Великий Данте Алигьери (фотогалерея)

14 сентября 1321 года умер один из основоположников литературного итальянского языка, автор всемирно известной "Божественной комедии". В Италии проходят мероприятия, посвященные 700-летию со дня смерти великого поэта.
Глава департамента культуры Москвы заявил, что чиновник, приказавший выселить библиотеку, получил выговор за превышение полномочий и самоуправство. Пока библиотека останется на месте.
Почти тысячелетняя история Флоренции знает взлеты и падения. Но мало найдется в мире городов, которым человечество было бы стольким обязано.
В Италии 11 мая стартует один из самых престижных мировых форумов искусства. Венецианская биеннале проводится раз в два года.