Флешмоб #учителятожелюди поддержали по всей России

Российские учителя запустили флешмоб в поддержку учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, которой пришлось уволиться из школы после того, как она выложила на своей личной странице в одной из соцсетей фотографию в спортивном купальнике. Педагоги размещают на различных социальных платформах свои снимки в купальниках и нижнем белье с хештэгом #учителятожелюди. К флешмобу присоединились и представители других профессий, в частности, врачи.

Фотографию в купальнике в поддержку Татьяны Кувшинниковой в субботу, 30 марта, разместила в своем Telegram-канале известная телеведущая Ксения Собчак. В сопровождающем снимок тексте сказано, что "и у уволенной учительницы Татьяны Кувшинниковой, и у педиатра, и у всех людей должно быть право на личную жизнь".

Инициативу учителей поддержали в комитете Госдумы по культуре. Заместитель председателя комитета Елена Драпеко 30 марта заявила, что учителя поступают правильно, добавив, что для увольнения Кувшинниковой не было оснований.

"Я считаю, что это правильно. Это не причина для увольнения. То, что ее поддерживают другие учителя, я считаю, что они правильно делают. Надо бороться за своих коллег. Травля за их частную жизнь - это нехорошо", - считает Драпеко.

Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы в марте из-за давления со стороны руководства, начавшейся после того, как кто-то из родителей обнаружил в соцсетях ее фотографию в купальнике и прислал ее директору школы.

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