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14 сентября 1321 года умер один из основоположников литературного итальянского языка, автор всемирно известной "Божественной комедии". В Италии проходят мероприятия, посвященные 700-летию со дня смерти великого поэта.
Джейсон Дюпаскье упал с мотоцикла на квалификации Гран-при Италии в классе Moto3, попав под колеса соперника. Гонщика доставили c трассы "Муджелло" в больницу Флоренции, где он умер от травм.
13-15 февраля 1945 года британская и американская авиация нанесла разрушительный бомбовый удар по Дрездену. Его последствия ощущаются и поныне.
В такую погоду столица Саксонии еще больше похожа на Флоренцию, с которой этот город на Эльбе часто сравнивают.
Флоренция - Флоренцией, но Мост лавочников в тюрингском Эрфурте - ничуть не хуже Понте Веккьо.
Раннее зимнее утро на Эльбе в саксонской столице - Дрездене.
На восстановление этого храма в 1996-2005 годах было потрачено 180 миллионов евро. Из них 115 миллионов евро пришлось на пожертвования со всего мира.
Организатор знаменитой "Бульдозерной выставки", разрушенной советскими властями в 1974 году, Оскар Рабин скончался в возрасте 90 лет во Флоренции.
Профессор Европейского университета во Флоренции рассказал Жанне Немцовой, почему проект Россотрудничества "Highly likely welcome back, или пора домой" не привлечет обратно в Россию "молодые умы".
Профессор Европейского университета во Флоренции Александр Эткинд о том, почему проект Россотрудничества "Highly likely welcome back, или пора домой" не привлечет студентов обратно в Россию.
Убийство уличного торговца из Сенегала подняло на акцию протеста тысячи флорентийцев.
Эта фотография сделана в столице Саксонии Дрездене. Прогулочные корабли на Эльбе ждут первых пассажиров нового дня.
Посмотрим на достопримечательности саксонской столицы с высоты полета дрона - #DailyDrone.
Два человека погибли, десятки пострадали в результате стихийного бедствия в Италии. Смерч нанес ущерб зданиям и автомобилям, с нескольких домов сорвало крыши. От сильных дождей пострадала Флоренция.
Два человека погибли в итальянских Ладисполи и Чезано ди Рома в результате прохождения разрушительного торнадо. Смерч нанес серьезный ущерб зданиям и автомобилям.
Противники проведения в Италии референдума о внесении изменений в конституцию вступили во Флоренции в столкновения с полицией. В стражей порядка полетели дымовые шашки и бутылки. Трое полицейских получили травмы.
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