Что посмотреть во Фрайбурге

Новая ратуша - главное не запутаться

Интересный факт: во Фрайбурге есть сразу несколько ратуш. Это здание открыли в 2017 году после продолжительного ремонта. Еще один факт: новая ратуша на самом деле старше старой ратуши. Новейшую ратушу строят с 2014 года, за счет солнечных панелей она будет вырабатывать больше энергии, чем нужно зданию.