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Фрайбург

Schwabentor und Altstadt, Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Почему вам нужно побывать в немецком Фрайбурге (фотогалерея) 03.11.2021

Фрайбург вошел в топ-3 городов по версии Lonely Planet, куда нужно отправиться в 2022 году. Куда пойти в первую очередь, когда это станет возможным?
Schwabentor und Altstadt, Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Что посмотреть во Фрайбурге 03.11.2021

Фрайбург в топ-3 городов по версии Lonely Planet, куда нужно отправиться в 2022 году. Куда пойти в первую очередь?
Best of Städte: Freiburg im Breisgau, Platz 3 Aerial of Freiburg im Breisgau city, as seen from Freiburg Cathedral.

Город, который вы должны увидеть в Германии (когда закончится пандемия) 29.10.2021

Туристическое издательство Lonely Planet опубликовало свой новый путеводитель по самым интересным местам на следующий год. Немецкий Фрайбург попал в топ-3 городов, которые надо посетить в 2022 году!
Menschen stehen auf dem Freiburger Münsterplatz vor dem Münster. Das Freiburger Münster ist formell eine Kathedrale, da Freiburg seit dem Jahr 1827 Bischofssitz ist. Die Erzdiözese Freiburg wurde am 16. August 1821 von Papst Pius VII. durch die Bulle «Provida solersque» formell errichtet. +++ dpa-Bildfunk +++

Фрайбургский мюнстер - шедевр готической архитектуры (фото) 19.08.2021

В августе у нас появился повод заглянуть во Фрайбургский кафедральный собор - и мы этим поводом, конечно же, прямо сейчас воспользуемся.

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Во Фрайбурге хотят ограничить скорость езды по городу 30 км/ч 05.12.2020

Во Фрайбурге на юго-западе Германии хотят в качестве эксперимента ввести лимит скорости движения по улицам города - 30 км/ч. Градоначальник уже обратился с этим предложением к министру транспорта Германии.
dpatopbilder - 21.07.2020, Baden-Württemberg, Freiburg im Breisgau: Ein Steinmetz und ein Industriekletterer klettern an der Innenseite des Turms des Freiburger Münster entlang und prüfen das Gestein. Die Steinmetze der Münsterbauhütte überprüfen das Gestein des Freiburger Münster in bis zu 116 Metern Höhe auf Risse, Abspaltungen und andere Schäden, die möglicherweise die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen oder durch herabfallende Bruchstücke Passanten auf dem Münsterplatz verletzen könnten. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa | Verwendung weltweit

Каменотесы-скалолазы обследуют готическую колокольню (фото) 25.07.2020

Колокольню этого готического собора - Фрайбургского мюнстера в Германии - называют самой красивой башней христианства.

Der gotische Turm des Muensters in Freiburg. Der 116 Meter hohe filigran durchbrochene Muensterturm gilt als einer der Hoehepunkte gotischer Baukunsrt in Deutschland. Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

Достопримечательности Германии: Самая красивая башня христианства (фото) 08.01.2020

Этот древний готический храм находится в городе Фрайбург-им-Брайсгау в земле Баден-Вюртемберг на границе региона Шварцвальд.

29.10.2018, Baden-Württemberg, Freiburg: Demonstranten halten in der Innenstadt nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen mit einem Plakat mit der Aufschrift Nein zu sexueller Gewalt! Nein zu jeglicher Gewalt! Nein zu Stigmatisierung!. Die Stadt erwartet Demonstrationen mit wahrscheinlich mehreren Hundert Teilnehmern. Die AfD rief zu einer Versammlung auf, mehrere Gruppen planten eine Gegendemonstration und eine Kundgebung, um vor einer Instrumentalisierung des Verbrechens zu warnen. Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

После изнасилования 18-летней девушки во Фрайбурге прошли протесты 29.10.2018

Несколько мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку во Фрайбурге, по этому делу арестованы семь граждан Сирии и один немец.
dpatopbilder - 13.10.2018, Baden-Württemberg, Freiburg: Der Turm des Freiburger Münsters strahlt zum Turmfinale in verschiedenen Farben.Nach zwölf Jahren wurden alle Baugerüste entfernt. Zehn Steinmetze hatten zuletzt an der Sanierung des Turms gearbeitet. Rund zwölf Millionen Euro wurden nach Angaben der Münsterbauhütte in Freiburg für die Sanierung des Turmes verwendet. Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

12 миллионов евро на "самую красивую башню христианского мира" (фото) 19.10.2018

Жители баден-вюртембергского города Фрайбург-им-Брайсгау ждали этого события больше десяти лет.
Reporter und Fokus Europa zum Mord an der 19jährigen Studentin Maria L. in Freiburg und einem mutmaßlichen afghanischen Täter. 09.12.2016 / Freiburg+++ : Blumen, Herz, Zettel an Baumstamm

В Германии беженцу предъявлено обвинение в убийстве студентки 30.03.2017

Дело об убийстве 19-летней студентки во Фрайбурге вызвало в ФРГ большой резонанс. Прокуратура завершила расследование и предъявила обвинение предполагаемому беженцу из Афганистана Хусейну К.

31.12.2015 *** ARCHIV - Zahlreiche Menschen sind am 31.12.2015 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs zu sehen. In der Silvesternacht waren am Kölner Hauptbahnhof Frauen sexuell belästigt und augeraubt worden. Am 18. März setzt der Parlamentarische Untersuchungsausschuss «Silvesternacht» im NRW-Landtag in Düsseldorf seine Zeugenvernehmungen fort. Foto: Markus Böhm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/M. Boehm

Было ли табу? Как в Германии обсуждают преступность среди беженцев 17.12.2016

Жестокое убийство студентки, в котором подозревают беженца из Афганистана, всколыхнуло Германию. На фоне упреков в замалчивании СМИ наперебой обсуждают преступность среди мигрантов.
Blumen sind am 18.10.2016 mit einem Absperrband der Polizei an einem Baum in Freiburg (Baden-Württemberg) befestigt. Im Fall der getöteten Studentin, die am 16.10.2016 an der Dreisam aufgefunden wurde, gibt es nach Polizeiangaben noch keine heiße Spur. Foto: Patrick Seeger/dpa | Verwendung weltweit

Тонкая грань: убийство студентки в ФРГ, спор о беженцах и роль СМИ 05.12.2016

По делу о резонансном убийстве студентки на юге ФРГ задержан подозреваемый - беженец из Афганистана. В СМИ и социальных сетях вспыхнула дискуссия об освещении таких преступлений.
21.10.2016 *** Blumen und Kerzen stehen am 21.10.2016 in Freiburg (Baden-Württemberg) vor einem Baum an der Dreisam. Dort wurde am 16.10.2016 eine getötete Studentin aufgefunden. Im dem Fall setzt die Polizei auf die Auswertung der am Tatort gefundenen Spuren. Aus der Bevölkerung seien rund 100 Hinweise eingegangen, teilten die Ermittler am Freitag mit. Die Polizei habe zudem rund 200 mögliche Zeugen vernommen. Foto: Patrick Seeger/dpa (zu dpa «Getötete Studentin - Polizei bittet erneut um Hinweise» vom 21.10.2016) |

Задержание подозреваемого в убийстве беженца обострило дебаты о миграции в ФРГ 05.12.2016

17-летний беженец подозревается в убийстве студентки. В немецких соцсетях вспыхнула дискуссия о мигрантах. Политики призывают воздерживаться от огульного обвинения всех беженцев.
Junge Menschen stehen am 21.10.2012 in der Innenstadt von Freiburg vor einer Diskothek und wartenauf Einlaß. Foto: Patrick Seeger Copyright: picture-alliance/dpa/P. Seeger

Беженцам вход воспрещен: меры безопасности или дискриминация? 28.01.2016

Из-за жалоб на сексуальные домогательства в немецком городе Фрайбурге беженцам запретили посещать клубы, а в Борнхайме - бассейн. Однако законно ли это? DW разбиралась в ситуации.
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Международное литературоведение: программа для германистов 19.05.2015

Германия как специальность: для студентов Российского государственного гуманитарного университета и Фрайбургского университета это давно уже реальность.
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Общая победа: оценкой немецких вузов занялись ученые 08.01.2014

Выбираете немецкий вуз? Раньше ориентиром служили рейтинги университетов. Правда, не всегда объективные. Научный совет Германии предложил свой подход к оценке учебных заведений.
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