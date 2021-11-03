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Фрайбург вошел в топ-3 городов по версии Lonely Planet, куда нужно отправиться в 2022 году. Куда пойти в первую очередь, когда это станет возможным?
Фрайбург в топ-3 городов по версии Lonely Planet, куда нужно отправиться в 2022 году. Куда пойти в первую очередь?
Туристическое издательство Lonely Planet опубликовало свой новый путеводитель по самым интересным местам на следующий год. Немецкий Фрайбург попал в топ-3 городов, которые надо посетить в 2022 году!
В августе у нас появился повод заглянуть во Фрайбургский кафедральный собор - и мы этим поводом, конечно же, прямо сейчас воспользуемся.
Во Фрайбурге на юго-западе Германии хотят в качестве эксперимента ввести лимит скорости движения по улицам города - 30 км/ч. Градоначальник уже обратился с этим предложением к министру транспорта Германии.
Колокольню этого готического собора - Фрайбургского мюнстера в Германии - называют самой красивой башней христианства.
Этот древний готический храм находится в городе Фрайбург-им-Брайсгау в земле Баден-Вюртемберг на границе региона Шварцвальд.
Несколько мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку во Фрайбурге, по этому делу арестованы семь граждан Сирии и один немец.
Жители баден-вюртембергского города Фрайбург-им-Брайсгау ждали этого события больше десяти лет.
Дело об убийстве 19-летней студентки во Фрайбурге вызвало в ФРГ большой резонанс. Прокуратура завершила расследование и предъявила обвинение предполагаемому беженцу из Афганистана Хусейну К.
Жестокое убийство студентки, в котором подозревают беженца из Афганистана, всколыхнуло Германию. На фоне упреков в замалчивании СМИ наперебой обсуждают преступность среди мигрантов.
По делу о резонансном убийстве студентки на юге ФРГ задержан подозреваемый - беженец из Афганистана. В СМИ и социальных сетях вспыхнула дискуссия об освещении таких преступлений.
17-летний беженец подозревается в убийстве студентки. В немецких соцсетях вспыхнула дискуссия о мигрантах. Политики призывают воздерживаться от огульного обвинения всех беженцев.
Из-за жалоб на сексуальные домогательства в немецком городе Фрайбурге беженцам запретили посещать клубы, а в Борнхайме - бассейн. Однако законно ли это? DW разбиралась в ситуации.
Германия как специальность: для студентов Российского государственного гуманитарного университета и Фрайбургского университета это давно уже реальность.
Выбираете немецкий вуз? Раньше ориентиром служили рейтинги университетов. Правда, не всегда объективные. Научный совет Германии предложил свой подход к оценке учебных заведений.
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