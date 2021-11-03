Что посмотреть во Фрайбурге

Фрайбург в топ-3 городов по версии Lonely Planet, куда нужно отправиться в 2022 году. Куда пойти в первую очередь?
Мюнстер
Главная достопримечательность города - фрайбургский мюнстер. Он был заложен в 1200 году. Спустя 313 лет строительство закончили. Это одно из немногих строений во Фрайбурге, которое сохранилось после Второй мировой войны.
Встретить рассвет на одном из холмов
Фрайбург - город, окруженный холмами. Даже если вы не особо любите хайкинг, то полюбоваться видом на город точно стоит. На многие холмы можно забраться достаточно быстро и просто.
Новая ратуша - главное не запутаться
Интересный факт: во Фрайбурге есть сразу несколько ратуш. Это здание открыли в 2017 году после продолжительного ремонта. Еще один факт: новая ратуша на самом деле старше старой ратуши. Новейшую ратушу строят с 2014 года, за счет солнечных панелей она будет вырабатывать больше энергии, чем нужно зданию.
Побывать в экологичном квартале
Фрайбург - очень экологичный город, где существует много "зеленых" инициатив. Одна из них - Ваубан (Vauban). Это квартал с крышами-накопителями дождевой воды и солнечными панелями на каждом здании. Здесь проживает более 5000 человек.
Посмотреть на университетскую библиотеку
Это футуристическое здание в центре старинного города сложно не заметить. Во время строительства мнения жителей города разделились: одни обрадовались такому современному зданию, другие называли "огромным пароходом". В любом случае, библиотеку стоит увидеть, чтобы составить собственное впечатление.
Покататься на аттракционах
В получасе езды от Фрайбурга находится самый крупный парк развлечений в Германии Europapark. Вся территория разделена на страны, в числе которых есть и Россия.
Выпить вина
Выполнив все пункты программы, можно спокойно отправиться в одну из виноделен в окрестностях Фрайбурга. Баден считается самым южным винодельческим регионом Германии. Что попробовать? Пино нуар, Дорфельдер, Регент, Рислинг.
Мюнстер
Главная достопримечательность города - фрайбургский мюнстер. Он был заложен в 1200 году. Спустя 313 лет строительство закончили. Это одно из немногих строений во Фрайбурге, которое сохранилось после Второй мировой войны.
Встретить рассвет на одном из холмов
Фрайбург - город, окруженный холмами. Даже если вы не особо любите хайкинг, то полюбоваться видом на город точно стоит. На многие холмы можно забраться достаточно быстро и просто.
Новая ратуша - главное не запутаться
Интересный факт: во Фрайбурге есть сразу несколько ратуш. Это здание открыли в 2017 году после продолжительного ремонта. Еще один факт: новая ратуша на самом деле старше старой ратуши. Новейшую ратушу строят с 2014 года, за счет солнечных панелей она будет вырабатывать больше энергии, чем нужно зданию.
Побывать в экологичном квартале
Фрайбург - очень экологичный город, где существует много "зеленых" инициатив. Одна из них - Ваубан (Vauban). Это квартал с крышами-накопителями дождевой воды и солнечными панелями на каждом здании. Здесь проживает более 5000 человек.
Посмотреть на университетскую библиотеку
Это футуристическое здание в центре старинного города сложно не заметить. Во время строительства мнения жителей города разделились: одни обрадовались такому современному зданию, другие называли "огромным пароходом". В любом случае, библиотеку стоит увидеть, чтобы составить собственное впечатление.
Покататься на аттракционах
В получасе езды от Фрайбурга находится самый крупный парк развлечений в Германии Europapark. Вся территория разделена на страны, в числе которых есть и Россия.
Выпить вина
Выполнив все пункты программы, можно спокойно отправиться в одну из виноделен в окрестностях Фрайбурга. Баден считается самым южным винодельческим регионом Германии. Что попробовать? Пино нуар, Дорфельдер, Регент, Рислинг.