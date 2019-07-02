Фон дер Ляйен и Ко.: что будут означать для России новые лица во главе ЕС

По итогам трехдневного саммита ЕС в Брюсселе, завершившегося 2 июля, стало ясно, кто может возглавить Евросоюз на следующие пять лет. DW разбиралась, чего ждать России от этих политиков.



Министр обороны ФРГ на пути в Брюссель

На пост председателя Еврокомиссии Европейский совет выдвинул министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен. Теперь дело - за Европарламентом. Заручиться там большинством немке будет непросто - немало евродепутатов уже высказали недовольство как способом ее выдвижения, так и самой кандидатурой. Переедет ли фон дер Ляйен работать в Брюссель - город, где она родилась, станет понятно уже после 15 июля.

Если Европарламент ее утвердит, кардинального поворота в работе Еврокомиссии ждать не следует, ведь самый влиятельный пост в ЕС останется в руках Европейской народной партии. Такого мнения придерживается брюссельский эксперт Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете. Он ожидает продолжения курса, которого Еврокомиссия придерживалась при Жан-Клоде Юнкере.

Урсула фон дер Ляйен может возглавить Европейскую комиссию

Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий отмечает, что за время работы Юнкера в Еврокомиссии Киев "слышали и слышат". Точицкий надеется, что будут слышать и дальше, но добавляет, что для этого Украине следует самой четко формулировать свои цели.

"У Украины есть основания быть оптимистичной по поводу кандидатуры госпожи фон дер Ляйен", - говорит брюссельский эксперт Лете. В частности, она делала четкие заявления в адрес России во время Керченского кризиса в 2018 году, призывая Москву освободить украинских моряков. "С другой стороны, фон дер Ляйен всегда выступала против поставок Украине оружия", - оговаривает эксперт.

А вот в Москве к кандидатуре фон дер Ляйен отнеслись с настороженностью. Замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов назвал немку "одним из худших кандидатов" для России. В отличие от некоторых коллег в правительстве ФРГ, фон дер Ляйен часто применяет слово "агрессия", говоря о действиях России в отношении Украины.

Мастер компромиссов во главе Евросовета

Единственное окончательное кадровое решение из принятых 2 июля, касается главы Европейского совета - органа, куда входят главы государств и правительств стран ЕС. 1 декабря его возглавит Шарль Мишель - нынешний и.о. премьера Бельгии. Именно он будет вести саммиты Евросоюза. Обозреватели дружно называют Мишеля чуть ли не идеальным кандидатом для этой работы. С 2014 года он возглавлял правительство Бельгии, состоявшее сразу из четырех партий. И 43-летнему либералу удавалось находить компромиссы не только между этими партиями, но и между разными частями Бельгии, у каждой из которых есть не только свой язык (французский, фламандский, немецкий), но и свои интересы. "Сильная сторона Мишеля для должности президента Евросовета - это его способность находить консенсус между многими разными точками зрения", - говорит Бруно Лете.

Шарль Мишель c 1 декабря станет председателем Евросовета

Впрочем, глава Евросовета занимается и международными делами, например представляет ЕС на мировой арене. Вместе с председателем Еврокомиссии он является участником международных саммитов, таких как встречи лидеров G7. Лете отмечает, что в международных делах у Мишеля опыта мало - в правительстве Бельгии ими заведовал преимущественно глава МИД страны Дидье Рейндерс. И это вызывает определенное беспокойство у эксперта.

Кроме того, Мишеля считают достаточно мягким в отношении к России. Так, глава правительства РФ Дмитрий Медведев во время визита в Брюссель осенью 2018 года возложил ответственность за санкции против России на ЕС. Однако Мишель, стоявший в это время рядом с Медведевым, не напомнил своему коллеге из Москвы, что санкции ввели именно из-за действий Кремля - аннексию украинского Крыма и войну в Донбассе.

Бруно Лете добавляет, что во время премьерства Мишеля Бельгия была одной из последних стран, давшей согласие на санкции против РФ. "Но я не думаю, что Мишель будет антиукраинским. Хотя не думаю также, что он будет пророссийским. Следует ожидать сбалансированного подхода", - считает эксперт.

Вероятно, Мишель будет существенно отличаться от нынешнего главы Евросовета поляка Дональда Туска, занимающего очень жесткую позицию в отношении Владимира Путина. "Непростым будет сотрудничество после Туска с Европейским Советом, с господином Мишелем. Но будем надеяться, что, исходя из положительного отношения Шарля Мишеля к Украине, мы его наладим", - уверен украинский посол Точицкий. Позицию Мишеля по санкциям он поясняет дипломатично: "Не забывайте, что Бельгия - страна, ориентированная на хорошие эффективные бизнес-проекты".

Испанский социалист во главе дипломатии ЕС

В отличие от молодого Мишеля, верховным представителем ЕС по внешней политике может стать немолодой политик - 72-летний социалист Жозеп Боррель, возглавляющий МИД Испании. В этой должности он должен сменить итальянку Федерику Могерини. Утверждение Борреля обещает быть менее проблематичным, нежели немки фон дер Ляйен, ведь для этого потребуется лишь согласие следующего председателя Еврокомиссии.

При своем возрасте Боррель может похвастать и значительным опытом. Высокие посты он занимает еще с начала 1980-х годов. Как фон дер Ляйен и Мишель, хорошо знает Брюссель, в 2004-2007 годах был спикером Европарламента. По оценке наблюдателей, испанец любит много говорить и шутить, хотя иногда это его подводит.

Жозепа Борреля считают сторонником хороших отношений Мадрида с Москвой. Впрочем, в мае этого года он назвал Россию "старым врагом" Евросоюза, из-за чего МИД РФ вызвал посла Испании и назвал это высказывание недружественным. После этого в Мадриде оправдывались, утверждая, что сказанное не касается двухсторонних отношений, а является лишь размышлениями на тему мировой геополитики.

Другой случай вызвал вопросы уже в Брюсселе. Во время визита в Мадрид осенью 2018 года глава МИД России Сергей Лавров предложил Боррелю создать общую группу по кибербезопасности для противодействия дезинформации. Испанский министр приветствовал идею. Бруно Лете называет такое согласие "необычным" и "странным", ведь именно Россия часто распространяет фейки. "Я не ожидаю, что он будет пророссийским. Ведь верховный представитель не делает то, что сам хочет. Он делает то, что ему говорят государства-члены ЕС", - подытоживает Лете.

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