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Флоренция

Stills aus der Life and Sytle Sendung KW36

Великий Данте Алигьери (фотогалерея) 14.09.2021

14 сентября 1321 года умер один из основоположников литературного итальянского языка, автор всемирно известной "Божественной комедии". В Италии проходят мероприятия, посвященные 700-летию со дня смерти великого поэта.
SCARPERIA, ITALY - MAY 29: Jason Dupasquier of Swiss and Carxpert PrustelGP looks on in box during the MotoGP Of Italy - Qualifying at Mugello Circuit on May 29, 2021 in Scarperia, Italy. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)

Во время Гран-при Италии погиб 19-летний мотогонщик 30.05.2021

Джейсон Дюпаскье упал с мотоцикла на квалификации Гран-при Италии в классе Moto3, попав под колеса соперника. Гонщика доставили c трассы "Муджелло" в больницу Флоренции, где он умер от травм.
View taken from Dresden's townhall of the destroyed Old Town after the allied bombings on 13/14 February 1945. The Frauenkirche (Church of Our Lady, not seen in the picture) situated in the city centre, was reduced to rubble during 2nd World War allied bombing, and has now been restored to its former glory at a cost of EUR 130 million. The church will be inaugurated 30 October 2005. AFP PHOTO WALTER HAHN/SLUB DRESDEN/Deutsche Fotothek (Photo credit should read WALTER HAHN/AFP/Getty Images)

Факты и мифы о бомбардировках Дрездена 13.02.2021

13-15 февраля 1945 года британская и американская авиация нанесла разрушительный бомбовый удар по Дрездену. Его последствия ощущаются и поныне.
10.11.2020, Sachsen, Dresden: Von Nebel umhüllt ist der Turm der Frauenkirche bei Sonnenaufgang. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Дрезден в тумане (фото) 15.11.2020

В такую погоду столица Саксонии еще больше похожа на Флоренцию, с которой этот город на Эльбе часто сравнивают.

27.08.2018, Thüringen, Erfurt: Touristen betrachten am Abend in der Dämmerung die Krämerbrücke im historischen Zentrum. Sie zählt mit der Brückenbebauung aus Fachwerkhäusern zu den bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Die Fußgängerbrücke überspannt die hier Breitstrom genannte Gera. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Достопримечательности Германии: Мост лавочников в Эрфурте (фото) 21.06.2019

Флоренция - Флоренцией, но Мост лавочников в тюрингском Эрфурте - ничуть не хуже Понте Веккьо.
21.01.2019, Sachsen, Dresden: Nebel steigt bei Sonnenaufgang von der Elbe vor der Kulisse der Dresdner Altstadt unterhalb des Brückenbogens der Marienbrücke auf. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Золотой туман во "Флоренции на Эльбе" (фото) 27.01.2019

Раннее зимнее утро на Эльбе в саксонской столице - Дрездене.
Frauenkirche in Dresden (Sachsen), aufgenommen am 23.08.2016. Erbaut in den Jahren 1726-43, im Februar 1945 zerstoert. Von 1994 bis 2005 wurde das ehemalige Dresdner Wahrzeichen wieder aufgebaut, finanziert durch Spenden aus aller Welt.2005 neue Weihe. Foto:Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

Фрауэнкирхе - барочное сердце Дрездена (фото) 26.11.2018

На восстановление этого храма в 1996-2005 годах было потрачено 180 миллионов евро. Из них 115 миллионов евро пришлось на пожертвования со всего мира.

Russian artist and painter Oscar Rabin, poses in his workshop during a photo session in Paris on May 3, 2018. (Photo by JOEL SAGET / AFP) (Photo credit should read JOEL SAGET/AFP/Getty Images)

В Италии скончался художник Оскар Рабин 08.11.2018

Организатор знаменитой "Бульдозерной выставки", разрушенной советскими властями в 1974 году, Оскар Рабин скончался в возрасте 90 лет во Флоренции.
Alexander Etkind, es ist Professor bei Europäischer Universität in Florenz. Bilder haben wir selbst gemacht, also Copyright DW.

Профессор Эткинд: Патриотизм в российских вузах формирует лженауку 25.04.2018

Профессор Европейского университета во Флоренции рассказал Жанне Немцовой, почему проект Россотрудничества "Highly likely welcome back, или пора домой" не привлечет обратно в Россию "молодые умы".

Профессор Эткинд в "Немцова.Интервью": Российских студентов ждут по всему миру 25.04.2018

Профессор Европейского университета во Флоренции Александр Эткинд о том, почему проект Россотрудничества "Highly likely welcome back, или пора домой" не привлечет студентов обратно в Россию.
10.03.2018 A man attends a rally against racism and in support of Idy Diene, a Senegalese street vendor who was killed by an Italian, in Florence, Italy March 10, 2018. REUTERS/Alessandro Bianchi

Жители Флоренции протестуют против расизма 11.03.2018

Убийство уличного торговца из Сенегала подняло на акцию протеста тысячи флорентийцев.
Die Sonne hüllt am 19.06.2017 in Dresden (Sachsen) bei Sonnenuntergang die Schiffe der Sächsischen Dampfschifffahrt in ein goldfarbenes Licht. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Лето во "Флоренции на Эльбе" 20.06.2017

Эта фотография сделана в столице Саксонии Дрездене. Прогулочные корабли на Эльбе ждут первых пассажиров нового дня.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel Bildrechte: - Der Fotograf / die Fotografin hat die Aufnahmen im Auftrag der DW erstellt, so dass alle Rechte bereits geklärt sind.

Дрезден - "Флоренция на Эльбе" (видео) 15.02.2017

Посмотрим на достопримечательности саксонской столицы с высоты полета дрона - #DailyDrone.

Мощный торнадо в Италии (07.11.2016) 07.11.2016

Два человека погибли, десятки пострадали в результате стихийного бедствия в Италии. Смерч нанес ущерб зданиям и автомобилям, с нескольких домов сорвало крыши. От сильных дождей пострадала Флоренция.
06.11.2016 +++ Two soldiers help a resident to make her way through fallen trees after a tornado hit Cesano, north of Rome, Sunday, Nov. 6, 2016. (Massimo Percossi/ANSA via AP)

В Италии мощный торнадо унес жизни двух человек 06.11.2016

Два человека погибли в итальянских Ладисполи и Чезано ди Рома в результате прохождения разрушительного торнадо. Смерч нанес серьезный ущерб зданиям и автомобилям.
Archiv 2006 Rome, ITALY: Italian special unit soldiers march on Via dei Fori Imperiali avenue during the military parade of the Day of the Republic celebrations, 02 June 2006. Italian armed forces celebrate the 60th anniversary of Italy's birth as a Republic. AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO (Photo credit should read ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/A. Solaro

Демонстрация против референдума в Италии переросла в столкновения с полицией 05.11.2016

Противники проведения в Италии референдума о внесении изменений в конституцию вступили во Флоренции в столкновения с полицией. В стражей порядка полетели дымовые шашки и бутылки. Трое полицейских получили травмы.
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