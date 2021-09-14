Великий Данте Алигьери (фотогалерея)

Судьба Данте Алигьери

Данте в изгнании

Таким Данте был увековечен в изгнании. Это работа художника Фредерика Лейтона, примерно в 1864 году. Поэт попадает под жернова борьбы двух групп за власть и был вынужден жить в изгнании. В 1302 году он был изгнан из Флоренции без шансов на помилование или возвращение, а его собственность была конфискована. Данте прожил в изгнании до конца своей жизни и не смог вернуться в свой родной город.