Федор Достоевский

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2021 год богат на юбилеи исторических личностей и современных звезд. Среди них - Фридрих Дюрренматт, Борис Ельцин, Роза Люксембург и Марлен Дитрих.
Режиссер Сергей Лозница рассказал Жанне Немцовой о фильме "Кроткая", который вошел в программу Каннского фестиваля, протестах в РФ и на Украине, Майдане и о том, как разрешить проблему Крыма.
Эксперты выявили новую тенденцию: по их словам, из тайного оружия донос превратился в публичную акцию. DW разбиралась, как в современной России относятся к "стукачам".
Уникальные выставки, премьеры спектаклей, - культурная жизнь в Германии и в наступившем году насыщена яркими событиями. О некоторых из них вы узнаете из этого анонса DW.
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