедления темпов роста мировой экономики. По прогнозам экспертов, в 2019 году продажи "зеленых" автомобилей по всему миру упадут как минимум на 4 процента, а в Китае, который является мировым лидером рынка электрокаров, - на целых 7 процентов.

В Volkswagen, однако, не хотят мириться с этой тенденцией. Накануне открытия Франкфуртского автосалона немецкий концерн презентовал свою первую серийную модель электрокара ID.3. Ее появление должно ознаменовать начало новой эры, как это некогда произошло с такими популярными моделями, как "Жук" и Golf.

Электрокроссовер M-Byte

Электрокроссовер M-Byte

На новую модель VW уже поступило 30 000 предзаказов, не без гордости отмечает глава концерна Херберт Дис (Herbert Diess): "Уверен, что многие клиенты сделают свой выбор в пользу ID.3. Это наилучший вариант для всех тех, кто не проезжает каждый день по нескольку сотен километров, чей годовой пробег составляет менее 50-60 тысяч км и кому не нужен громадный автомобиль".

"Зеленые" авто вместо дизельных двигателей

Контекст

Проблемы BMW, Daimler и Volkswagen во многом характерны для всей мировой автомобильной промышленности: переход на электромобили стоит дорого, а продажи падают, особенно в Китае. (18.07.2019)

Доля электрокаров в общем объеме производимых концерном автомобилей к 2030 году должна составить не менее 40 процентов. (12.03.2019)

Электромобили составили 31% всех новых машин, проданных в Норвегии в 2018 году. Это самый высокий показатель в мире. У маленькой страны амбициозная цель - к 2025 году полностью отказаться от бензиновых двигателей. (25.01.2019)

На долю России приходится около 0,06% всех электромобилей в мире - 722 из 1,26 млн единиц. За семь месяцев этого года в стране было куплено лишь 38 таких авто. DW разбиралась в причинах. (15.09.2016)

Делая ставку на "зеленые" авто, Volkswagen, помимо прочего, пытается преодолеть последствия "дизельного скандала", разразившегося в 2015 году. Тогда власти США выяснили, что немецкий концерн сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. 

Херберт Дис подчеркивает, что скандал стал серьезным ударом не только для самого Volkswagen, но и для автомобильной промышленности в целом. "Своими действиями мы нанесли огромный ущерб (клиентам - Ред.) во всем  мире  - не только в Америке, но и в Европе. Последние четыре года мы делаем все возможное, чтобы это исправить", - заверяет он.

В данный момент Volkswagen инвестирует в разработку электромобилей миллиарды евро и строит целые заводы по их производству. К примеру, в ноябре 2019 года один из них откроется в саксонском городе Цвиккау.

А вот у китайского стартапа Byton, основанного бывшими менеджерами BMW, всего один завод и капитал в пределах 500 млн евро. Несмотря на это, Byton планирует составить конкуренцию традиционным производителям. По словам президента компании Даниэля Кирхерта (Daniel Kirchert), новый завод в городе Нанкине уже практически построен, а в ноябре должно быть запущено производство первой серийной модели - электрокроссовера M-Byte. Летом 2020 года ее можно будет приобрести в Китае, а еще через год - в Европе и США.

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    Автор: Наталия Королева


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