 Финская фирма сообщила о предполагаемых манипуляциях интернет-дебатов о ″Брекзите″ | Новости из Германии о Европе | DW | 12.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Финская фирма сообщила о предполагаемых манипуляциях интернет-дебатов о "Брекзите"

В исследовании компании F-Secure выявлена подозрительная активность профилей в Twitter, большей частью выступающих за выход Великобритании из ЕС.

Логотип Twitter

Финская компания F-Secure, специализирующаяся на безопасности в интернете и защите от вирусов, проанализировала политические дебаты на платформе Twitter о предстоящем выходе Великобритании из ЕС и обратила внимание на подозрительные детали, которые могли быть вызваны манипуляциями. Во время исследования выявлены "неорганичные действия" как сторонников, так и противников "Брекзита", но у первых подозрительная активность выражена значительно сильнее, сообщила компания во вторник, 12 марта.

Правопопулистские взгляды и юзеры не из Великобритании

Эксперты F-Secure проанализировали 24 миллиона твитов, которые были опубликованы на 1,65 миллиона профилей в Twitter с 4 декабря 2018 года по 13 февраля 2019 года и содержали слово "brexit". "Неорганичными действиями" исследователи называют, к примеру, публикацию поста профилем с малым количеством  фолловеров, который внезапно ретвитится большим числом пользователей. Подозрения также вызывает чрезвычайно высокое число публикаций одним профилем.

Контекст

Покинув ЕС, Великобритания одновременно хочет сохранить преимущества членства в Евросоюзе. Такая позиция британцев мешает найти компромисс по "Брекзиту", считает обозреватель FAZ. (16.10.2018)

Евросоюз отверг предложение британского парламента возобновить переговоры об изменении договора о "Брекзите". В лучшем случае выход Великобритании из ЕС откладывается, пишет Бернд Ригерт. (30.01.2019)

По данным F-Secure, целью подозрительной активности, прежде всего, являлось распространение правопопулистских взглядов относительно "Брекзита", а также движения "желтых жилетов" во Франции и других политических тем. При этом в дебатах о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза участвовали значительное число пользователей Twitter, проживающих не в Великобритании, указывается далее в заявлении.

Риски по "бэкстопу" снизились

Между тем юридический советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил о правовых рисках для страны, которые содержатся в новом варианте соглашения о "Брекзите". В случае "непреодолимых различиях во мнениях" у Лондона по прежнему не будет юридических оснований отказаться от правил, касающихся границы с Ирландией, заявил Джеффри Кокс 12 марта.

Вместе с тем, по его мнению, после достижения компромисса на дополнительных переговорах о судьбе соглашения о выходе Великобритании из ЕС снизился риск бессрочного и вынужденного продолжения действия "бэкстопа" - временного решения, которое должно предотвратить установление жесткой границы между членом ЕС Ирландией и британской Северной Ирландией.

Накануне на встрече Мэй с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой делегации ЕС на переговорах о "Брекзите" Мишелем Барнье в Страсбурге стороны приняли две совместные декларации. В одной из них - юридически обязательной - стороны обязуются до конца 2020 года выработать замену так называемому "бэкстопу". Великобритания также получит право временно приостановить действие правил, касающихся Северной Ирландии, если ЕС нарушит свои обязательства. Вторая декларация является дополнением к согласованной ранее политической декларации, в которой стороны обрисовывают будущие отношения между ЕС и Великобританией.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй пережила второй вотум недоверия

    После провала голосования в британском парламенте по соглашению о выходе Великобритании из ЕС депутаты провели голосование по вотуму недоверия правительству Терезе Мэй. Премьер-министр одержала победу благодаря поддержке депутатов-консерваторов и союзников из Демократической юнионистской партии.

  • Дебаты в британском паламенте о плане выхода Великобритании из ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Cокрушительное поражение плана "Брексит" в британском парламенте

    Нижняя палата британского парламента 15 января отклонила соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Против документа высказались 432 депутата, 202 поддержали его. Для принятия соглашения было необходимо не менее 320 голосов. В течение трех дней Лондон должен представить альтернативный план "Брекзита".

  • Тереза Мэй в британском парламенте

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Консерваторы не смогли вынести вотум недоверия Терезе Мэй

    Ряд депутатов британского парламента от Консервативной партии инициировали голосование своей фракции о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Причиной стал согласованный Мэй с ЕС план "Брекзита", невыгодный, по мнению консерваторов, для Великобритании. Мэй сохранила пост премьера и перенесла голосование в парламенте по "Брекзиту", ранее намеченное на 11 декабря, на середину января.

  • Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер на внеочередном саммите в Брюсселе

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Брюссель и Лондон договорились о выходе Великобритании из ЕС

    25 ноября на внеочередном саммите в Брюсселе главы государств и правительств 27 стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией о "Брекзите".585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза поддержали лидеры всех европейских стран. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовал сделку как "лучшую из возможных" и назвал ее справедливым компромиссом".

  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Несогласные ушли в отставку

    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    МИД возглавил противник Brexit

    На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

  • Флаг ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит"

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 03:04

Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше?

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение F-Secure

Аудио- и видеофайлы по теме

Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше?  

Почему ушел в отставку Борис Джонсон?  

Как Франкфурт борется с Парижем за статус финансовой столицы ЕС  

Также по теме

Frankreich Brexit l Theresa May trifft sich mit Juncker in Strassburg

Великобритания и ЕС достигли компромисса по "Брекзиту" 11.03.2019

На встрече Мэй с Юнкером и Барнье принята юридически обязательная декларация, касающаяся наиболее спорного аспекта соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Antonio Tajani, Präsident des Europäischen Parlaments

Председатель Европарламента допустил перенос сроков "Брекзита" 09.03.2019

Крайним сроком выхода Великобритании из ЕС может стать начало июля, заявил Антонио Таяни. Он назвал возможный "Брекзит" без заключения соглашения с Брюсселем катастрофой для британской экономики.

UK London | Skyline des Londoner Finanzzentrums The City

"Брекзит" больно ударит по финансовому сектору Великобритании 11.03.2019

Финансовая отрасль Великобритании сильнее пострадает от "Брекзита", чем считалось до сих пор, считают эксперты мозгового центра New Financial. Более 275 финансовых фирм выводят из страны активы на 1,2 трлн долларов.

Реклама

Самые читаемые

Помпео обвинил Россию и Кубу в причастности к кризису в Венесуэле  

Великобритания и ЕС достигли компромисса по "Брекзиту"  

Можно ли теперь летать на Boeing 737 MAX 8?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно