 Великий Данте Алигьери (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.09.2021

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Культура и стиль жизни

Великий Данте Алигьери (фотогалерея)

14 сентября 1321 года умер один из основоположников литературного итальянского языка, автор всемирно известной "Божественной комедии". В Италии проходят мероприятия, посвященные 700-летию со дня смерти великого поэта.

  • Портрет Данте Алигьери

    Судьба Данте Алигьери

    Рождение Данте

    Точная дата рождения Данте Алигьери неизвестна. Историки предполагают, что это было где-то в мае или июне 1265 года. Однако место его рождения неоспоримо. И это Флоренция. Мальчика окрестили именем Дуранте, но короткая форма имени - Данте - быстро утвердилась. Его родители принадлежали к низшей знати, отец работал ростовщиком.

  • Памятник Данте во Флоренции

    Судьба Данте Алигьери

    Большая любовь Данте

    Около 1285 года Данте женился на Джемме из влиятельной семьи Донати. У них было четверо детей. Но самой большой любовью и музой Данте была Беатриче Портинари, которая вышла замуж за другого и умерла в 24-летнем возрасте. Данте не смог этого пережить и увековечил свою любовь в своих произведениях. Беатрис появляется в последней части "Божественной комедии", а также в "Новой жизни".

  • Данте Алигьери, фрезка,1450 год

    Судьба Данте Алигьери

    Политическая приверженность Данте

    Данте Алигьери был не только поэтом и ученым, но и ярким политическим деятелем. В то время в Италии разгорелся конфликт между папским престолом и престолом Священной Римской империи. Данте был на стороне Папы.

  • Картина Фредерика Лейтона Данте в изгнании

    Судьба Данте Алигьери

    Данте в изгнании

    Таким Данте был увековечен в изгнании. Это работа художника Фредерика Лейтона, примерно в 1864 году. Поэт попадает под жернова борьбы двух групп за власть и был вынужден жить в изгнании. В 1302 году он был изгнан из Флоренции без шансов на помилование или возвращение, а его собственность была конфискована. Данте прожил в изгнании до конца своей жизни и не смог вернуться в свой родной город.

  • Божественная комедия на разных языках мира.

    Судьба Данте Алигьери

    Произведения Данте

    Его вдохновляли философия, теология и другие науки. Среди его известных произведений - "Пир" и "Новая жизнь". Но самая нашумевшая и популярная до сегодняшних дней, сделавшая его знаменитым на весь мир, несомненно, "Божественная комедия", которая украшает афиши многих известных современных театров.

  • Данте на этой фреске изображен художником Доменико ди Микелино в 1465 году.

    Судьба Данте Алигьери

    Данте создал итальянский литературный язык

    Данте на этой фреске держит в левой руке "Божественную комедию". Свое главное произведение Данте написал в годы изгнания и завершил его незадолго до своей смерти. Поэт отправляет читателя в совершенно особенное путешествие через ад, чистилище и рай. "Божественную комедию" он написал на своем родном языке, тем самым подняв итальянский до статуса литературного языка.

  • Сцена из Божественной комедии

    Судьба Данте Алигьери

    Путешествие Данте через ад и рай

    Данте, увековечивший себя в роли героя собственного эпоса, отправляется в путешествие вместе с римским поэтом Вергилием. На своем пути он встречает много известных персонажей из мифологии и истории, которым, в зависимости от своих поступков, приходится терпеть мучения в аду или находиться на краю ада. Других, как свою возлюбленную Беатриче, он встречает в раю.

  • Скульптура Данте

    Судьба Данте Алигьери

    Смерть Данте

    Данте умер 14 сентября 1321 года в городе Равенне, где и по сей день находятся его останки. Флоренция несколько раз пыталась перенести могилу великого итальянского поэта на место его рождения, но безуспешно. В 19 веке на родине народного поэта была установлена мемориальная гробница.

    Автор: Райна Бройер, Виктор Вайц


  • Портрет Данте Алигьери

    Судьба Данте Алигьери

    Рождение Данте

    Точная дата рождения Данте Алигьери неизвестна. Историки предполагают, что это было где-то в мае или июне 1265 года. Однако место его рождения неоспоримо. И это Флоренция. Мальчика окрестили именем Дуранте, но короткая форма имени - Данте - быстро утвердилась. Его родители принадлежали к низшей знати, отец работал ростовщиком.

  • Памятник Данте во Флоренции

    Судьба Данте Алигьери

    Большая любовь Данте

    Около 1285 года Данте женился на Джемме из влиятельной семьи Донати. У них было четверо детей. Но самой большой любовью и музой Данте была Беатриче Портинари, которая вышла замуж за другого и умерла в 24-летнем возрасте. Данте не смог этого пережить и увековечил свою любовь в своих произведениях. Беатрис появляется в последней части "Божественной комедии", а также в "Новой жизни".

  • Данте Алигьери, фрезка,1450 год

    Судьба Данте Алигьери

    Политическая приверженность Данте

    Данте Алигьери был не только поэтом и ученым, но и ярким политическим деятелем. В то время в Италии разгорелся конфликт между папским престолом и престолом Священной Римской империи. Данте был на стороне Папы.

  • Картина Фредерика Лейтона Данте в изгнании

    Судьба Данте Алигьери

    Данте в изгнании

    Таким Данте был увековечен в изгнании. Это работа художника Фредерика Лейтона, примерно в 1864 году. Поэт попадает под жернова борьбы двух групп за власть и был вынужден жить в изгнании. В 1302 году он был изгнан из Флоренции без шансов на помилование или возвращение, а его собственность была конфискована. Данте прожил в изгнании до конца своей жизни и не смог вернуться в свой родной город.

  • Божественная комедия на разных языках мира.

    Судьба Данте Алигьери

    Произведения Данте

    Его вдохновляли философия, теология и другие науки. Среди его известных произведений - "Пир" и "Новая жизнь". Но самая нашумевшая и популярная до сегодняшних дней, сделавшая его знаменитым на весь мир, несомненно, "Божественная комедия", которая украшает афиши многих известных современных театров.

  • Данте на этой фреске изображен художником Доменико ди Микелино в 1465 году.

    Судьба Данте Алигьери

    Данте создал итальянский литературный язык

    Данте на этой фреске держит в левой руке "Божественную комедию". Свое главное произведение Данте написал в годы изгнания и завершил его незадолго до своей смерти. Поэт отправляет читателя в совершенно особенное путешествие через ад, чистилище и рай. "Божественную комедию" он написал на своем родном языке, тем самым подняв итальянский до статуса литературного языка.

  • Сцена из Божественной комедии

    Судьба Данте Алигьери

    Путешествие Данте через ад и рай

    Данте, увековечивший себя в роли героя собственного эпоса, отправляется в путешествие вместе с римским поэтом Вергилием. На своем пути он встречает много известных персонажей из мифологии и истории, которым, в зависимости от своих поступков, приходится терпеть мучения в аду или находиться на краю ада. Других, как свою возлюбленную Беатриче, он встречает в раю.

  • Скульптура Данте

    Судьба Данте Алигьери

    Смерть Данте

    Данте умер 14 сентября 1321 года в городе Равенне, где и по сей день находятся его останки. Флоренция несколько раз пыталась перенести могилу великого итальянского поэта на место его рождения, но безуспешно. В 19 веке на родине народного поэта была установлена мемориальная гробница.

    Автор: Райна Бройер, Виктор Вайц


  

 

 

Контекст

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Судьба Данте Алигьери 14.09.2021

Один из основоположников литературного итальянского языка, автор всемирно известной "Божественной комедии", изгнанным флорентиец. DW о жизни и творчестве Данте Алигьери.