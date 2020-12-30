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Федор Достоевский

ARCHIV - Schauspielerin Marlene Dietrich (undatierte Aufnahme) bekommt einen Stern auf dem «Walk of Fame der Satire» in Mainz. Zu ihrem 20. Todestag am 6. Mai 2012 soll sie damit geehrt werden. dpa/lrs (nur s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Юбилеи 2021 года 30.12.2020

2021 год богат на юбилеи исторических личностей и современных звезд. Среди них - Фридрих Дюрренматт, Борис Ельцин, Роза Люксембург и Марлен Дитрих.

Сергей Лозница в программе "Немцова.Интервью": реалии России - отсутствие закона и неуважение к человеку 24.05.2017

Режиссер Сергей Лозница рассказал Жанне Немцовой о фильме "Кроткая", который вошел в программу Каннского фестиваля, протестах в РФ и на Украине, Майдане и о том, как разрешить проблему Крыма.
***ACHTUNG: Nur für den Artikel von A. Boutsko nutzen!*** Thema überall: Tannhäuser in Novosibirsk, Regie Timofej Kuljabin# Copyright: Viktor Dmitriev

"Довожу до вашего сведения…" - на кого пишут доносы в современной России 07.05.2015

Эксперты выявили новую тенденцию: по их словам, из тайного оружия донос превратился в публичную акцию. DW разбиралась, как в современной России относятся к "стукачам".
Das Bild Sämann bei Sonnenuntergang von Vincent van Gogh (1888) schaut sich am 25.09.2014 im Museum Folkwang in Essen (Nordrhein-Westfalen) ein Fachbesucher an. Die Ausstellung zeigt vom 27.092014. bis zum 18.01.2015 rund 400 französische und japanische Meisterwerke. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Германия-2015: что стоит посмотреть в новом году 02.01.2015

Уникальные выставки, премьеры спектаклей, - культурная жизнь в Германии и в наступившем году насыщена яркими событиями. О некоторых из них вы узнаете из этого анонса DW.