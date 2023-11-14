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В "секретную комнату" Микеланджело будут пускать не всех

Виктор Вайц
14 ноября 2023 г.

15 ноября произойдет одно из главных событий 2023 года в мире искусства. Во Флоренции для посетителей откроется комната с рисунками Микеланджело.

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обнаруженная в 1975 году комната с рисунками Микеланджело
Вот она - обнаруженная в 1975 году комната с рисунками МикеланджелоФото: Francesco Fanfani/AP/picture alliance

"Секретная комната" Микеланджело - это небольшое помещение: 10 метров в длину, три - в ширину и два с половиной метра в высоту. Попасть в него можно из Капеллы Медичи при флорентийской церкви Сан-Лоренцо - это часть Национального музея Барджелло. В комнате на стенах сохранились десятки рисунков великого мастера, выполненные углем. Они были обнаружены совершенно случайно в 1975 году - в ходе поиска альтернативного входа в музей, под двумя слоями штукатурки. "Раньше это помещение использовалось как склад угля", - говорит директор музея Барджелло Паола Д'Агостино. 

Фрагмент стены "секретной комнаты" Микеланджело
Фрагмент стены "секретной комнаты" МикеланджелоФото: Silvia Stellacci/AP/picture alliance
Рисунок углем на стене "секретной комнаты" Микеланджело
Рисунок углем на стене "секретной комнаты" МикеланджелоФото: Silvia Stellacci/AP/picture alliance

Историки утверждают, что в этом помещении великий мастер провел два месяца в 1530 году, скрываясь от гнева членов влиятельной семьи Медичи. Отсюда и ее название - "секретная" или "тайная" комната. До настоящего времени она была доступна только ученым и искусствоведам, а с 15 ноября 2023 года откроется для посетителей, сообщается на сайте Музея Барджелло

Однако попасть в нее смогут не все желающие. И не сразу. По словам директора музея, пускать будут только по четыре человека одновременно, причем лишь на 15 минут. Таким образом, вход в "секретную комнату" будет открыт всего для 100 посетителей в неделю - по предварительной записи. Такой режим, по мнению экспертов, необходим для сохранения рисунков. Взрослому посещение комнаты обойдется в 30 евро.

От кого скрывался великий Микеланджело?

Семейство Медичи изначально поддерживало Микеланджело. Папа Климент VII - сам Медичи - лично поручал ему создавать произведения искусства. Однако после восстания, в результате которого Медичи оказались в изгнании, Микеланджело предал своих бывших покровителей и стал работать на новых.

Когда несколько лет спустя Медичи вернулись к власти, художник опасался за свою жизнь и скрывался, создавая на стенах маленькой комнаты эскизы будущих творений. В итоге оказалось, что опасаться Микеланджело было нечего - и, выйдя на свободу, он продолжил работать во Флоренции.

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